Deviza
EUR/HUF364,43 -0,62% USD/HUF311,14 -0,87% GBP/HUF420,7 -0,46% CHF/HUF396,2 -0,75% PLN/HUF85,92 -0,6% RON/HUF71,63 -0,54% CZK/HUF14,96 -0,62% EUR/HUF364,43 -0,62% USD/HUF311,14 -0,87% GBP/HUF420,7 -0,46% CHF/HUF396,2 -0,75% PLN/HUF85,92 -0,6% RON/HUF71,63 -0,54% CZK/HUF14,96 -0,62%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 872,25 -0,69% MTELEKOM2 492 -0,64% MOL4 100 -3,07% OTP41 610 +0,51% RICHTER13 000 -1,07% OPUS336 +0,9% ANY7 470 +0,27% AUTOWALLIS149 +1,36% WABERERS4 890 +2,3% BUMIX9 244,95 +0,2% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 774,58 -0,2% BUX133 872,25 -0,69% MTELEKOM2 492 -0,64% MOL4 100 -3,07% OTP41 610 +0,51% RICHTER13 000 -1,07% OPUS336 +0,9% ANY7 470 +0,27% AUTOWALLIS149 +1,36% WABERERS4 890 +2,3% BUMIX9 244,95 +0,2% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 774,58 -0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkavállaló
Románia
kirúgás
ipar

Több száz munkavállalót rúgtak ki egyik pillanatról a másikra a magyar határ közvetlen közelében: az indoklás ugyanaz, mint mindig – "Többségük valószínűleg munkanélküli lesz"

Idén már másodjára küldi el a dolgozóit egy romániai vállalat. Ezúttal ötszáz munkavállalót bocsátottak el.
Járdi Roland
2026.04.24, 19:07
Frissítve: 2026.04.24, 19:41

Ötszáz dolgozót bocsát el egy erdélyi iparvállalat, a RAAL SA – írta a Profit.ro a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség (AJOFM) tájékoztatása alapján. Idén ez már a sokadik leépítés Romániában, ahol a gazdaság finoman szólva sincs jó állapotban.

Forrás: Profit.ro

„Jelenleg a felmondási idejüket töltik, (…) utána a többségük valószínűleg munkanélküli lesz” – nyilatkozta Angela Koos, az AJOFM igazgatója. 

Hozzátette, hogy idén ez már a második kollektív elbocsátás a vállalatnál, az év elején 250 munkavállalót küldtek el. A cégvezetés az elbocsátásokat a csökkenő megrendelésekkel indokolta.

A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az erdélyi megyében. A Besztercén és Porgóprundon (Prundu Bargaului) egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt. A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik 

  • a John Deere, 
  • a Class
  •  és a Samsung.

Az 1991-ben alapított RAAL 2023-ban még 383,051 millió lej (mintegy 27 milliárd forint) árbevétel mellett 262 ezer lej (közel 19 millió forint) nettó nyereséget termelt, 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal, 283,984 millió lejre (mintegy 20 milliárd forint) csökkentek, s 29,243 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet. 2019-ben még 2428 embert foglalkoztatott, azonban 2024-ben már csak 1763-at, az idei elbocsátások nyomán pedig 800 alá csökken a munkavállalói létszám.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
