Kitört a botrány: Németország egy nyugat-európai országnak adja el a gázolaját, miközben a saját lakossága nem bírja fizetni az üzemanyagot – elmagyarázták, mi történik

Soha nem látott feszültség alakult ki az üzemanyagpiacon: miközben az árak az egekben vannak, Németország még mindig dízelt exportál. Miközben a tengeri szállítmányok sorra fordulnak vissza, a leggazdagabb régiók szinte a teljes kontinenst kivásárolják.

A kialakult káosz közepette Németország helyzete különösen ellentmondásos. Miközben az ország jelentős mértékben függ az energiaimporttól, a százaléka érkezik a Perzsa-öböl térségéből. hivatalos kommunikáció szerint nincs ok pánikra. A gazdasági minisztérium közleménye szerint az ellátási láncok diverzifikáltak, és jelenleg elegendő mennyiségű dízel és kerozin áll rendelkezésre. Az adatok alapján az európai LNG-import kevesebb mint 8 százaléka, míg az olajimport körülbelül 5

Ezért van üzemanyaghiány Németországban?

A legmeglepőbb fejlemény azonban az, hogy Németország jelenleg dízelt exportál. Az Argus Media adatai szerint úgynevezett középpárlatokat – köztük dízelt és fűtőolajat – szállítanak például Hollandiába. Ennek állítólag az az oka, hogy a belföldi kereslet visszaesett.

A szakértők szerint a háború kezdetén még megugrott a fűtőolaj iránti kereslet, de ez gyorsan kifulladt. A tartósan magas árak és a bizonytalan jövő miatt a fogyasztók kivárnak, nem vásárolnak. Ez ideiglenes többletet eredményezett, amit most exportálnak.

Ez azonban könnyen megváltozhat.

A szakértők figyelmeztetnek: az utolsó olyan dízelszállítmányok, amelyek még átjutottak a Hormuzi-szoroson, napokon belül megérkeznek Európába. Utána viszont komoly hiány alakulhat ki – hacsak nem érkeznek új szállítmányok például az Egyesült Államokból.

Csakhogy ott is egyre nagyobb a verseny. A globális piac szereplői egymásra licitálnak az amerikai dízelkészletekért, ami tovább hajtja felfelé az árakat.