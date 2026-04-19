Greenpeace

Deviza
EUR/HUF363,11 +0,36% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37% EUR/HUF363,11 +0,36% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
iráni háború
energiaválság
olajtermelés
Hormuzi-szoros
nyersolaj

Nyersolaj: hihetetlen olajválság jöhet, a kínálat hosszú évekig szűkös marad, olyan, mintha 11 napig egyetlen autó sem közlekedne a világban

Az iráni háború miatt nagyjából ötvenmilliárd dollár értékű nyersanyag esik ki a világpiacról. A nyersolaj hosszú távon is hiánycikk marad, évekig tarthat a teljes helyreállítás.
D. GY.
2026.04.19, 08:59
Frissítve: 2026.04.19, 10:19

A világpiacról több mint 50 milliárd dollár értékű nyersolaj hiányzik, ennyit nem termeltek ki azóta, hogy közel 50 nappal ezelőtt elkezdődött az iráni háború – a válság utóhatásai elemzők és a Reuters számításai szerint hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lesznek.

nyersolaj benzinkút energiaválság
Sorok egy szudáni benzinkútnál – a nyersolaj és az üzemanyag még évekig hiánycikk maradhat / Fotó: AFP
  • Az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi pénteken azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros nyitva van egy Libanonban kötött tűzszüneti megállapodást követően, 
  • az amerikai elnök, Donald Trump pedig kijelentette, hogy szerinte „hamarosan” megszületik egy megállapodás az iráni háború lezárásáról, bár az időzítés továbbra is bizonytalan.

A február vége óta tartó válság során több mint 500 millió hordó nyersolaj esett ki a globális piacról a Kpler adatai szerint – ez a modern történelem legnagyobb energiakínálati zavara.

Másképp fogalmazva, a piacról kiesett 500 millió hordó olaj egyenértékű:

Ábránk az Öböl menti országok repülőgépüzemanyag-exportjának alakulását mutatja / Fotó: Reuters, Created with Datawrapper

Elképesztő mennyiségű nyersolaj esik ki a piacról – hosszú távon

Továbbá ez megfelel:

  • közel egyhavi olajkeresletnek az Egyesült Államokban, vagy több mint egyhavi teljes európai olajfelhasználásnak a Reuters becslése szerint; 
  • az amerikai hadsereg mintegy hatéves üzemanyag-fogyasztásának (évi körülbelül 80 millió hordóval számolva a 2021-es pénzügyi év alapján); 
  • elegendő lenne a globális nemzetközi hajózási ipar működtetésére körülbelül négy hónapig.

Főbb tények:

A Perzsa-öböl menti arab országok napi mintegy nyolcmillió hordó nyersolajtermelést veszítettek márciusban, ami nagyjából megegyezik a világ két legnagyobb olajvállalata, az ExxonMobil és a Chevron együttes termelésével.

A szaúdi, katari, egyesült arab emírségekbeli, kuvaiti, bahreini és ománi repülőgépüzemanyag-export a februári 19,6 millió hordóról márciusra és április eddigi részére összesen mindössze 4,1 millió hordóra esett vissza a Kpler adatai szerint. Ez a kiesés nagyjából 20 ezer oda-vissza repülőjáratnak felel meg a New York-i JFK repülőtér és a londoni Heathrow között a Reuters becslése szerint.

Mivel a konfliktus kezdete óta a nyersolaj ára átlagosan hordónként körülbelül 100 dollár, a kiesett mennyiség mintegy 50 milliárd dollár bevételkiesést jelent – mondta Johannes Rauball, a Kpler vezető olajpiaci elemzője. 

Ez nagyjából Németország éves GDP-je 1 százalékának felel meg, vagy kisebb országok, például Lettország vagy Észtország teljes gazdasági teljesítményével egyenértékű.

Évekig tarthat a teljes helyreállítás 

Annak ellenére, hogy Aragcsi szerint a Hormuzi-szoros nyitva van, a termelés és a szállítás helyreállása várhatóan lassú lesz. (A legújabb hírek szerint a szorost Irán ismét lezárta, szigorúan ellenőrzi a tankhajók áthaladását.) A Kpler adatai szerint 

  • a globális szárazföldi nyersolajkészletek áprilisban eddig mintegy 45 millió hordóval csökkentek. 
  • Március vége óta a termeléskiesés elérte a napi körülbelül 12 millió hordót.

A kuvaiti és iraki nehezebb nyersolajmezőknek négy-öt hónapra is szükségük lehet, hogy visszatérjenek a normál működési szintre, ami a készletek további csökkenését eredményezheti a nyár folyamán – mondta Rauball. A finomítói kapacitásokban keletkezett károk, valamint a katari Ras Laffan LNG-komplexum sérülései miatt a regionális energia-infrastruktúra teljes helyreállítása akár évekig is eltarthat.

Energiaválság

1465 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
