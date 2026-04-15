Egy friss dán kutatás mélységében elemezte a bűnelkövetések száma és a migráció közötti összefüggéseket.

Közel-keleti migráció egyenlő több bűncselekmény: ezt mondja egy friss dán kutatás / Fotó: Shutterstock

A kutatók számára eddig is nyilvánvaló volt, hogy a nem európai gyökerekkel rendelkező bevándorlók nagyobb számban követnek el bűncselekményeket, de amire most derült fény az néhányak számára meglepő lehet.

Migráció és migráció közötti különbség

A dán kutatók évtizedek óta tényként kezelik, hogy az etnikai dánok kisebb arányban követnek el bűncselekményeket, mint az Európán kívülről érkező bevándorlók, azonban most egy friss kutatás érkezett, amely rávilágított arra, hogy a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkezők és azok leszármazottai jelentősen rontják a vonatkozó statisztikákat.

Elsősorban a muszlim kibocsátó országokból érkező bevándorlók rontják az adatokat, míg a délkelet-ázsiai, például indonéz, thai és vietnámi hátterű, fiatal férfiak bűnelkövetési rátája szinte azonos az etnikai dán férfiakéval.

„Mivel a statisztikákból egyértelműen a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkezők emelkednek ki, ezért nincs értelme az Európán kívülről származókat egységes csoportként kezelni” − mondta Lars Hojsgaard Andersen, a Rockwool Fonden kutatója.

A felmérés közvetlenül a külföldi munkaerőről szóló vita apropóján készült, ahol a dán miniszterelnök, Mette Fredriksen kijelentette, hogy:

„Természetesen pozitív, ha valaki hozzájárul Dánia jólétéhez és gazdaságához, de a külföldi munkaerő esetében fontos tényező a mennyiség kérdése. Ez különösen igaz az Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkezők esetében.”

A téma aktuálisabb mint valaha, mivel 2020-ban megközelítőleg 284 000 bevándorló érkezett a közel-keleti, valamint afrikai régiókból, míg a Délkelet-Ázsiából származók száma nagyjából 47 000 volt.

Jelentős különbségek a vizsgált csoportok között

A Rockwool által készített elemzés szerint 2020-ban a 15 és 30 év közötti, dán etnikumú férfiak 1,1 százalékát ítélték el legalább egy bűncselekmény miatt, míg ezzel szemben a Közel-Keletről és Észak-Afrikából származók esetében, ugyanebben a társadalmi csoportban ez az arány 3,4 százalék, a második generációsok körében pedig 5,2 százalék volt.

Ez azt jelenti, hogy a bűnözési ráta a dán etnikumú csoporthoz képest az első generációs bevándorlók esetében 199 százalékkal, míg második generációsok körében 352 százalékkal magasabb.

A Délkelet-Ázsiából érkezők helyzete azonban merőben más. Az innen származó férfiak csupán 0,72 százaléka követ el bűncselekményt, míg leszármazottaik esetében az arány némileg magasabb, 1,21 százalék. Ez azt jelenti, hogy az első generáció 30 százalékkal jobb eredményeket produkált, míg a második generáció mutatói csupán 5 százalékkal rosszabbak, mint az dán felmenőkkel rendelkező fiatal férfiaké.