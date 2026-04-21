Deviza
EUR/HUF361,93 +0,07% USD/HUF307,31 +0,12% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF394,32 +0,04% PLN/HUF85,51 +0,03% RON/HUF70,98 +0,07% CZK/HUF14,9 +0,07% EUR/HUF361,93 +0,07% USD/HUF307,31 +0,12% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF394,32 +0,04% PLN/HUF85,51 +0,03% RON/HUF70,98 +0,07% CZK/HUF14,9 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NATO
balti államok
F35
Oroszország

Riasztották a NATO vadászgépeit, miután orosz bombázók jelentek meg a Baltikumban – Moszkva megtorlást emleget

Az akciót Oroszország is megerősítette, ugyanakkor figyelmeztetette a balti államokat, hogy Oroszország megtorolhatja az ukrán légtérhasználatot.
Járdi Roland
2026.04.21, 06:25

A NATO harci repülőgépei riadóba léptek, miután nukleáris fegyverekkel felszerelt orosz bombázók jelentek meg a Baltikum térségében – írja a Mirror.

Riasztották a NATO vadászgépeit, miután orosz bombázók jelentek meg a Baltikumban Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin légierője nemzetközi vizek felett hajtotta végre a bevetést, amikor a Tu-22M3-as repülőgépeket orosz Su-35-ös vadászgépek kísérték. Az orosz védelmi minisztérium Zvezda nevű tévécsatornája elismerte, hogy a NATO vadászgépei követték a bombázókat. 

Az útvonal bizonyos szakaszaiban a repülőgépeket külföldi államok vadászgépei kísérték

 – számolt be a csatorna. „Minden repülést szigorúan a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályoknak megfelelően hajtanak végre.” A misszióról készült orosz felvételeken jól látható volt egy F-35-ös, amelyet több NATO-légierő is használ.

A Kreml erődemonstrációja akkor történt, amikor Moszkva azzal vádolta Finnországot, valamint a balti államokat – Észtországot, Lettországot és Litvániát –, hogy engedélyezték ukrán drónoknak a légterükön történtő átrepülését, hogy azok orosz kulcsfontosságú olajkikötőket támadhassanak meg. A nyugati országok, akárcsak Kijev, határozottan elutasították ezeket a vádakat.

Ennek ellenére magas rangú orosz tisztviselők, köztük Szergej Lavrov külügyminiszter, nyomatékos figyelmeztetéseket intéztek a Nyugat felé, miszerint Moszkva megtorlást fontolgat.

A nyugatiak szerint a Balti-tengeren foglalhat le először egy szigetet Oroszország

Egyre nagyobb a félelem, hogy Putyin egy kiszámított, korlátozott területi behatolással – esetleg egy szigetet célba véve – próbára teheti a NATO 5. cikkelyében foglalt kollektív védelmi kötelezettségvállalást a balti régióban. Michael Claesson, Svédország vezérkari főnöke arra figyelmeztetett, hogy Oroszország azt tervezi, hogy elfoglal egy nyugati országhoz tartozó szigetet a Balti-tengeren, ezzel közvetlen kihívást intézve a NATO-nak.

A veszélyeztetettnek tartott nagyobb szigetek között szerepel a svéd Gotland, a dán Bornholm, valamint az észt Hiiumaa és Saaremaa. Shoigu állítása szerint: „Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordulnak elő olyan esetek, amikor ukrán drónok Finnországon és a balti államokon keresztül támadják Oroszországot. Ennek következtében civilek szenvednek, és jelentős károkat okoznak a polgári infrastruktúrában.”

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
