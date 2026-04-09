Két kontinensről is kapják a kemény pofonokat a németek, majd továbbadják Európának

Megint sötét német számok érkeztek. Az unió bajban van, ezt enélkül is érzi mindenki, miután az iráni háború hatásai az európaiak mindennapjaiba is benyomulnak. Az emelkedő üzemanyagárak, a felszólítások, hogy kevesebbet utazzunk, azonban elfedhetik a mélyebb bajt. Ám a friss német külkereskedelmi és ipari számok ismét felfedik: a német gazdaság nem húzza ki Európát a kátyúból, sőt rátelepül.

Német gazdaság: futnak a gyárak, de már az iráni háború előtt megbillent az ipar – mit hozna még egy nagy energiaválság? / Fotó: NurPhoto via AFP

Az alaphelyzet az iráni háború okozta energiaválságban: még drágább lett az energia, amelynek emelt árszintjét az Európai Unió vezetői maguk okozták, és még nyilvánvalóbbá válik ettől a blokk gazdasági lecsúszása fő versenytársaival szemben.

A háború előtt: Európába szorul vissza a német áru, a világ valamikori tündöklő iparháza.

A csütörtöki számok:

Csökkent a német külkereskedelmi mérlegtöbblet februárban – tehát az iráni háború kitörése előtt –, mert a behozatal túlnőtte az exportot, és riasztó trend rajzolódik ki a részletekből. Ugyanakkor az előző hónaphoz képest visszaesett a német ipari termelés. Egyáltalán nem azt mutatva, hogy kilábalóban vannak az elmúlt évek visszaeséséből, holott más lett a kancellár, más a kormány és elkezdődött a költekezés. A német ipar az ukrajnai háború kitörése óta a padlón van, és mindezt megszenvedik a vele összefonódott uniós tagállamok, lásd példának akár csak a legutóbbi magyar ipari adatokat.

Német gazdaság: Európa visszaszorulásának újabb jeleit mutatja a külkereskedelem

Nézzünk bele kicsit a német külkereskedelmi trendekbe.

Ami tartósan rossz a számok dinamikájában, azt az új energiaválság bizonnyal tovább súlyosbítja, hiszen a versenyképességi problémák – ha korábban kezdődtek is, mint az évtized energiapolitikai baklövései – alapvetően járulnak hozzá a szenvedéshez.

Összegben a német külkereskedelmi többlet a 2020-as évek nagy megingásai után mintha közelítene a tíz évvel ezelőttihez, ez azonban eleve visszaszorulást jelent, hiszen a rivális nagy gazdaságok azóta sokkal nagyobb méretűek lettek. Februárban 19,8 milliárd euró volt a többlet, kisebb a januári 20,3 milliárdnál, de a várakozások fölött – a trendjei azonban fenntartják az aggodalmakat.