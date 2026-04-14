Csak egy gesztus volt az egész Mol-NIS-ügylet? Két ország is lerabolhatja előlünk az olajtársaságot
Alexander Vucsics szerb elnök továbbra is reméli, hogy a Mol megvásárolja a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajtársaság irányító részvényét az oroszországi Gazprom Nyeftytől. Az érdekeltség átruházásának határideje május 22., erről az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma döntött. Egyes szakértők szerint azonban a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.
Várhatóan Magyar Pétert jelölik miniszterelnöknek is. Ha ez megtörténik, akkor semmissé válhatnak az Orbán Viktor miniszterelnök alatt Moszkvával és Washingtonnal kötött korábbi megállapodások – kongatja a vészharangot egy orosz lap. Vucsics ennek ellenére úgy véli, hogy folytatódnak Budapest és Moszkva között a tárgyalások a NIS orosz érdekeltségének megvásárlásáról. Belgrád főbb követelései a pancsovai finomító üzemeltetésére és arra vonatkoznak, hogy a szerb félnek ne legyen több kötelezettsége, mint amennyi az oroszok alatt volt.
Már egy éve húzódik a NIS-hányad eladása
A NIS Délkelet-Európa egyik legnagyobb vertikálisan integrált energiaholdingja. A körülbelül 14 ezer fős, adóbefizetése adja a szerb költségvetés 9 százalékát. A NIS 400 benzinkutat, finomítókat birtokol Pancsován és Újvidéken, továbbá az újvidéki Petrohemija termelővállalatot, illetve a Gazprom Energoholdinggal közösen a Pancsovai Hőerőművet.
A NIS részvényeinek
- 44,85 százalékát a Gazprom Nyefty,
- 11,30 százalékát az Intelligence (a Gazprom leányvállalata),
- 29,87 százalékát a szerb kormány
ellenőrzi.
A NIS 2025. január 10. óta amerikai korlátozások alatt áll, mivel azt (mint a Gazpromot is) az orosz Gazprom Nyefty ellenőrzi. A NIS tavaly októberig ideiglenes felmentéseket kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától, hogy tovább működhessen. Ezeket a felmentések sorra járnak le, és áll vissza a Mollal kötött előzetes megállapodások után az eredeti állapot. A legutóbbi felmentés április 17-én jár le. Ezért a szerb hatóságok új felmentést kértek.
Nem tudtak megegyezni az árban
A Gazprom Nyefty és a Gazprom már több mint egy éve próbál kiszállni a NIS-ből. Kezdetben maga Szerbia is vevőjelölt volt, de az üzletből semmi nem lett a vételár miatt. Az ár kapcsán fontos tudni, hogy a Gazprom Nyefty több mint 5 milliárd eurót fektetett a NIS-be, amelynek 56,15 százalékos orosz hányadát
- az amerikai pénzügyminisztérium 1,5 milliárd eurósra becsülte,
- Belgrád ajánlata 600-700 millió euró volt,
- míg a Mollal kötött megállapodás 900 millió és 1 milliárd euró közötti.
Magyar Péter megkapja a NIS-t?
A lap által hivatkozott, de meg nem nevezett politikai elemzők szerint az Egyesült Államok és Oroszország aligha járul hozzá, hogy „Magyar" (azaz a Mol a Magyar Péter vezette kormány alatt) ennyiért megkaphassa a kérdéses részesedést, mert az, hogy a Mol beszállhatott a ringbe, inkább politikai gesztus volt Orbán Viktor támogatására. Sőt, több szakértő szerint Szerbia már most is kész 1,8 milliárd eurót fizetni a hányadért.
Az elemzők problémásnak tartják, ha Moszkva beleegyezne az 1,8 milliárd eurós vételárba, amikor a szerbiai eszközbe az orosz tulajdonosok már több mint ötmilliárdot fektettek.
Ez – olvasható – egy politikai felhangokkal bíró üzlet, amelynek Magyarország jelenlegi miniszterelnökével, Orbán Viktorral való együttműködés biztosítása a célja, nem pedig az új, Európa-párti kormánnyal és miniszterelnökkel.
Az új magyar kormány alatt az orosz vállalatok valószínűleg teljesen el lesznek zárva a NIS-től. Függőben van a pancsovai finomító orosz olajjal való ellátásának kérdése is, holott Szerbia és Magyarország 2027-ben építene egy leágazást a Barátság olajvezetékről, Szerbia felé. Ugyanakkor Magyar Péter eddig arról beszélt, hogy Magyarország továbbra is vásárol olajat a Barátság vezetéken, de csak magunknak, nem a szomszédainak.
Egyelőre azonban az a nagy kérdés, hogy az üzlet kapcsán mire készül Moszkva, és mit gondol Washington. Korábban pályázott a Gazprom és a Gazprom Nyefty NIS-hányadára
- az ADNOC (Egyesült Arab Emírségek),
- a horvátországi Janaf, az Adriai-tengeri kőolajvezeték üzemeltetője, amely Szerbiát látja el olajjal,
- az ExxonMobil
- és a szintén amerikai Chevron.
Ha a Mol a „globalisták" irányítása alá kerül, lehetséges, hogy Washington megpróbálja rátenni a kezét erre az európai eszközre – feltételezi a lap.