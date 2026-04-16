Az OpenAI páncélszekrénybe zárja a kibermodellt, kiváltság lesz a mesterséges intelligencia – félelmetes okból

Az Anthropic után az OpenAI is bemutatta kiberbiztonságra épülő modelljét. A hekkerek is mesterségesintelligencia-megoldásokat vetnek be tevékenységük során.
VG
2026.04.16, 08:01

Az OpenAI egy kiberbiztonságra fókuszáló modellt tett elérhetővé egy szűk ügyfélkör számára egy héttel azután, hogy riválisa, az Anthropic hasonló lépést tett, miközben egyre nagyobb aggodalom övezi a mesterséges intelligencia képességét a szoftveres sérülékenységek kihasználására.

Az OpenAI is bemutatta kiberbiztonságra épülő mesterségesintelligencia-modelljét / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Az OpenAI GPT-5.4-Cyber névre keresztelt modelljének célja, hogy autonóm módon azonosítsa a szoftverekben található hibákat és sebezhetőségeket, és ezekről értesítse a kiberbiztonsági szakembereket, hogy kijavíthassák őket, mielőtt rosszindulatú felhasználók megtalálják és kihasználják a gyenge pontokat – írta a Financial Times.

A vállalat keddi bejelentésére egy héttel azt követően került sor, hogy az Anthropic kiadta Mythos nevű, hasonló képességekkel rendelkező modelljét, szintén egy egy szűk kör számára.

A mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó cégek attól tartanak, hogy ezek az új, nagy teljesítményű modellek segíthetik a hekkereket, és számos jelenlegi kiberbiztonsági védelmi megoldást elavulttá tehetnek. Az Anthropic modelljének megjelenése a szoftverrészvények árfolyamát is megrángatta, mivel a befektetőket elbizonytalanította, hogy az ilyen eszközök miként hatnak majd az ágazatra.

„A kiberkockázat már jelen van és gyorsul, de cselekedhetünk. A digitális infrastruktúra már évekkel azelőtt sebezhető volt, hogy a fejlett mesterséges intelligencia megjelent volna” – emelte ki a modell bejelentését kísérő közleményében az OpenAI.

Az Anthropic tájékoztatása szerint a Mythos már több ezer súlyos sérülékenységet azonosított, többek között minden fontos operációs rendszerben és webböngészőben, köztük olyanokat is, amelyek közül néhány évtizedekig rejtve maradt.

Az OpenAI egy korábbi kiberbiztonsági terméke, a márciusban bemutatott Codex Security több mint 3000 kritikus és magas prioritású sérülékenység javításához járult hozzá a vállalat közleménye szerint. A GPT-5.4-Cyber modellt úgy képezték ki, hogy kevesebb korlátozással működjön, mint az általánosan elérhető OpenAI-modellek, ezzel növelve a képességeit.

Mind az Anthropic, mind az OpenAI hangsúlyozta, hogy ezek az eszközök védelmi vonalként is szolgálhatnak a hekkerekkel szemben, akik szintén mesterséges intelligenciát használnak a kiberbiztonsági gyengeségek feltárására és kihasználására.

A mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági „fegyverkezési verseny” aggodalmat keltett a kormányok és a pénzügyi intézmények körében. A múlt héten az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztere, Scott Bessent, valamint a Federal Reserve elnöke, Jerome Powell egyeztetésre hívta össze az amerikai nagybankok egy részét, hogy megvitassák a Mythos által jelentett kiberkockázatokat. A modellt pénzügyi szabályozó hatóságok és bankok is megvitatták.

Az OpenAI kedden azt közölte, hogy az új modelljét a februárban létrehozott, kiberbiztonságra irányuló megbízható hozzáférési program résztvevői számára teszi elérhetővé. Az ügyfeleket és szakembereket előzetesen ellenőrzik, és biztonsági eljáráson mennek keresztül, mielőtt hozzáférést kapnak a programhoz.

A vállalat kiemelte: az a célja, hogy a közeljövőben ezeket az eszközöket a lehető legszélesebb körben elérhetővé tegyék, miközben megelőzik velük a visszaéléseket. Az új modell egyelőre csak a program legmagasabb szintjén érhető el, de bővíteni kívánják a hozzáférést. A cég egyelőre nem hozta nyilvánosságra partnereit.

Milliárdok mennek AI-chipekre, mégsem készül elég: a mesterséges intelligencia újraírja a globális chiphiányt

Az elmúlt években sok szó esett a globális chiphiányról, amely a világjárvány után az autóipartól az elektronikai iparig számos ágazatot érintett. A mostani helyzet azonban más természetű: a chipipar gondja ma már nem az általános hiány, hanem az, hogy a mesterséges intelligencia rendszereihez szükséges, speciális memóriákból és az ezekhez kapcsolódó fejlett tokozási technológiákból a gyártók egyelőre nem tudnak elegendőt előállítani.

A mesterséges intelligencia gyors terjedése alapjaiban alakította át az adatközpontok hardverigényét. A nagy nyelvi modellek és más generatív rendszerek betanítása, illetve működtetése rendkívül nagy számítási kapacitást igényel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adatközpontokban egyre több nagy teljesítményű grafikus processzor és más gyorsító dolgozik. Ezek a lapkák azonban csak akkor működnek hatékonyan, ha nagyon gyors memóriával párosulnak. Itt lép be a képbe az úgynevezett nagy sávszélességű memória, a HBM.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu