Merz súlyos véleményt mondott Amerikáról, Trump nem teszi zsebre szövetségese véleményét

Németország kancellárja szerint az Egyesült Államokat megalázza az iráni rezsim. „Egy egész nemzetet aláz meg az iráni vezetés, különösen az úgynevezett Forradalmi Gárda. Remélem, hogy ennek minél hamarabb vége lesz” – idézte Friedrich Merz kancellár hétfői beszédét a CNBC.

„Az irániak nyilvánvalóan nagyon ügyesek a tárgyalásban, vagy inkább abban, hogy ne tárgyaljanak: hagyják, hogy az amerikaiak Iszlámábádba utazzanak, aztán eredmény nélkül távozzanak” – tette hozzá a német kancellár.

Merz a NATO legerősebb tagjáról való súlyos véleményét azután fogalmazta meg, hogy Donald Trump amerikai elnök többször bírálta az európai országokat, amiért nem vesznek részt az iráni háborúban. Merzhez hasonlóan Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sem akarják országaikat belekeveredni az iráni háborúba.

Merz: nő a frusztráció Európában az iráni háború miatt

Európa már így is küzd az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaival, és úgy véli, hogy a biztonsági szövetségeseként az Egyesült Államoknak egyeztetnie kellett volna vele, mielőtt Izraellel együtt megtámadják Iránt. Az európaiak neheztelnek Trumpékra, mivel a közel-keleti háború negatívan érinti a kontinens gazdaságát.

Az európai vezetők attól is tartanak, hogy az Egyesült Államok alábecsülte az iráni rezsim ellenálló képességét, és a háború hosszasabb elhúzódik.

„Az ilyen konfliktusokkal mindig ugyanaz a probléma: nemcsak be kell lépni, ki is kell tudni lépni. Ezt Afganisztánban húsz éven át nagyon fájdalmasan láttuk. Láttuk Irakban is” – mutatott rá Merz a korábban amerikai kezdeményezésre indult katonai megszállásokra, amelyekről az Egyesült Államok vezetése szintúgy nem tájékoztatta előzetesen az egész NATO-t, de még csak az amerikai kongresszust sem.

Jens Stoltenberg, a NATO korábbi főtitkára, jelenlegi norvég pénzügyminiszter a CNBC-nek azt mondta, hogy a háborúk veszélyesek, és az eszkaláció továbbra is nagyon is reális lehetőség, a béketárgyalások pedig holtpontra jutottak.

Háború van Iránban, a Közel-Keleten, és teljes körű háború van Európában, Ukrajnában, és a háborúk természetüknél fogva kiszámíthatatlanok. Eszkalálódhatnak, és ha ez megtörténik, az mindenekelőtt emberi szenvedést jelent majd, de a gazdasági következményei még annál is súlyosabbak lesznek, mint amilyeneket eddig pénzügyi értelemben tapasztaltunk

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken azt mondta, hogy az EU-nak az iráni háború kezdete óta 25 milliárd euróval többet kellett fizetnie az olaj- és gázimportért.