Deviza
EUR/HUF362,98 -0,22% USD/HUF307,6 -0,22% GBP/HUF417,36 -0,25% CHF/HUF393,55 -0,31% PLN/HUF85,74 -0,1% RON/HUF71,32 -0,17% CZK/HUF14,92 -0,14% EUR/HUF362,98 -0,22% USD/HUF307,6 -0,22% GBP/HUF417,36 -0,25% CHF/HUF393,55 -0,31% PLN/HUF85,74 -0,1% RON/HUF71,32 -0,17% CZK/HUF14,92 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8% BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagár
kerozin
Horvátország
utazás
nyaralás

Külföldi nyaralás 2026: ilyen árakat még nem láttak a magyarok, Horvátországra rá se lehet ismerni – több ezer eurós a drágulás

Sokkoló árakkal szembesülnek azok, akik 2026-ban külföldi nyaralást terveznek. A repülőjegyek, szállások és csomagajánlatok ára drasztikusan megemelkedett, egyes népszerű úti célokon akár több ezer euróval is nőhet a végösszeg. A külföldi nyaralás így sok magyar számára jóval nagyobb anyagi terhet jelenthet, mint korábban.
VG
2026.04.15, 21:02
Frissítve: 2026.04.15, 21:11

A nyaralást tervezők egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy a repülőjegyek és a szállások ára jelentősen megugrott, ami sokaknál már az utazási kedvet is visszaveti. A drágulás hátterében részben az energiaárak emelkedése áll: a repülőgép-üzemanyagként használt kerozin kőolajból készül, így az olajár növekedése közvetlenül megjelenik a légitársaságok költségeiben. Mivel az üzemanyag a működési kiadások 25-40 százalékát is kiteheti, a cégek ezt jellemzően a jegyárak emelésével hárítják át az utasokra.

Külföldi nyaralás 2026: ilyen árakat még nem láttak a magyarok, Horvátországra rá se lehet ismerni – több ezer eurós a drágulás / Fotó: DC Studio

A geopolitikai feszültségek szintén torzítják a nyaralás-piacot. Azok az úti célok, amelyeket jelenleg biztonságosnak tartanak, látványosan felértékelődtek, ami szűkíti a szabad kapacitásokat és felhajtja az árakat. A klasszikus mediterrán úti célok– például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország – esetében egyes helyeken 50 százalékot meghaladó drágulásról is beszámoltak. Horvátország esetében már politikai szinten is felmerült, hogy a növekvő árak láncreakciót indíthatnak el a turizmusban – írja a Merkur.

A költségnövekedés különösen a családokat érinti érzékenyen. 

Mivel az utazások időpontját gyakran az iskolai szünetek határozzák meg, kevésbé tudnak rugalmasan alkalmazkodni az árakhoz. Több repülőjegy és nagyobb szállás szükséges, ami összességében jelentősen növeli a kiadásokat. Egyes számítások szerint Franciaország esetében akár 56 százalékos áremelkedéssel is számolni kell, ami egy többfős utazásnál könnyen 1500 euró (kb. 600 ezer forint) feletti pluszköltséget jelenthet.

A drágulás nemcsak Európán belül érzékelhető. Az Európa és Ázsia közötti repülőjáratok ára bizonyos útvonalakon akár 225 százalékkal is emelkedhetett, ami a hosszabb távú utazásokat különösen megterheli. Ez a tendencia a globális légiközlekedési piac szűkülő kapacitásaira és a megnövekedett keresletre is utal.

A szervezett, csomagban kínált utak sem jelentenek kivételt: ezek ára is emelkedik, egyes esetekben akár 35 százalékkal az előző évhez képest. Különösen a népszerű helyszíneken – mint Mallorca, Kréta vagy az Algarve – tapasztalható jelentős drágulás. Ugyanakkor a szakértők szerint ezek az utak bizonyos szempontból nagyobb biztonságot nyújtanak, mivel jogilag korlátozott az áremelés mértéke, és jelentős drágulás esetén az utasoknak lehetőségük van elállni a szerződéstől.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
