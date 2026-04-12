Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Németország elveszíti a jövőjét, külföldre menekülnének a fiatalok

A jobb élet reményében távoznának. Németország súlyosbodó gazdasági és politikai problémái egyre jobban aggasztják a fiatalokat.
M. Cs.
2026.04.12, 07:00

Nagy bajban van Németország, elveszítheti a jövőjét. Egy friss felmérés eredménye szerint ugyanis a 14–29 éves korosztály ötöde aktívan tervezi, hogy elhagyja a hazáját egy jobb élet reményében, de ennél sokkal többen, a megkérdezettek 41 százaléka el tudja képzelni, hogy hosszabb távra külföldre költözzön.

Németország elveszítheti a fiatalokat / Fotó: AFP

A kutatást a Datajockey Verlag végezte 2012 fiatal megkérdezésével. Bár a merítés nem nevezhető túl szélesnek egy 83,5 millió lakosú országban, az eredmény valószínűleg jól tükrözi a 14–29 évesek körében uralkodó hangulatot.

Ezt a korosztályt 

különösen aggasztják az Európa legnagyobb gazdaságát sújtó gondok.

Joggal aggódnak a gazdasági biztonságért, mert hiába remélte mindenki, hogy talpra állnak végre kétévnyi recesszió után, az iráni háború miatt a vezető gazdaságkutató intézetek megvágták az idei növekedési kilátásokat.

A lakhatási válság és a magas ingatlanárak, a mesterséges intelligencia térhódítása miatt romló karrierlehetőségek és a pénzügyi nyomás egyre jobban megnehezíti, hogy a fiatalok függetlenné váljanak.

Young woman with smartphone
A fiatalok ötöde az emigráláson gondolkodik / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A gazdaság már nem képes tovább finanszírozni a jóléti államot, a szükséges reformok azonban egyelőre elmaradtak. Soha nem látott elégedetlenség söpör végig Németországon, és a lakosság döntő többsége mér nem hisz abban, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója képes lesz megoldani az ország súlyos problémáit.

Vonzzák és taszítják a fiatalokat a radikális pártok

A kormánypártokban a fiatalok körében is sokan kételkednek, ők a leginkább hajlamosak a politikai szélsőségek felé fordulni. Sajtójelentések szerint a 25 év alattiak 21 százaléka szavazott a radikálisan jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pártra, és 21 százalékuk a részben a volt NDK kormányzó kommunista pártjából alakult baloldali Die Linkére a Rajna-Pfalz tartományban márciusban rendezett választáson.

A politikai polarizáció, különösen 

a radikális jobboldal térnyerése azonban meg is rémít sok fiatalt,

arra kényszeríti őket, hogy az országból való távozást fontolgassák.

Weapon Store Sign In Central Vienna
Bécs a világ egyik legélhetőbb városa, vonzza a németeket is / Fotó: NurPhoto via AFP

„Azt hiszem, minden barátom gondolkodik ezen, különösen azok, akik valamilyen szempontból kisebbséghez tartoznak – mondta a Deutsche Wellének egy csak Riffként megnevezett, a Humboldt Egyetemen társadalom- és kultúratudományi mesterképzésén részt vevő diák. – Én is egyre jobban aggódom, mivel sok kulturális, a demokratizálódást segítő állást szüntetnek meg. Úgy gondolom, hogy erősödik a fasizmus” – tette hozzá, de még nem döntötte el, hogy emigráljon-e, mert tudja, hogy az sem könnyű.

Németország már nem elég vonzó a saját fiataljainak

A felmérés egy másik döbbenetes megállapítása az, hogy milyen súlyos mértékben romlik a mentális egészség Németországban: a megkérdezettek 29 százaléka mondta azt, hogy pszichológus segítségére van szüksége – ez eddig a legmagasabb arány.

A szám még magasabb 

  • a nők (34 százalék), 
  • az egyetemisták (32 százalék) 
  • és a munkanélküli fiatalok (43 százalék) 

körében. Ráadásul közülük egyre többen fordulnak a személyes problémáikkal szakemberek helyett a mesterséges intelligencia által támogatott tanácsadó szolgáltatásokhoz.

Young Couple Walking Arm In Arm In Munich On A Warm Early Spring Day
Menni vagy maradni? / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez lehet az oka annak, hogy annyira vonzó a fiatalok számára egy másfajta élet külföldön. Egy 29 éves hamburgi joghallgatót például a Tokióban tapasztalt béke és tisztaság fogta meg, de el tudja képzelni a jövőjét Bécsben, Londonban vagy Párizsban is.

Hová mennek szívesen?

A nominális GDP alapján Németország még mindig a világ harmadik legnagyobb gazdasága az Egyesült Államok és Kína mögött, hová vágynak akkor a fiatal németek?

A szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis 2024-es felmérése szerint 

a legkedveltebb célország Svájc,

amelyet Ausztria követ – nyilvánvalóan jelentős részben a nyelvi közösség miatt, ami megkönnyíti a beilleszkedést.

Bécs ráadásul rendszeresen az élen szerepel a világ legélhetőbb városai között, ahogyan Zürich is.

 

