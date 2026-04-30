Nyersanyagokat és bányáikat védő paramilitáris egységet állít fel Kongó

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az ország – amely a világ egyik legfontosabb kobalt- és réztermelője – súlyos biztonsági problémákkal, csempészettel és fegyveres konfliktusokkal küzd, különösen a keleti régiókban, ahol az ásványkincsek és nyersanyagok találhatók. Ezek a problémák nemcsak a helyi stabilitást, hanem a globális ellátási láncokat is veszélyeztetik – írja az Origo.

Kongóban több fontos nyersanyag, többek között a kobalt és a réz kitermelése is folyik

Az Egyesült Államok is megjelent a fontos nyersanyagokat őrző országban, de fizetni nem szeretne

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a közép-afrikai ország lényegében névre szóló meghívót küldött az Egyesült Államoknak, hogy az kapcsolódjon be bányaiparába. A felállítandó biztonsági egység kapcsán a kongói vezetés korábban amerikai és emírségekbeli támogatásról beszélt, ám az Egyesült Államok ezt határozottan cáfolta, hangsúlyozva, hogy nem finanszíroz ilyen biztonsági egységet. Kinshasa később pontosított: több partnerrel egyeztetnek, de a projekt mögött nincs egyetlen konkrét finanszírozó sem.

A „bányakommandó” létrehozása része annak a szélesebb stratégiának, amely a kongói bányászati szektor stabilizálását és a külföldi befektetések bevonzását célozza, miközben illeszkedik a nagyhatalmak – különösen az Egyesült Államok – azon törekvéséhez, hogy csökkentsék Kínától való nyersanyagfüggőségüket.

Ugyanakkor a finanszírozás körüli bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek továbbra is kérdéseket vetnek fel a program megvalósíthatóságával kapcsolatban. Kongó fontos és elektromos átállás, illetve a technológiai ipar számára nélkülözhetetlen nyersanyagokkal rendelkezik területén, kitermelésükhöz azonban külföldi partnerekre van szüksége, melyeknek gyakran bizonytalan stabilitású tartományokban kell működniük.

