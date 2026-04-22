energiaellátás
energiabiztonság
olajszállítás
Magyarország
Szlovákia
Mol
orosz olaj

Itt a Mol bejelentése: már csütörtökön érkezhet orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken

A JSC Ukrtransnafta, a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának üzemeltetője arról tájékoztatta a Mol-t szerdán, hogy újraindult a kőolajszállítás a vezeték ukrajnai szakaszán, így várhatóan már csütörtökön megérkeznek az első szállítmányok Magyarországra és Szlovákiába. Mind az oroszok elleni 20. szankciós csomag elfogadása, mind az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítása közelebb került.
Németh Anita
2026.04.22., 12:49
Fotó: MOL

Megérkeztek a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok Ukrajnába. Erről a JSC Ukrtransnafta értesítette a Molt. „A mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság-vezetékrendszeren. A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakasznak újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába" – közölte a magyar olajipari társaság szerdán a Budapesti értéktőzsde honlapján. 

mol Már csütörtökön érkezhet orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken
Már csütörtökön érkezhet orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: MOL

A vezetékrendszer ukrajnai szakasznak újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába.

Szlovákiába is érkezhet az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül

Ukrajna megkezdte az olaj továbbítását a Barátság kőolajvezetéken, és a szlovákiai szállítások várhatóan csütörtökön indulnak újra – írja a The Guardian Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter tájékoztatása alapján. A miniszter elmondta, hogy az ukrán üzemeltető, az Ukrtransznafta megerősítette, hogy megkezdte a Barátság kőolajvezeték „feltöltését és nyomás alá helyezését”, így a Szlovákiába irányuló szállítások várhatóan csütörtök reggel újraindulnak.

Denisa Saková, HLAS szociáldemokrácia párt tagja Facebookon szerdán arról írt, hogy az Ukrtransnaft tájékoztatása szerint szerda reggel megkezdődött az ukrán oldalon lévő Barátság kőolajvezeték préselése és feltöltése Fehéroroszországból. A szivattyúzás és az ellátmány várható újraindítása Szlovákiában csütörtökön reggel lesz.

Mol: befejezték a javítást, vége a vis maiornak

Korábban a Mol azt közölte, hogy befejeződött a javítás a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán. 

A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransznafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezeték javítása befejeződött, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én, 18:00 órakor megszűntek. Az akkori tájékoztatás szerint az ukrán vezetéki társaság készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be szerdán a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. 

A kőolaj azért nem érkezett január 27. óta a Barátság kőolajvezetéken, mert orosz támadás ért egy tartályt, amely a vezeték közelében volt. Ugyanakkor

  • az ukrán fél azt állította, hogy az olajat műszaki okokból nem tudja továbbítani,
  • míg a magyar és a szlovák kormány határozott álláspontja szerint ez a műszaki ok nem létezett.

Budapest és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben döntöttek a tranzit leállításáról. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, olyannyira, hogy hazai országgyűlési választásokat követően már két nappal hirtelen megjavult a vezeték - jelentette be Zelenszkij Merz jelenlétében. 

Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után, kedden éjjel már arról beszélt, hogy ha újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját.

Az EU nagykövetei támogatták az Oroszország elleni szankciók 20. csomagját

Röviddel az újraindítást követően a Brüsszelben ülésező EU-nagykövetek meg is állapodtak a 20. szankciós csomagról és az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről, amit Magyarország és Szlovákia blokkolt és ami Ukrajna finanszírozási igényeinek kétharmadát fedezi 2026-ban és 2027-ben, miközben az ország igyekszik elhárítani az orosz inváziót.

„Ma mind a 90 milliárd eurós ukrán hitel, mind a 20. szankciócsomag felkerült az uniós nagykövetek napirendjére, és a Coreper (Állandó Képviselők Bizottsága) szintjén is jóváhagyták őket” – mondta az EU Tanácsának ciprusi elnökségének szóvivője április 22-én. „Ezután írásbeli eljáráson keresztül kerülnek végleges elfogadásukra a Tanács által. Az írásbeli eljárás várhatóan holnap délután zárul le" – tette hozzá. 

Ukrajna egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a működés újraindítását. A Naftogaz, az Ukrtransnafta anyavállalatának képviselője nem kívánt nyilatkozni

A Druzsba, ami oroszul barátságot jelent, napi 1,2-1,4 millió hordó kapacitású vezeték, de ezt lehetőség van napi 2 millió hordóra növelni. A szállítás ennek töredékére csökkentek a nyugati szankciók, valamint a dróntámadások okozta ismételt fennakadások miatt.

„Teljesítettük az összes vállalásunkat. Mindent megtettünk... és az infrastruktúrát helyreállítottuk” – mondta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. „Most együtt kell továbblépnünk, hogy Ukrajna megkaphassa a kölcsönt.”

Mint ismert, Németországot külön tájékoztatták, hogy májustól nem érkezik kazah nyersolaj a PCK Schwedt finomítójába – közölte a gazdasági minisztérium. Iparági források kedden azt mondták, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a kazahsztáni olajexportot a Druzsba vezetéken keresztül, ami közvetlenül érintené a PCK-t, Németország egyik legnagyobb finomítóját.

energiabiztonság

Itt a Mol bejelentése: már csütörtökön érkezhet orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken

A vezetékrendszer ukrajnai szakasznak újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába. Mind az oroszok elleni 20. szankciós csomag elfogadása, mind az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítása közelebb került.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu