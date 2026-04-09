Veszélybe került az évszázad magyar olajüzlete, a választások után azonnal izgulhat a Mol: leállhat az óriásfinomító, Amerikán múlik minden

Új működési engedélyért folyamodott az amerikai pénzügyminisztériumhoz a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajipari vállalat, miközben a jelenlegi jóváhagyás napokon belül lejár. A geopolitikai játszmában a Mol és az orosz tulajdonrészek sorsa forog kockán.

Napokon belül lejár a jelenlegi engedély, ezért lépnie kellett a NIS-nek / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

A lépés nem meglepő: a jelenlegi engedély április 17-én jár le, így a cég működése gyakorlatilag az amerikai döntéshozók kezében van.

Ketyeg az óra, a NIS jövője a tét

A helyzet gyökere az, hogy az amerikai hatóságok – egészen pontosan az Office of Foreign Assets Control (OFAC) – még 2025. október 9-én szankciókat vetettek ki a NIS-re. Az indok világos volt: a vállalat többségi tulajdona orosz kézben van, mégpedig a Gazprom Nyefty révén.

Márciusban ugyan az OFAC adott egy ideiglenes működési engedélyt, de ez csak átmeneti megoldás volt. Most, hogy a határidő vészesen közeleg, a NIS kénytelen volt új kérelmet benyújtani, különben működése komoly akadályokba ütközhetne.

A történet azonban nem áll meg itt. Az amerikai adminisztráció közben május 22-ig meghosszabbította azt a határidőt is, amely alatt tárgyalások folynak a NIS tulajdonosi szerkezetének átalakításáról.

Az orosz többségi részesedést ugyanis értékesítik – ebben pedig kulcsszereplő a Mol.

A magyar cég számára ez stratégiai lehetőség. A NIS megszerzése nagyban erősítené regionális pozícióit, különösen a Balkánon. Ugyanakkor az ügylet nem egyszerű üzleti tranzakció, hanem egy politikailag erősen terhelt folyamat, ahol az amerikai jóváhagyás nélkülözhetetlen.

A lehetséges felvásárlás nemcsak pénzügyi, hanem ellátásbiztonsági szempontból is kulcsfontosságú lenne. A NIS finomítói és infrastruktúrája komoly értéket képviselnek, miközben a régió energiaellátása egyre érzékenyebb geopolitikai kérdéssé válik.

Az amerikai álláspont egyértelmű: csökkenteni kell az orosz befolyást az energiaszektorban. Ez magyarázza, hogy miért kötötték engedélyekhez a NIS működését, és miért figyelik szorosan a tulajdonosi átalakulást.