Ázsiában már a műanyag is hiánycikké vált az iráni háború miatt, keresik a zöldmegoldásokat

A kontinens adja a műanyag-felhasználás harmadát. A műanyag áldás és átok, Ázsia az egyik legnagyobb szennyező is.
M. Cs.
2026.04.26, 08:01

Ázsia rengeteg területen függ a Közel-Kelettől, onnan származik többek között a kontinensen felhasznált olaj, földgáz és ipari alapanyagok jelentős része, például azok is, amelyek a műanyag gyártásához szükségesek. Az utóbbiak hiánya azért különösen nagy probléma, mert Ázsia függővé vált a műanyagoktól, hiánya az árak gyors emelkedéséhez vezet, és legalábbis ideiglenesen előtérbe helyezi a zöldmegoldásokat.

A műanyag áldás és átok Ázsiának / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontinens műanyag-függőségét jól igazolják a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tavalyi jelentésében szereplő adatok, amelyek szerint szerint Kína, Japán, Dél-Korea és Délkelet-Ázsia 2022-ben a világ teljes felhasználásának csaknem egyharmadát adta, 1990 óta 900 százalékos volt a növekedés.

A régió felelős a környezetbe kerülő összes műanyaghulladék több mint egyharmadáért is,

ami az alacsony jövedelmű délkelet-ázsiai országok gyenge hulladékgyűjtési módszereinek következménye.

Ez a mennyiség azonban további 70 százalékkal emelkedhet 2050-re, ha nem hoznak hatékony intézkedéseket a szennyezés csökkentésére. Ez a Kjodo japán hírügynökség tudósítása szerint 

  • 14,1 millió tonna hulladékot jelent, 
  • amelyből 5,1 millió tonna juthat a folyókba és a tengerekbe.

A kontinensen találhatók nemcsak a legnagyobb szennyezők, hanem a legnagyobb fogyasztók egy része is, Japánt például az egy főre jutó műanyaggyártás és -fogyasztás tekintetében csak az Egyesült Államok előzi meg.

Mi lesz műanyag csomagolótálcák és zacskók nélkül?

A nagykereskedők már régóta figyelmeztetnek a műanyag csomagolótálcák és zacskók hiányának kockázatára, és ez az iráni háború és a Hormuzi-szoros de facto zárlata miatt be is következett.

A kontinens az egyik legnagyobb szennyező / Fotó: NurPhoto via AFP

„Most már azon kell gondolkodnunk, hogyan fogjuk értékesíteni a termékeinket, ha egyáltalán nem lesznek többé csomagolótálcák. Nagyon aggódom. Tényleg nem tudjuk, mi fog történni” – mondta Reutersnek Takahasi Kenszuke, a Marutake szupermarket termékmenedzsere.

Ami pedig van, az egyre drágább: a Mitsubishi Chemical és a Sanipak műanyagzacskó- és fóliagyártók bejelentették, hogy a következő hetekben egyes termékeik árát mintegy 30 százalékkal emelik, mivel a közel-keleti konfliktus miatt drágulnak a nyersanyagok.

Nem sikerült megállapodni a hulladékokról

A műanyaghulladékok évente legalább 1500 milliárdos kárt okoznak világszerte, a probléma megoldásáról tavaly próbált kötelező érvényű globális egyezményt tető alá hozni az ENSZ, 

a tárgyalások azonban kudarcba fulladtak az Egyesült Államok és a műanyaggyártó országok ellenállása miatt.

A mostani hiány és drágulás azonban arra kényszeríti a vállalatokat, hogy alternatív megoldásokat keressenek – legalább időlegesen. A dél-koreai Yonwoo például kozmetikumok csomagolására gyárt környezetbarát papírtubusokat és tasakokat, és az utóbbi időben nem győzi kielégíteni még az olyan nagy cégek részéről is egyre növekvő keresletet, mint a francia L’Oreal.

A közel-keleti válság műanyaghiányt is okoz / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Malajziában a Farm Fresh tejipari vállalat állt át ideiglenesen papírkartonokra.

A háború véget értével is hónapokig tartanak majd az ellátási zavarok

Más termékek esetében azonban nem ilyen könnyű a váltás környezetbarát és hozzáférhető csomagolásokra, mint például a dél-koreai Gaone International esetében, amely maszkok csomagolóanyagait gyártja.

Az új anyagok tesztelése időbe telik, ezért a vállalat a szokásos egymillió darabos napi termelését 10–20 százalékkal csökkentette, miközben új beszállítókat keres.

Az ügyfeleknek akár nyolc hetet kell várniuk a megrendelések teljesítésére, 

és ezzel párhuzamosan a cég bevételei is csökkenni fognak.

„Remélem, hogy a dolgok minél hamarabb visszatérnek a normális kerékvágásba” – mondta Han Kjong-hon értékesítési vezető, de figyelmeztetett, hogy ez hónapokig is eltarthat, még akkor is, ha a háború azonnal véget ér.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
