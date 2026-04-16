Trump végre európai támogatást kaphat? Egy kulcstagállam is csatlakozna a Hormuzi-szoros felszabadításához – ennek feltételei is vannak

Németország jelezte, hogy kész aknamentesítő hajókat küldeni a Hormuzi-szorosba, de csak egy nemzetközi misszió részeként. Berlin egyelőre kivár, és szigorú feltételekhez köti a katonai szerepvállalást a feszült térségben.

Egyre bonyolultabb geopolitikai helyzet bontakozik ki a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a Hormuzi-szoros körül, és ebben Németország is kezd pozíciót foglalni.

Berlin jelezte, hogy kész lenne aknamentesítő hajókat küldeni a térségbe, de csak egy szélesebb, nemzetközi katonai misszió részeként.

A német kormány álláspontját a Politicónak Friedrich Merz is megerősítette: „Németország alapvetően nyitott a hajózási útvonalak biztonságának garantálására.” Ugyanakkor világossá tette, hogy Berlin még nagyon messze van attól, hogy konkrét döntést hozzon egy katonai beavatkozásról.

A kérdés pénteken kerülhet igazán reflektorfénybe, amikor Emmanuel Macron, Keir Starmer és Giorgia Meloni társaságában tárgyalnak a helyzetről Párizsban. Az egyeztetés célja egy közös európai álláspont kialakítása lehet, ami kulcsfontosságú egy esetleges nemzetközi művelet elindításához.

Német beavatkozás, de nem ingyen

Berlin feltételei egyértelműek. A német részvételhez

stabil tűzszünetre van szükség a térségben,

nemzetközi, lehetőleg ENSZ-felhatalmazásra,

valamint a német kormány és a Bundestag jóváhagyására.

Ez a három kritérium is jelzi, hogy mennyire óvatosan közelít a német vezetés egy potenciálisan robbanásveszélyes konfliktushoz.

A háttérben a törékeny amerikai–iráni tűzszünet húzódik, amely egyelőre nem hozott valódi stabilitást. A közelmúltban Irán akadályozta a hajóforgalmat a szorosban, amire az Egyesült Államok válaszul iráni hajókat blokkolt.

Ez a kölcsönös nyomásgyakorlás nagymértékben veszélyezteti a globális energiaellátást, hiszen a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump egyre nagyobb nyomást gyakorol a NATO-szövetségesekre. Miután találkozott a NATO főtitkárával, Mark Ruttével, Trump azt követelte, hogy a szövetségesek napokon belül vállaljanak konkrét kötelezettségeket.