Választás 2026

Deviza
EUR/HUF363,24 +0,04% USD/HUF307,88 -0,25% GBP/HUF417,71 +0,13% CHF/HUF394,32 +0,08% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,35 -0,01% CZK/HUF14,92 +0,1% EUR/HUF363,24 +0,04% USD/HUF307,88 -0,25% GBP/HUF417,71 +0,13% CHF/HUF394,32 +0,08% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,35 -0,01% CZK/HUF14,92 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74% BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74%
Mol
gazprom nyeft
NIS
Barátság kőolajvezeték
Moszkva

Csak egy gesztus volt az egész Mol-NIS-ügylet? Két ország is lerabolhatja előlünk az olajtársaságot

A magyarországi választás eredménye akadályozhatja a Molt abban, hogy megvásárolja a szerbiai NIS társaság kiszemelt részvényeit egy orosz lap szerint, mert a lehetőség csak egy „Orbán Viktornak szóló politikai gesztus volt". Újból a szerb állam léphet elő a NIS kérőjeként, de akár egy amerikai érdeklődő is kopogtathat.
VG
2026.04.14., 19:15
Fotó: Reuters

Alexander Vucsics szerb elnök továbbra is reméli, hogy a Mol megvásárolja a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajtársaság irányító részvényét az oroszországi Gazprom Nyeftytől. Az érdekeltség átruházásának határideje május 22., erről az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma döntött. Egyes szakértők szerint azonban a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.

NIS
Találgatnak az elemzők: viheti-e a Mol a NIS orosz hányadát?/Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Várhatóan Magyar Pétert jelölik miniszterelnöknek is. Ha ez megtörténik, akkor semmissé válhatnak az Orbán Viktor miniszterelnök alatt Moszkvával és Washingtonnal kötött korábbi megállapodások – kongatja a vészharangot egy orosz lap.  Vucsics ennek ellenére úgy véli, hogy folytatódnak Budapest és Moszkva között a tárgyalások a NIS orosz érdekeltségének megvásárlásáról. Belgrád főbb követelései a pancsovai finomító üzemeltetésére és arra vonatkoznak, hogy a szerb félnek ne legyen több kötelezettsége, mint amennyi az oroszok alatt volt.

Már egy éve húzódik a NIS-hányad eladása

A NIS Délkelet-Európa egyik legnagyobb vertikálisan integrált energiaholdingja. A körülbelül 14 ezer fős, adóbefizetése adja a szerb költségvetés 9 százalékát. A NIS 400 benzinkutat, finomítókat birtokol Pancsován és Újvidéken, továbbá az újvidéki Petrohemija termelővállalatot, illetve a Gazprom Energoholdinggal közösen a Pancsovai Hőerőművet.

A NIS részvényeinek

  • 44,85 százalékát a Gazprom Nyefty,
  • 11,30 százalékát az Intelligence (a Gazprom leányvállalata),
  • 29,87 százalékát a szerb kormány

ellenőrzi.

 A NIS 2025. január 10. óta amerikai korlátozások alatt áll, mivel azt (mint a Gazpromot is) az orosz Gazprom Nyefty ellenőrzi.  A NIS tavaly októberig ideiglenes felmentéseket kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától, hogy tovább működhessen. Ezeket a felmentések sorra járnak le, és áll vissza a Mollal kötött előzetes megállapodások után az eredeti állapot. A legutóbbi felmentés április 17-én jár le. Ezért a szerb hatóságok új felmentést kértek.

Nem tudtak megegyezni az árban

A Gazprom Nyefty és a Gazprom már több mint egy éve próbál kiszállni a NIS-ből. Kezdetben maga Szerbia is vevőjelölt volt, de az üzletből semmi nem lett a vételár miatt. Az ár kapcsán fontos tudni, hogy a Gazprom Nyefty több mint 5 milliárd eurót fektetett a NIS-be, amelynek 56,15 százalékos orosz hányadát

  • az amerikai pénzügyminisztérium 1,5 milliárd eurósra becsülte,
  • Belgrád ajánlata 600-700 millió euró volt,
  • míg a Mollal kötött megállapodás 900 millió és 1 milliárd euró közötti.

Magyar Péter megkapja a NIS-t?

A lap által hivatkozott, de meg nem nevezett politikai elemzők szerint az Egyesült Államok és Oroszország aligha járul hozzá, hogy „Magyar" (azaz a Mol a Magyar Péter vezette kormány alatt) ennyiért megkaphassa a kérdéses részesedést, mert az, hogy a Mol beszállhatott a ringbe, inkább politikai gesztus volt Orbán Viktor támogatására. Sőt, több szakértő szerint Szerbia már most is kész 1,8 milliárd eurót fizetni a hányadért.

Az elemzők problémásnak tartják, ha Moszkva beleegyezne az 1,8 milliárd eurós vételárba, amikor a szerbiai eszközbe az orosz tulajdonosok már több mint ötmilliárdot fektettek. 

Ez – olvasható – egy politikai felhangokkal bíró üzlet, amelynek Magyarország jelenlegi miniszterelnökével, Orbán Viktorral való együttműködés biztosítása a célja, nem pedig az új, Európa-párti kormánnyal és miniszterelnökkel.

 Az új magyar kormány alatt az orosz vállalatok valószínűleg teljesen el lesznek zárva a NIS-től. Függőben van a pancsovai finomító orosz olajjal való ellátásának kérdése is, holott Szerbia és Magyarország 2027-ben építene egy leágazást a Barátság olajvezetékről, Szerbia felé. Ugyanakkor Magyar Péter eddig arról beszélt, hogy Magyarország továbbra is vásárol olajat a Barátság vezetéken, de csak magunknak, nem a szomszédainak.

Egyelőre azonban az a nagy kérdés, hogy az üzlet kapcsán mire készül Moszkva, és mit gondol Washington. Korábban pályázott a Gazprom és a Gazprom Nyefty NIS-hányadára

  • az ADNOC (Egyesült Arab Emírségek),
  • a horvátországi Janaf, az Adriai-tengeri kőolajvezeték üzemeltetője, amely Szerbiát látja el olajjal,
  • az ExxonMobil
  • és a szintén amerikai Chevron.

Ha a Mol a „globalisták" irányítása alá kerül, lehetséges, hogy Washington megpróbálja rátenni a kezét erre az európai eszközre – feltételezi a lap.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
