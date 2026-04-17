Deviza
EUR/HUF361,53 -0,94% USD/HUF306,94 -0,92% GBP/HUF415,28 -0,87% CHF/HUF393,08 -0,63% PLN/HUF85,5 -0,67% RON/HUF70,93 -0,96% CZK/HUF14,89 -0,72% EUR/HUF361,53 -0,94% USD/HUF306,94 -0,92% GBP/HUF415,28 -0,87% CHF/HUF393,08 -0,63% PLN/HUF85,5 -0,67% RON/HUF70,93 -0,96% CZK/HUF14,89 -0,72%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
Szerbia
MOL
NIS

Bebukik a választás eredménye miatt az évszázad magyar olajüzlete? Megszólalt a Mol, elmondta a valóságot – több milliárd euró a tét

A MOL-csoport aktívan folytatja a szerbiai NIS olajtársaság többségi részesedésének megszerzésére irányuló tárgyalásokat. A januárban aláírt keretmegállapodás szerint a folyamat május 22-ig tarthat, miközben a magyar vállalat teljes mértékben betartja az amerikai és uniós szankciós előírásokat.
VG
2026.04.17, 20:00
Frissítve: 2026.04.17, 20:35

A MOL továbbra is aktívan folytatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS olajtársaság többségi tulajdonrészének megszerzéséről – derül ki a Mandiner értesüléseiből.

A magyar MOL nem tett le arról, hogy irányítást szerezzen Szerbia egyetlen olajfinomítója felett / Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar vállalatcsoport január közepén írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot az orosz Gazprom Nefttel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A tranzakció célja, hogy a MOL irányítási jogot szerezzen a szerb cég felett, amely üzemelteti Szerbia egyetlen stratégiai olajfinomítóját Pancsován, valamint jelentős töltőállomás-hálózattal rendelkezik Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában.

MOL: tiszta vizet öntött a pohárba a választás után

A tárgyalások a korábban aláírt keretmegállapodás szerint zajlanak, teljes mértékben figyelembe véve az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós szabályait. A megállapodás véglegesítéséhez szükség van többek között az amerikai OFAC (Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal) jóváhagyására, valamint a szerb kormányzati szervek engedélyére.

A jelenlegi határidő május 22. A MOL hivatalos közlése szerint a folyamat rendben halad, és nem érkezett jelzés arról, hogy a magyarországi áprilisi országgyűlési választások eredménye befolyásolná az üzletet.

Ez azért is merült fel, mert felröppentek hírek ennek az ellenkezőjéről. A kormányváltást hozó múlt vasárnapi választások után

több külföldi lap is arról számolt be, hogy esetleg más országok lehetnek a befutók.

Egyes szakértők szerint a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.

Meg nem nevezett politikai elemzők szerint az Egyesült Államok és Oroszország aligha járul hozzá, hogy a Magyar Péter vezette kormány alatt a Mol ennyiért megkaphassa a kérdéses részesedést, mert az, hogy a Mol beszállhatott a ringbe, inkább politikai gesztus volt Orbán Viktor támogatására. 

A Mol-csoport azonban egyáltalán nem tett le arról, hogy megszerezze a NIS szerbiai olajtársaság többségi tulajdonrészét. Sikeres zárás esetén a NIS bevételei és eredményei beépülnének a MOL-csoport konszolidált pénzügyi adataiba, tovább erősítve a vállalat közép- és délkelet-európai pozícióját.

A tranzakció pénzügyi feltételeiről egyelőre nem született nyilvános megállapodás; egyes elemzések korábban 1,8 milliárd eurós vételárról beszéltek, de ez hivatalosan nem megerősített. 

A folyamatot több külső tényező is befolyásolhatja, többek között a nemzetközi szankciós környezet és a érintett felek (köztük a szerb állam) álláspontja. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a tárgyalások a tervek szerint folytatódnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
