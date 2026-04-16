Trump végre európai támogatást kaphat? Egy kulcstagállam is csatlakozna a Hormuzi-szoros felszabadításához – ennek feltételei is vannak

Egyre nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül, és Berlin már a katonai részvételt is mérlegeli. A német kormány azonban szigorú katonai és politikai feltételekhez köti a csatlakozását.
VG
2026.04.16, 19:35
Frissítve: 2026.04.16, 20:25

Németország jelezte, hogy kész aknamentesítő hajókat küldeni a Hormuzi-szorosba, de csak egy nemzetközi misszió részeként. Berlin egyelőre kivár, és szigorú feltételekhez köti a katonai szerepvállalást a feszült térségben.

Németország beléphet a globális energiabiztonság egyik legkritikusabb konfliktusába / Fotó: Shutterstock

Egyre bonyolultabb geopolitikai helyzet bontakozik ki a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a Hormuzi-szoros körül, és ebben Németország is kezd pozíciót foglalni. 

Berlin jelezte, hogy kész lenne aknamentesítő hajókat küldeni a térségbe, de csak egy szélesebb, nemzetközi katonai misszió részeként.

A német kormány álláspontját a Politicónak Friedrich Merz is megerősítette: „Németország alapvetően nyitott a hajózási útvonalak biztonságának garantálására.” Ugyanakkor világossá tette, hogy Berlin még nagyon messze van attól, hogy konkrét döntést hozzon egy katonai beavatkozásról.

A kérdés pénteken kerülhet igazán reflektorfénybe, amikor Emmanuel Macron, Keir Starmer és Giorgia Meloni társaságában tárgyalnak a helyzetről Párizsban. Az egyeztetés célja egy közös európai álláspont kialakítása lehet, ami kulcsfontosságú egy esetleges nemzetközi művelet elindításához.

Német beavatkozás, de nem ingyen

Berlin feltételei egyértelműek. A német részvételhez

  • stabil tűzszünetre van szükség a térségben,
  • nemzetközi, lehetőleg ENSZ-felhatalmazásra,
  • valamint a német kormány és a Bundestag jóváhagyására.

Ez a három kritérium is jelzi, hogy mennyire óvatosan közelít a német vezetés egy potenciálisan robbanásveszélyes konfliktushoz.

A háttérben a törékeny amerikai–iráni tűzszünet húzódik, amely egyelőre nem hozott valódi stabilitást. A közelmúltban Irán akadályozta a hajóforgalmat a szorosban, amire az Egyesült Államok válaszul iráni hajókat blokkolt. 

Ez a kölcsönös nyomásgyakorlás nagymértékben veszélyezteti a globális energiaellátást, hiszen a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump egyre nagyobb nyomást gyakorol a NATO-szövetségesekre. Miután találkozott a NATO főtitkárával, Mark Ruttével, Trump azt követelte, hogy a szövetségesek napokon belül vállaljanak konkrét kötelezettségeket.

Ez azonban nem aratott osztatlan sikert Európában. Több ország is óvatos, különösen azért, mert a konfliktus kiindulópontját egyoldalú amerikai lépésekhez kötik, amelyekről előzetesen nem egyeztettek a szövetségesekkel. A katonai részvétel így nemcsak biztonsági, hanem politikai kérdéssé is vált.

Németország jelenlegi álláspontja jól tükrözi ezt a dilemmát. Egyrészt nem akar kimaradni egy globális jelentőségű műveletből, amely a nemzetközi kereskedelem biztonságát érinti. Másrészt igyekszik elkerülni, hogy egy kiszámíthatatlan konfliktusba sodródjon bele világos jogi és politikai keretek nélkül.

Ezt most senki nem érti: máris áttörte az első tankhajó az amerikai blokádot a Hormuzi-szorosban – 250 ezer tonna rakományt hozott ki a kínai legénység

A Hormuzi-szoros amerikai blokádja ellenére is sikeresen átkelt egy szankcionált kínai tartályhajó. A Rich Starry lehet az első hajó, amely a zárlat kezdete óta elhagyta a Perzsa-öblöt. Ez azt jelenti, hogy a kulcsfontosságú tengeri útvonal ellenőrzése továbbra is kihívás az amerikaiak számára. Ráadásul szoros szövetségesei is ellene munkálkodnak.

 

Energiaválság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu