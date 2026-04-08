Ezt nehéz elhinni: csődbe mehet a 40 milliós ország, pedig gáznagyhatalom – most próbálják megmenteni

Egyre súlyosabb pénzügyi válság jelei körvonalazódnak Mozambik gazdaságában, miközben az ország a világ egyik legjelentősebb feltáratlan földgázkészletén ül. A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy az állam nem lesz képes időben törleszteni adósságait, és elkerülhetetlenné válik az adósság átstrukturálása. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország a csőd közvetlen közelébe sodródott – mindezt úgy, hogy közben hatalmas energiaforrásokkal rendelkezik.

Ezt nehéz elhinni: csődbe mehet a 40 milliós ország, pedig gáznagyhatalom – Mozambikban most próbálják menteni a menthetőt

A piac már reagált is a romló kilátásokra. A 2031-ben lejáró mozambiki dollárkötvény árfolyama közel hároméves mélypontra esett, ami világos jelzés arra, hogy a befektetők egyre nagyobb kockázatot látnak az országban. Az elmúlt hetekben folyamatos volt az eladási hullám, amit tovább erősített a globális bizonytalanság és az energiaárak körüli feszültség. A háttérben már zajlanak az előkészületek: a kormány hivatalosan is tanácsadót vont be, hogy segítse a hitelezőkkel folytatott tárgyalásokat – számolt be róla a Bloomberg.

Ez a lépés ritkán jelent jót. Az ilyen folyamatok általában azt vetítik előre, hogy

az ország nem tudja a jelenlegi feltételek mellett visszafizetni adósságait, ezért új feltételekről kell megállapodni.

A külső adósság már közel tízmilliárd dollár, miközben a gazdaság teljesítménye messze nem nő olyan ütemben, hogy ezt könnyedén kezelni tudja.

Ott ülnek a hatalmas vagyonon

A helyzet igazi ellentmondása azonban az, hogy Mozambik nem egy erőforráshiányos ország. Az elmúlt években hatalmas földgázkészleteket tártak fel a partjainál, amelyek globális szinten is kiemelkedőnek számítanak. A Rovuma-medencében felfedezett mezők Afrikában a legnagyobbak közé tartoznak, és hosszabb távon az ország akár a világ egyik fontos LNG-exportőrévé is válhat. Csakhogy ez a hosszabb táv a kulcs.

A nagy offshore projektekből származó bevételek döntő része csak az évtized végén, vagy még később jelenhet meg a költségvetésben.

Addig viszont az országnak finanszíroznia kell magát, miközben már 2028-tól komoly törlesztési kötelezettségek lépnek életbe. Ez az időzítési rés az, ami most a legnagyobb problémát okozza: a pénz papíron ott van a föld alatt, de a kassza még üres.