Deviza
EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,13 -0,52% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,4 -0,32% RON/HUF70,89 -0,32% CZK/HUF14,88 -0,34% EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,13 -0,52% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,4 -0,32% RON/HUF70,89 -0,32% CZK/HUF14,88 -0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 406,07 -0,3% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 196 +2,57% OTP44 210 -1,45% RICHTER13 030 -0,92% OPUS360 -0,56% ANY7 560 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 260,88 +0,41% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 858,34 -0,79% BUX138 406,07 -0,3% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 196 +2,57% OTP44 210 -1,45% RICHTER13 030 -0,92% OPUS360 -0,56% ANY7 560 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 260,88 +0,41% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 858,34 -0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
akkumulátoripar
Mercedes
Samsung

Óriási üzletet kötött a Mercedes és a Samsung: ez Magyarország számára is fontos lehet

A Samsung SDI szerint először írtak alá akkumulátorok szállításáról szóló megállapodást a német autógyártónál. A Mercedes a Samsung akkumulátorait a tervek szerint kompakt és közepes méretű SUV-okba és kupékba szánja.
K. B. G.
2026.04.20, 09:17
Frissítve: 2026.04.20, 09:23

Akkumulátoripari megállapodást kötött a Samsung SDI és a Mercedes-Benz, melynek keretében a dél-koreai vállalat szállít akkumultéárokat a német autógyártó számára – derül ki a dél-koreai cég hétfői közleményéből, mely szerint ez a két cég első ilyen megállapodása.

Mercedes-Benz autóipar
A Mercedes először vásárol akkumulátorokat a Samsungtól a koreai cég szerint / Fotó: Shutterstock

Évekre elkötelezte magát a Samsung mellett a Mercedes

Az ügylet akár Magyarország számára is fontos lehet, hiszen mind a két vállalat rendelkezik gyárral hazánkban. A Samsung SDI közleménye szerint az egyezséget Szöülban írták alá, és azon Samsung SDI részéről Dzsu Szun Csoj elnök-vezérigazgató, Ha Dzse Cso ügyvezető elnökhelyettes és globális értékesítési vezető vett részt, míg a Mercedest Ola Kallenius elnök, Jürg Burzer technológiai vezető és Mathias Vaitl, a cég koreai leányvállalatának vezérigazgatója képviselte.

A több éves megállapodás értelmében a Samsung magas nikkel tartalmú NMC (nikkel, mangán, kobalt) akkumulátorokat szállít a Mercedes számára, 

amit a német autógyártó következő generációs kompakt, közepes méretű SUV és kupé modelljeiben használ majd, de a két cég együttműködik a jövőbeni fejlesztések területén is.

Az NMC akkumulátorok magasabb energiasűrűséggel bírnak, mint a piacon utóbbi időben előretörő LFP (vas-foszfát) akkumulátorok, ám utóbbi gyártása olcsóbb, és az ahhoz szükséges alapanyagok könnyebben elérhetők. A Mercedes-Benz azonban ezek szerint a nagyobb teljesítményű eszközök mellett döntött több modellje esetében.

A múlt héten arról röppentek még fel hírek, hogy a Mercedes  kecskeméti gyárát egy új, akkumulátorok összeszerelését végző üzemmel bővítik, mely külső beszállítóktól érkező cellákat szerel majd össze és 2027-től kezdi meg a működését.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu