Újra zúg a Volga: visszatért az orosz csoda, a német prémiumok skalpját akarja a Volga brutális SUV-ja

2024 végére tervezték a Volga feltámadását német autók mintájára, és még azt sem lehet mondani, hogy érdeklődés hiányában maradt volna el. Amióta ugyanis immáron több mint négy éve kitört az ukrajnai háború és ezzel együtt kivonultak az országból a nyugati gyártók, mondhatni, volt már jobb bőrben is az oroszországi autóipar.

Olcsó luxusautó váltja a német járműveket Oroszországban / Fotó: Volga

A Volga régóta ismert név az orosz autóiparban, és több évnyi szünet után ismét megpróbálja visszanyerni korábbi jelentőségét. Az eredetileg a GAZ által gyártott Volga szedánok egykor az egész Szovjetunióban mindennapos látványt jelentettek; gyakran használták őket kormánytisztviselők és taxiként is.

Ezúttal azonban a visszatérésnek van egy bökkenője: a márka két új modellje, a C50 és a K50 nem hazai fejlesztésű – fogalmazott a Carcoops. Az autógyártó 2024-re tervezte a márka újjáéledését, és még három, a Kínában értékesített Changan alapokon nyugvó modellt is bemutatott. Ez a terv végül nem valósult meg, de a Volga újra megpróbálja. Miután a nyugati autógyártók az Ukrajna elleni inváziót követően kivonultak Oroszországból, a vállalatnak most lehetősége nyílhat arra, hogy komolyabb szereplőként pozícionálja magát.

A német precíziót orosz és kínai technológia váltja

A Volga az 1956-os alapításától számítva évtizedeken át állandó karaktere volt az utcaképeknek, ám 2010-ben lehúzta a rolót. A Totalcar szerint másfél évtizeddel később viszont egészen máshogy vehet új lendületet, olyannyira, hogy nem is klasszikus értelemben vett GAZ-gyártmányról van szó, hanem

újracímkézett kínai autókról.

Két új modellt is bemutattak, amelyek valójában már megtalálhatóak a Geely palettáján – számolt be róla a Carscoops. A K50-ről februárban jelentek meg az első képek, amelyeken a típus megszólalásig hasonlított a kínai brand Monjaro nevű modelljére: ugyanaz az orr, ugyanazok a króm díszítőelemek és ugyanazok a fényszórók. Az egyetlen eltérést a részben átdolgozott hűtőrács adja, amire a Volga emblémáját is odabiggyesztették.

Szinte tökéletes másolatok robbannak be a prémium piacra

Ugyanígy oldalt és hátul is nagyítóval kell keresni a különbségeket, ami sokat elárul arról, hogy az alkatrészek elenyésző részét gyártják házon belül. Túl sok részlet még nem is derült ki az „új”, összkerékhajtású SUV-ról, annyi viszont igen, hogy nyolcfokozatú automata sebességváltóval párosított 2,0 literes, turbófeltöltős benzinmotor kerülhet bele,

amely 238 lóerőt biztosíthat.

A Volga C50 képében pedig egy klasszikus szedán köszön vissza. Az alapot a Geely Preface adja, és ez esetben sem hosszú a változtatásokat tételesen soroló lista – sőt, első blikkre itt csak a hűtőrács és a logó más. Itt már az is látszik, hogy érdemben a beltérhez sem nyúltak, legalábbis a négyküllős kormánykerék, a digitális műszerfal és az álló tájolású infotainment kijelző sem változott. Kétféle 2,0 literes, turbófeltöltős, négyhengeres hajtás is elérhető a C50-hez:

az egyik változat 150, a másik pedig 200 lóerős.

Egyelőre egyik volgásított Geely-modell ára sem ismert, de a Totalcar szerint mindkettőt ugyanabban a Nyizsnyij Novgorod-i üzemben fogják gyártani – vagy inkább összeszerelni –, ahol korábban a Volkswagen-csoport orosz piacos Skodái és Volkswagenjei készültek.