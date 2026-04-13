Európa legnagyobb gazdaságát elmosta a migrációs válság: már minden ötödik lakos bevándorló, megfordíthatatlan a demográfiai átalakulás

Németországban már a lakosság több mint egynegyede rendelkezik bevándorlói háttérrel, s bár a tendencia lassult az előző évekhez képest, a hosszú távú növekedés így is látványos.

Bár a növekedés üteme lassult, a bevándorlói háttérrel élők száma így is történelmi csúcson van Németországban

Jelentős mérföldkőhöz érkezett Németország: a legfrissebb adatok szerint már 21,8 millió ember, vagyis a teljes lakosság 26,3 százaléka rendelkezik úgynevezett „bevándorlói háttérrel”. Ez azt jelenti, hogy vagy ők maguk költöztek az országba, vagy mindkét szülőjük bevándorlóként érkezett.

A számokat a német statisztikai hivatal, a Destatis tette közzé, s bár az emelkedés üteme 2025-ben már lassult, a hosszú távú trend egyértelmű: Németország társadalma lassan gyökerestül átalakul.

Egy év alatt 1,7 százalékkal nőtt az első generációs bevándorlók száma, ami visszafogottabb a korábbi évekhez képest, de még mindig növekedést mutat.

A 21,8 millió érintettből 16,4 millióan első generációs bevándorlók, vagyis saját maguk érkeztek Németországba. Emellett 5,4 millióan második generációsak, akik már az országban születtek, de mindkét szülőjük külföldről költözött ide 1950 után.

Ha visszatekintünk az elmúlt két évtizedre, a változás még látványosabb:

2005-ben még csak 13 millió ember tartozott ebbe a körbe,

2025-re azonban ez a szám 21,8 millióra nőtt.

Ez 8,8 milliós emelkedés, vagyis 67 százalékos növekedés – ilyen léptékű átalakulást szinte sehol nem lehet látni a világban.

Kik költöznek Németországba?

A származási országokat tekintve is kirajzolódik egy markáns kép. A legnagyobb csoportokat a Lengyelországból és Törökországból érkezők adják, egyenként körülbelül 1,5 millió fővel. Őket követik az ukránok mintegy 1,3 millióval, majd az orosz és a szíriai származású lakosok, akik egyaránt nagyjából egymilliós közösséget alkotnak.