A mesterséges intelligencia térnyerése 2026-ban: csökken a ChatGPT dominanciája - mutatjuk a részletes magyarországi adatokat

A mesterséges intelligencia (MI) 2026-ra a mindennapok szerves részévé vált világszerte. Több mint egymilliárd ember használ valamilyen generatív MI-t havonta, ráadásul sokan több eszközt is párhuzamosan vesznek igénybe a munkában, a tanulásban és a kutatásban.

Márciusban a ChatGPT volt a legnépszerűbb mesterséges intelligencia 64,5 százalékos piaci részesedéssel, ami jelentős csökkenés a 2025. januári 86,7 százalékos szinthez képest. A második helyen a Google Gemini áll 21,5 százalékkal, amely a leggyorsabban növekvő szereplőként jókora előrelépést mutatott az elmúlt évben.

A harmadik a kínai DeepSeek 3,7 százalékkal, amit a Grok követ 3,4 százalékkal. A Perplexity és a Claude egyaránt 2 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a Microsoft Copilot 1,1 százalékot ér el.

A felhasználói bázis óriási: a ChatGPT-nek heti szinten több mint 840 millió aktív felhasználója van, havi látogatószáma pedig 2025 decemberében elérte az 5,2 milliárdot.

Sok felhasználó rendszeresen, akár naponta vagy hetente többször nyúl az eszközökhöz, különösen a fiatalabb korosztályokban és a munkavégzés során. A leggyakoribb felhasználási célok a gyakorlati tanácsadás (29 százalék), a szövegírás (24 százalék) és az információkeresés (24 százalék). A felhasználók 83 százaléka személyes feladatokra, míg csaknem 71 százaléka munkához választja elsősorban a platformokat.

Emellett népszerű a tanulás, a fordítás és a kreatív tartalomkészítés. A vállalatok körében is gyorsan terjed a technológia: számos szervezet legalább egy üzleti funkcióban alkalmaz generatív MI-t, elsősorban a termelékenység növelése érdekében.

Az MI gyorsan terjed Közép-Európában, köztük Magyarországon is

Hasonló képet fest a Sophos Magyarországra, Csehországra és Lengyelországra kiterjedő, 2026. februári felmérése. A CTA kutatóintézet által készített magyar kérdőíves vizsgálat 800 fős mintán alapul, és jól mutatja, hogy a régióban az MI már a hétköznapok része, bár a felhasználók hozzáállása még formálódóban van.

Magyarországon az MI-t használók közel 85 százaléka választja a ChatGPT-t elsődleges eszközként,

a Gemini aránya 32,4 százalék.

Az MI-alapú fordítók 18 százalékos részesedést szereztek.

A gyakoriság tekintetében a válaszadók 35,7 százaléka hetente többször,

33,3 százaléka naponta,

31 százaléka pedig alkalmanként használja a technológiát.

A leggyakoribb célok sorrendje: kutatás (57,2 százalék), munka (38,4 százalék), tanulás (36,6 százalék) és fordítás (34,8 százalék). A régió országaiban hasonló a helyzet, ami arra utal, hogy Közép-Európa nem marad le a globális trendektől.