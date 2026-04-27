Akkor lesz igazán baj, ha elfogy a válság előtt lekötött kerozin: van, ahol már riadót fújtak – Európa lehet a legnagyobb áldozat

A nyári utazási szezon a megszokottnál jóval drágábbnak és kiszámíthatatlanabbnak ígérkezik, különösen azok számára, akik európai utazást terveznek. Az iráni háború miatt rendkívül ingadozó és magas üzemanyagárak világszerte gondot okoznak a légitársaságoknak. A The New York Times által megszólaltatott szakértők szerint a hatás Európában lehet a legerősebb, ahol akár már május közepére szűkössé válhat a repülőgép-üzemanyag, ami kihatással lehet rengeteg ember nyaralására.

A szakértők szerint ez egy nehéz év lesz az átlagos utazó számára, aki megfizethető nyaralást szeretne / Fotó: QQuynh

Az európai légitársaságok – köztük a Lufthansa és a KLM – már bejelentették járataik csökkentését, és a trend könnyen tovább terjedhet. A légitársaságok globálisan egyre inkább az utasokra hárítják a költségeket: emelik a jegyárakat, növelik a poggyászdíjakat, és külön üzemanyagfelárakat vezetnek be, miközben egyes járatokat egyszerűen törölnek. A kedvező árú nyári utazás esélye napról napra csökken.

Katy Nastro, a Going.com utazási szakértője szerint „olyan szintű bizonytalanság van, amit a Covid óta nem láttunk – mondta, majd hozzátette: – Ez nehéz év lesz az átlagos utazó számára, aki megfizethető nyaralást szeretne.”

Árrobbanás a levegőben

Az amerikai repülőjegyárak – mind a belföldi, mind a nemzetközi járatok esetében – tovább emelkedtek a február végi háború kezdete óta a Kayak utazási keresőmotor gazdaságos, oda-vissza jegyekre vonatkozó elemzése szerint. Április 13-án egy átlagos nemzetközi út ára 1064 dollár volt, szemben a február 23-i 776 dollárral, míg egy amerikai belföldi utazás ára 358 dollárra nőtt a korábbi 335 dollárról.

A Platts Jet Fuel Price Index alapján a repülőgép-üzemanyag ára a háború kezdete óta több mint 70 százalékkal ugrott meg. Ez milliárdos többletköltség a légitársaságoknak, miközben az üzemanyag eleve az egyik legnagyobb kiadási tételük. A pénzügyi nyomás olyan mértékű, hogy a már csődvédelmi eljárás alatt álló Spirit Airlines állami mentőcsomagot kért.

Rob Britton, a Georgetown Egyetem válságkezelési szakértője szerint még a konfliktus lezárulta után is hónapokba telik, mire az árak normalizálódnak. „Nem egyik napról a másikra történik, ez teljes káosz” – fogalmazott.