A SpaceX uralja a műholdas internetpiacot – Az Amazon lemaradt, Kína és Oroszország felzárkózik
A műholdas internetpiac 2026-ban robbanásszerűen bővül: a hagyományos földi hálózatok nem érik el a Föld távoli vagy nehezen hozzáférhető pontjait, így az alacsony Föld körüli pályán (LEO) keringő műholdakból álló rendszerek egyre több felhasználót szolgálnak ki. A piacot egyértelműen a SpaceX Starlinkje uralja: körülbelül 11,6 millió aktív előfizetővel rendelkezik.
A növekedés lendülete töretlen: csak februárban érte el a 10 milliós mérföldkövet, azóta pedig hetek alatt újabb százezreket szerzett. A rendszer több mint 160 országban, területen és piacon elérhető, a felhasználók között pedig egyre nagyobb arányt képviselnek a fejlődő piacok, például Latin-Amerika. A Starlink jelenleg mintegy 10 200-10 300 aktív műholdból álló konstellációval működik.
Csak 2026 első hónapjaiban több mint ezer új Starlink-műhold került pályára. A SpaceX azonban még ennél is merészebb terveket dédelget: a jelenlegi Gen2 Mini flotta bővítése mellett 2027-től kezdi pályára állítani a jóval nagyobb kapacitású második és harmadik generációs műholdakat. Ezek jelentősen növelhetik a hálózat sebességét és egyidejű adatátviteli kapacitását.
Cél a globális, folyamatos lefedettség, valamint a mobiltelefonokra közvetlenül érkező szolgáltatás (Direct-to-Cell) terjesztése. Elemzők szerint az év végére akár 18–25 millió előfizető is reális lehet, ha a növekedés üteme tartja a jelenlegi tempót – bár ehhez árversenyre és további infrastruktúra-fejlesztésre lesz szükség.
Az Amazon lemaradt
A második helyre aspiráló Amazon Leo (korábban Project Kuiper) még messze van attól, hogy komolyan fenyegesse a Starlink dominanciáját, de láthatóan felzárkózik. A projekt 2025-ben kezdte meg a komoly tömegű indításokat, és 2026 áprilisára már több mint 230 indított műholdat állított pályára.
Az Amazon eredeti terve szerint összesen 3200-4500 műholdból álló konstellációt építene ki, de az amerikai szabályozó hatóság (FCC) előírta, hogy 2026 júliusáig legalább 1600 darabot kell pályára állítaniuk – ez a félidős mérföldkő. Az Amazon azonban nemrég kérte ennek a határidőnek a meghosszabbítását 2028-ig, mert a rakétakapacitás szűkössége és az indítási nehézségek miatt nem tudják tartani a tervezett ütemet.
Kína és Oroszország gyorsít robbanás előtt a műholdas internetpiac
A kínai riválisok állami támogatással építkeznek, és hosszú távon komoly globális tényezővé válhatnak. A Qianfan (más néven Spacesail vagy G60) és a GuoWang (China SatNet) konstellációk együttesen már több mint 250-300 műholdat számlálnak 2026 áprilisában, de a tervek szerint 2027-re több száz, 2030-ra pedig akár 15 ezer körüli darabot érhetnek el.
Ezek a rendszerek elsősorban a hazai piacot célozzák, de egyre inkább nemzetközi terjeszkedést is mutatnak (például Kazahsztánban vagy Brazíliában). A fejlődés üteme lassabb a tervezettnél a rakétatechnológiai kihívások miatt, de hosszú távon komoly alternatívát jelenthetnek – geopolitikai szempontból pedig sok országban vonzóbbnak tűnnek, mint az amerikai műholdak.
Az orosz szereplők a műholdas internetpiacnak egyelőre a perifériáján mozognak, de igyekeznek felzárkózni a saját megoldásukkal. A valódi mozgás most egy magáncég, a Bureau 1440 nevéhez fűződik, amely a Rassvet („Hajnal”) nevű LEO-konstellációt fejleszti – ez a leginkább Starlink-szerű orosz kezdeményezés.
Idén márciusban a Pleszeck űrkikötőből egy Szojuz-2 rakétával sikerrel pályára állították az első 16 működőképes Rassvet-műholdat.
Ezek még csak a kezdetet jelentik: a tesztüzem után a tervek szerint 2027-re elérik a minimum 250 darabos flottát, ami lehetővé tenné a kereskedelmi szolgáltatás elindítását Oroszországban, valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió országaiban. Hosszabb távon 900 műholdig bővítenék a rendszert 2035-re, akár 1 Gbps-os sebességet és alacsony késleltetést ígérve.
A projektet erős állami támogatás övezi, és kifejezetten helyi alternatívaként pozicionálják a nyugati rendszerekkel (főleg a Starlinkkel) szemben, különösen miután az ukrajnai háborúban korlátozták az orosz hadsereg Starlink-hozzáférését.
Európában nem másolják a Starlinket
- Az Eutelsat által üzemeltetett OneWeb konstelláció már most is több mint 600 műholddal működik, főleg vállalati és kormányzati ügyfeleket szolgálva, és 2026 végétől újabb 440 darabbal frissítik a flottát.
- Az EU saját projektje, az IRIS² pedig 2030 után indulna el mintegy 290 műholddal, biztonságos kormányzati, katonai és polgári kommunikációra fókuszálva. elsősorban lakossági internetszolgáltatásra, hanem stratégiai függetlenségre.
Ezek a kezdeményezések nem akarják közvetlenül lemásolni a Starlink fogyasztói modelljét, hanem inkább az európai alternatíva szerepét töltik be.
Veszélyben a hagyományos internetszolgáltatók?
Az kérdéses, hogy a műholdas internet mennyire jelent veszélyt a hagyományos, földi alapú internetszolgáltatókra. Eleinte a Starlink azokon a területeken jelentettek alternatívát, ahol nincs vagy gyenge a hagyományos lefedettség – például távoli falvakban, hegyvidékeken, tengereken vagy katasztrófa sújtotta régiókban.
Itt a műholdas megoldás gyakran olcsóbbá és gyorsabbá tette a bekapcsolódást, mint a drága földi infrastruktúra kiépítése. Ma azonban a helyzet árnyaltabb: a Starlink már nem csak hiánypótló szerepet tölt be. Elemzők szerint egyre inkább betör a külvárosi és akár városi piacokra is, ahol kapacitása engedi, és versenytársa lehet a kábel- vagy fiber-szolgáltatóknak,
különösen ott, ahol lassan bővítenek vagy gyenge a szolgáltatás minősége.
Ugyanakkor a fiber-optikai hálózatok még mindig verhetetlenek ott, ahol már kiépültek: gyorsabbak, alacsonyabb a késleltetésük és olcsóbbak is. A Starlink főként ott nyer teret, ahol a hagyományos cégek nem érik meg a befektetést, vagy ahol a felhasználók inkább választják a rugalmas, azonnal telepíthető megoldást.
Sok helyen inkább kiegészítik egymást: egyes szolgáltatók partnerséget kötnek a Starlinkkel, hogy a nehezen elérhető területeket fedjék le. Összességében tehát nem fenyegeti teljes egészében a hagyományos piacot, de erősen nyomást gyakorol rá, különösen a vidéki és közepesen sűrűn lakott területeken, ahol a verseny eddig gyengébb volt.