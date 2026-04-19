Hatalmas előrelépés történt a Mol szerbiai bevásárlása ügyében, de vannak még "vörös vonalak"

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről és tulajdonosi átrendeződéséről egyeztetett Belgrádban a szerb energiaügyi miniszter és a Mol vezetője. A tét nemcsak egy jelentős regionális felvásárlás, hanem Szerbia energiaellátásának stabilitása is. A tárgyalások során az is szóba került, hogy a Mol milyen feltételek mellett vehetné át a NIS egyes kötelezettségeit.
VG - MTI
2026.04.19, 11:46

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat, vagyis a NIS jövőjéről és esetleges értékesítéséről egyeztetett Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A felek a vállalat működésének fenntarthatóságáról, valamint a tulajdonosi szerkezet átalakításáról tárgyaltak, különös tekintettel a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének biztosítására. A szerb kormány hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása stratégiai kérdés, ezért bizonyos „vörös vonalakat” nem léphet át.

A tárgyalások során az is szóba került, hogy a Mol milyen feltételek mellett vehetné át a NIS egyes kötelezettségeit, illetve hogyan alakulhat a jövőbeni irányítás. A folyamat nemzetközi szinten is érzékeny, mivel a vállalat többségi tulajdonrésze jelenleg orosz kézben van.

Szankciós nyomás és bizonytalan tulajdonosi helyzet

A NIS helyzetét jelentősen befolyásolják az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók. Washington korábban határidőt szabott az orosz tulajdonrész értékesítésére, ami felgyorsította az egyeztetéseket. A Mol már megállapodott a Gazpromnyefttel a részesedés megvásárlásáról, miközben az ADNOC kisebbségi befektetőként kapcsolódhat be az ügyletbe.

A szerb állam közel 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, és célja, hogy a jövőben is biztosítsa az ország stabil energiaellátását, akár nagyobb befolyás megszerzésével is.

OFAC-hosszabbítás mentőövet adhat a Mol tulajdonszerzéséhez

A folyamat szempontjából kulcsfontosságú az amerikai döntés is, hiszen az OFAC két hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét, ami lehetővé teszi, hogy a vállalat tovább működjön a szankciós környezet ellenére. Ez azért kritikus, mert ha a cég működése leállna, az nemcsak az esetleges felvásárlást hiúsítaná meg, hanem Szerbia energiaellátását is veszélybe sodorná – erről a Világgazdaság írt korábban.

A hosszabbítás időt ad a feleknek arra, hogy lezárják az úgynevezett évszázad magyar olajüzletét, amelynek keretében a Mol megszerezheti a többségi tulajdonrészt, miközben a tranzakcióba az ADNOC is beléphet.

Regionális erőviszonyok és ellátásbiztonság

A NIS körüli tárgyalások egyszerre üzleti és geopolitikai jelentőségűek. A szerb fél számára az energiaellátás biztonsága az elsődleges, míg a Mol számára egy stratégiai jelentőségű regionális terjeszkedési lehetőség körvonalazódik. A végső megállapodás azonban csak akkor születhet meg, ha sikerül összehangolni az amerikai szankciós elvárásokat, az orosz tulajdon kivonását és a szerb nemzeti érdekeket.

