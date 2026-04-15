A nyaralást tervezők egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy a repülőjegyek és a szállások ára jelentősen megugrott, ami sokaknál már az utazási kedvet is visszaveti. A drágulás hátterében részben az energiaárak emelkedése áll: a repülőgép-üzemanyagként használt kerozin kőolajból készül, így az olajár növekedése közvetlenül megjelenik a légitársaságok költségeiben. Mivel az üzemanyag a működési kiadások 25-40 százalékát is kiteheti, a cégek ezt jellemzően a jegyárak emelésével hárítják át az utasokra.

Külföldi nyaralás 2026: ilyen árakat még nem láttak a magyarok, Horvátországra rá se lehet ismerni – több ezer eurós a drágulás / Fotó: DC Studio

A geopolitikai feszültségek szintén torzítják a nyaralás-piacot. Azok az úti célok, amelyeket jelenleg biztonságosnak tartanak, látványosan felértékelődtek, ami szűkíti a szabad kapacitásokat és felhajtja az árakat. A klasszikus mediterrán úti célok– például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország – esetében egyes helyeken 50 százalékot meghaladó drágulásról is beszámoltak. Horvátország esetében már politikai szinten is felmerült, hogy a növekvő árak láncreakciót indíthatnak el a turizmusban – írja a Merkur.

A költségnövekedés különösen a családokat érinti érzékenyen.

Mivel az utazások időpontját gyakran az iskolai szünetek határozzák meg, kevésbé tudnak rugalmasan alkalmazkodni az árakhoz. Több repülőjegy és nagyobb szállás szükséges, ami összességében jelentősen növeli a kiadásokat. Egyes számítások szerint Franciaország esetében akár 56 százalékos áremelkedéssel is számolni kell, ami egy többfős utazásnál könnyen 1500 euró (kb. 600 ezer forint) feletti pluszköltséget jelenthet.

A drágulás nemcsak Európán belül érzékelhető. Az Európa és Ázsia közötti repülőjáratok ára bizonyos útvonalakon akár 225 százalékkal is emelkedhetett, ami a hosszabb távú utazásokat különösen megterheli. Ez a tendencia a globális légiközlekedési piac szűkülő kapacitásaira és a megnövekedett keresletre is utal.

A szervezett, csomagban kínált utak sem jelentenek kivételt: ezek ára is emelkedik, egyes esetekben akár 35 százalékkal az előző évhez képest. Különösen a népszerű helyszíneken – mint Mallorca, Kréta vagy az Algarve – tapasztalható jelentős drágulás. Ugyanakkor a szakértők szerint ezek az utak bizonyos szempontból nagyobb biztonságot nyújtanak, mivel jogilag korlátozott az áremelés mértéke, és jelentős drágulás esetén az utasoknak lehetőségük van elállni a szerződéstől.