Bebukik a választás eredménye miatt az évszázad magyar olajüzlete? Megszólalt a Mol, elmondta a valóságot – több milliárd euró a tét
A MOL továbbra is aktívan folytatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS olajtársaság többségi tulajdonrészének megszerzéséről – derül ki a Mandiner értesüléseiből.
A magyar vállalatcsoport január közepén írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot az orosz Gazprom Nefttel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A tranzakció célja, hogy a MOL irányítási jogot szerezzen a szerb cég felett, amely üzemelteti Szerbia egyetlen stratégiai olajfinomítóját Pancsován, valamint jelentős töltőállomás-hálózattal rendelkezik Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában.
MOL: tiszta vizet öntött a pohárba a választás után
A tárgyalások a korábban aláírt keretmegállapodás szerint zajlanak, teljes mértékben figyelembe véve az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós szabályait. A megállapodás véglegesítéséhez szükség van többek között az amerikai OFAC (Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal) jóváhagyására, valamint a szerb kormányzati szervek engedélyére.
A jelenlegi határidő május 22. A MOL hivatalos közlése szerint a folyamat rendben halad, és nem érkezett jelzés arról, hogy a magyarországi áprilisi országgyűlési választások eredménye befolyásolná az üzletet.
Ez azért is merült fel, mert felröppentek hírek ennek az ellenkezőjéről. A kormányváltást hozó múlt vasárnapi választások után
több külföldi lap is arról számolt be, hogy esetleg más országok lehetnek a befutók.
Egyes szakértők szerint a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.
Meg nem nevezett politikai elemzők szerint az Egyesült Államok és Oroszország aligha járul hozzá, hogy a Magyar Péter vezette kormány alatt a Mol ennyiért megkaphassa a kérdéses részesedést, mert az, hogy a Mol beszállhatott a ringbe, inkább politikai gesztus volt Orbán Viktor támogatására.
A Mol-csoport azonban egyáltalán nem tett le arról, hogy megszerezze a NIS szerbiai olajtársaság többségi tulajdonrészét. Sikeres zárás esetén a NIS bevételei és eredményei beépülnének a MOL-csoport konszolidált pénzügyi adataiba, tovább erősítve a vállalat közép- és délkelet-európai pozícióját.
A tranzakció pénzügyi feltételeiről egyelőre nem született nyilvános megállapodás; egyes elemzések korábban 1,8 milliárd eurós vételárról beszéltek, de ez hivatalosan nem megerősített.
A folyamatot több külső tényező is befolyásolhatja, többek között a nemzetközi szankciós környezet és a érintett felek (köztük a szerb állam) álláspontja. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a tárgyalások a tervek szerint folytatódnak.