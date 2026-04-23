Merész tervvel állt elő az ENSZ, simán átvinné a hajókat a Hormuzi-szoroson – napokon belül megoldódna minden, de senki nem hallgat rájuk

Merész tervvel állt elő Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára annak érdekében, hogy biztosítsa a világ számára a műtrágya ellátását a Hormuzi-szoros zárlata ellenére. Biztonságos folyosót akar létrehozni, de egyelőre nem sikerült megnyernie az érintett országok támogatását, amelyeknek ez a kisebb gondja, az energia sokkal fontosabb.

A műtrágya hiánya Európában is gondokat okozhat / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros nem csupán a világ olaj- és földgázellátása szempontjából kulcsfontosságú, a Perzsa-öböl országai több más terméknek, így a műtrágyának is jelentős termelőközpontjai. A zárlat így az ukrajnai háború által okozottnál is nagyobb fennakadásokat jelenthet a globális ellátásban, ráadásul nem is történhetne az év rosszabb időszakában.

A műtrágyahiány Ázsiában és Afrika egyes országaiban, például Szudánban és Szomáliában, de akár Európában is élelmiszerválsághoz vezethet. Az ENSZ ezért már március végén

javasolta egy munkacsoport megalakítását, hogy garantálja a műtrágya biztonságos, rendezett és kiszámítható tengeri szállítását

a régióban dúló konfliktus ellenére.

A France 24 és a PassBlue független amerikai digitális hírügynökség által ismertetett, a „Hormuz-szorosra vonatkozó ENSZ-működési mechanizmus” című belső dokumentum és az „egyszerűsített” kereskedelmi útvonalat bemutató térkép szerint az útvonalat igénybe venni kívánó hajózási ügynököknek hajóadataikat egy online adatbázisba kellene feltölteniük.

Hét nap alatt újraindulhatna a műtrágya exportja

Az ENSZ megfigyelőket telepítene szaúd-arábiai, katari, bahreini, kuvaiti, iraki, iráni és egyesült arab emírségek-beli kikötőkbe, ahol ellenőrizné a szállítmányokat.

A Hormuzi-szoros lezárása nem is jöhetett volna az év rosszabb időszakában / Fotó: Imaginechina via AFP

A jóváhagyott hajók ezután a Hormuzi-szoros közelében, nemzetközi vizeken kijelölt koordinációs zónákba hajóznának, mielőtt engedélyt kapnának az átkelésre.

A mechanizmus két fázisban működne:

először a konfliktus elhúzódásával a műtrágya és a kapcsolódó nyersanyagok öbölbeli kikötőkből történő exportjának megkönnyítésére irányulna. Ezután kiterjedne a régióba érkező egyéb alapvető fontosságú árucikkek importjára is.

A javaslat nem tartalmaz végrehajtási határidőt, de az ENSZ szerint a rendszer hét nap alatt felállítható.