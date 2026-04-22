Itt a Mol bejelentése: már csütörtökön érkezhet orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken

Megérkeztek a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok Ukrajnába. Erről a JSC Ukrtransnafta értesítette a Molt. „A mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság-vezetékrendszeren. A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakasznak újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába" – közölte a magyar olajipari társaság szerdán a Budapesti értéktőzsde honlapján.

Már csütörtökön érkezhet orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken

Szlovákiába is érkezhet az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül

Ukrajna megkezdte az olaj továbbítását a Barátság kőolajvezetéken, és a szlovákiai szállítások várhatóan csütörtökön indulnak újra – írja a The Guardian Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter tájékoztatása alapján. A miniszter elmondta, hogy az ukrán üzemeltető, az Ukrtransznafta megerősítette, hogy megkezdte a Barátság kőolajvezeték „feltöltését és nyomás alá helyezését”, így a Szlovákiába irányuló szállítások várhatóan csütörtök reggel újraindulnak.

Denisa Saková, HLAS szociáldemokrácia párt tagja Facebookon szerdán arról írt, hogy az Ukrtransnaft tájékoztatása szerint szerda reggel megkezdődött az ukrán oldalon lévő Barátság kőolajvezeték préselése és feltöltése Fehéroroszországból. A szivattyúzás és az ellátmány várható újraindítása Szlovákiában csütörtökön reggel lesz.

Mol: befejezték a javítást, vége a vis maiornak

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransznafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezeték javítása befejeződött, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én, 18:00 órakor megszűntek. Az akkori tájékoztatás szerint az ukrán vezetéki társaság készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be szerdán a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.