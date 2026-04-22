Rendkívüli bejelentést tett a Mol a Barátság kőolajvezetékről: befejezték a javítást, vége a vis maiornak

Befejeződött a javítás a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán – tette közzé a Mol. Az olajszállítás január 27 óta tartó kiesése Magyarországon üzemanyag-ellátási nehézséget okozott.

A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezeték javítása befejeződött, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek. A tájékoztatás szerint az ukrán vezetéki társaság készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé - jelentette be szerdán a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán írja az MTI.

Azt egy iparági forrástól lehetett tudni már, hogy ma délben megindulhat a szállítás, a Mol benyújtotta az első tranzitkérelmet.

A forrás azt is mondta, hogy az első szállítmányt egyenlően osztják meg Magyarország és Szlovákia között, de nem részletezte az olaj mennyiségét.

Az olajvezetéken keresztüli olajáramlás felfüggesztése az ukrajnai szivattyútelep elleni januári orosz támadást követően dühös reakciót váltott ki az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországból és Szlovákiából.

Január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, miután egy tárolóegységet orosz támadás ért. Bár az ukránok azt állították, hogy műszaki okok állnak a háttérben, a magyar és a szlovák kormány határozottan állította, hogy nincsen technikai oka a szállítások leállításának, Budapest és Pozsony szerint valójában Zelenszkij legfelsőbb köreiben született a döntés, hogy nem indítják újra a szállítást. A gyanút igazolta az is, hogy a Mol iparági forrásból is úgy értesült, hogy újraindítható a szállítás, ám arról nem született meg a politikai döntés.

Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtott kétéves EU-hitelt, annak ellenére, hogy azt az Európai Tanács már jóváhagyta, ami a 27 tagú blokk számos tagját feldühítette. A kormányfő többször kijelentette, hogy amíg nincs olaj, addig pénz sincs Ukrajnának.