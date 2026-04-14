Csak egy gesztus volt az egész Mol-NIS-ügylet? Két ország is lerabolhatja előlünk az olajtársaságot

Alexander Vucsics szerb elnök továbbra is reméli, hogy a Mol megvásárolja a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajtársaság irányító részvényét az oroszországi Gazprom Nyeftytől. Az érdekeltség átruházásának határideje május 22., erről az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma döntött. Egyes szakértők szerint azonban a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.

Várhatóan Magyar Pétert jelölik miniszterelnöknek is. Ha ez megtörténik, akkor semmissé válhatnak az Orbán Viktor miniszterelnök alatt Moszkvával és Washingtonnal kötött korábbi megállapodások – kongatja a vészharangot egy orosz lap. Vucsics ennek ellenére úgy véli, hogy folytatódnak Budapest és Moszkva között a tárgyalások a NIS orosz érdekeltségének megvásárlásáról. Belgrád főbb követelései a pancsovai finomító üzemeltetésére és arra vonatkoznak, hogy a szerb félnek ne legyen több kötelezettsége, mint amennyi az oroszok alatt volt.

Már egy éve húzódik a NIS-hányad eladása

A NIS Délkelet-Európa egyik legnagyobb vertikálisan integrált energiaholdingja. A körülbelül 14 ezer fős, adóbefizetése adja a szerb költségvetés 9 százalékát. A NIS 400 benzinkutat, finomítókat birtokol Pancsován és Újvidéken, továbbá az újvidéki Petrohemija termelővállalatot, illetve a Gazprom Energoholdinggal közösen a Pancsovai Hőerőművet.

A NIS részvényeinek

44,85 százalékát a Gazprom Nyefty,

11,30 százalékát az Intelligence (a Gazprom leányvállalata),

29,87 százalékát a szerb kormány

ellenőrzi.

A NIS 2025. január 10. óta amerikai korlátozások alatt áll, mivel azt (mint a Gazpromot is) az orosz Gazprom Nyefty ellenőrzi. A NIS tavaly októberig ideiglenes felmentéseket kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától, hogy tovább működhessen. Ezeket a felmentések sorra járnak le, és áll vissza a Mollal kötött előzetes megállapodások után az eredeti állapot. A legutóbbi felmentés április 17-én jár le. Ezért a szerb hatóságok új felmentést kértek.