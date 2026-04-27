A SpaceX uralja a műholdas internetpiacot – Az Amazon lemaradt, Kína és Oroszország felzárkózik

A műholdas internetpiac 2026-ban robbanásszerűen bővül: a hagyományos földi hálózatok nem érik el a Föld távoli vagy nehezen hozzáférhető pontjait, így az alacsony Föld körüli pályán (LEO) keringő műholdakból álló rendszerek egyre több felhasználót szolgálnak ki. A piacot egyértelműen a SpaceX Starlinkje uralja: körülbelül 11,6 millió aktív előfizetővel rendelkezik.

A növekedés lendülete töretlen: csak februárban érte el a 10 milliós mérföldkövet, azóta pedig hetek alatt újabb százezreket szerzett. A rendszer több mint 160 országban, területen és piacon elérhető, a felhasználók között pedig egyre nagyobb arányt képviselnek a fejlődő piacok, például Latin-Amerika. A Starlink jelenleg mintegy 10 200-10 300 aktív műholdból álló konstellációval működik.

Csak 2026 első hónapjaiban több mint ezer új Starlink-műhold került pályára. A SpaceX azonban még ennél is merészebb terveket dédelget: a jelenlegi Gen2 Mini flotta bővítése mellett 2027-től kezdi pályára állítani a jóval nagyobb kapacitású második és harmadik generációs műholdakat. Ezek jelentősen növelhetik a hálózat sebességét és egyidejű adatátviteli kapacitását.

Cél a globális, folyamatos lefedettség, valamint a mobiltelefonokra közvetlenül érkező szolgáltatás (Direct-to-Cell) terjesztése. Elemzők szerint az év végére akár 18–25 millió előfizető is reális lehet, ha a növekedés üteme tartja a jelenlegi tempót – bár ehhez árversenyre és további infrastruktúra-fejlesztésre lesz szükség.

Az Amazon lemaradt

A második helyre aspiráló Amazon Leo (korábban Project Kuiper) még messze van attól, hogy komolyan fenyegesse a Starlink dominanciáját, de láthatóan felzárkózik. A projekt 2025-ben kezdte meg a komoly tömegű indításokat, és 2026 áprilisára már több mint 230 indított műholdat állított pályára.

Az Amazon eredeti terve szerint összesen 3200-4500 műholdból álló konstellációt építene ki, de az amerikai szabályozó hatóság (FCC) előírta, hogy 2026 júliusáig legalább 1600 darabot kell pályára állítaniuk – ez a félidős mérföldkő. Az Amazon azonban nemrég kérte ennek a határidőnek a meghosszabbítását 2028-ig, mert a rakétakapacitás szűkössége és az indítási nehézségek miatt nem tudják tartani a tervezett ütemet.