Bebukik a választás eredménye miatt az évszázad magyar olajüzlete? Megszólalt a Mol, elmondta a valóságot – több milliárd euró a tét

A MOL továbbra is aktívan folytatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS olajtársaság többségi tulajdonrészének megszerzéséről – derül ki a Mandiner értesüléseiből.

A magyar MOL nem tett le arról, hogy irányítást szerezzen Szerbia egyetlen olajfinomítója felett / Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar vállalatcsoport január közepén írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot az orosz Gazprom Nefttel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A tranzakció célja, hogy a MOL irányítási jogot szerezzen a szerb cég felett, amely üzemelteti Szerbia egyetlen stratégiai olajfinomítóját Pancsován, valamint jelentős töltőállomás-hálózattal rendelkezik Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában.

MOL: tiszta vizet öntött a pohárba a választás után

A tárgyalások a korábban aláírt keretmegállapodás szerint zajlanak, teljes mértékben figyelembe véve az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós szabályait. A megállapodás véglegesítéséhez szükség van többek között az amerikai OFAC (Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal) jóváhagyására, valamint a szerb kormányzati szervek engedélyére.

A jelenlegi határidő május 22. A MOL hivatalos közlése szerint a folyamat rendben halad, és nem érkezett jelzés arról, hogy a magyarországi áprilisi országgyűlési választások eredménye befolyásolná az üzletet.

Ez azért is merült fel, mert felröppentek hírek ennek az ellenkezőjéről. A kormányváltást hozó múlt vasárnapi választások után

több külföldi lap is arról számolt be, hogy esetleg más országok lehetnek a befutók.

Egyes szakértők szerint a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.

Meg nem nevezett politikai elemzők szerint az Egyesült Államok és Oroszország aligha járul hozzá, hogy a Magyar Péter vezette kormány alatt a Mol ennyiért megkaphassa a kérdéses részesedést, mert az, hogy a Mol beszállhatott a ringbe, inkább politikai gesztus volt Orbán Viktor támogatására.

A Mol-csoport azonban egyáltalán nem tett le arról, hogy megszerezze a NIS szerbiai olajtársaság többségi tulajdonrészét. Sikeres zárás esetén a NIS bevételei és eredményei beépülnének a MOL-csoport konszolidált pénzügyi adataiba, tovább erősítve a vállalat közép- és délkelet-európai pozícióját.