Óriási üzletet kötött a Mercedes és a Samsung: ez Magyarország számára is fontos lehet

Akkumulátoripari megállapodást kötött a Samsung SDI és a Mercedes-Benz, melynek keretében a dél-koreai vállalat szállít akkumultéárokat a német autógyártó számára – derül ki a dél-koreai cég hétfői közleményéből, mely szerint ez a két cég első ilyen megállapodása.

Évekre elkötelezte magát a Samsung mellett a Mercedes

Az ügylet akár Magyarország számára is fontos lehet, hiszen mind a két vállalat rendelkezik gyárral hazánkban. A Samsung SDI közleménye szerint az egyezséget Szöülban írták alá, és azon Samsung SDI részéről Dzsu Szun Csoj elnök-vezérigazgató, Ha Dzse Cso ügyvezető elnökhelyettes és globális értékesítési vezető vett részt, míg a Mercedest Ola Kallenius elnök, Jürg Burzer technológiai vezető és Mathias Vaitl, a cég koreai leányvállalatának vezérigazgatója képviselte.

A több éves megállapodás értelmében a Samsung magas nikkel tartalmú NMC (nikkel, mangán, kobalt) akkumulátorokat szállít a Mercedes számára,

amit a német autógyártó következő generációs kompakt, közepes méretű SUV és kupé modelljeiben használ majd, de a két cég együttműködik a jövőbeni fejlesztések területén is.

Az NMC akkumulátorok magasabb energiasűrűséggel bírnak, mint a piacon utóbbi időben előretörő LFP (vas-foszfát) akkumulátorok, ám utóbbi gyártása olcsóbb, és az ahhoz szükséges alapanyagok könnyebben elérhetők. A Mercedes-Benz azonban ezek szerint a nagyobb teljesítményű eszközök mellett döntött több modellje esetében.

A múlt héten arról röppentek még fel hírek, hogy a Mercedes kecskeméti gyárát egy új, akkumulátorok összeszerelését végző üzemmel bővítik, mely külső beszállítóktól érkező cellákat szerel majd össze és 2027-től kezdi meg a működését.