Nyersolaj: hihetetlen olajválság jöhet, a kínálat hosszú évekig szűkös marad, olyan, mintha 11 napig egyetlen autó sem közlekedne a világban
A világpiacról több mint 50 milliárd dollár értékű nyersolaj hiányzik, ennyit nem termeltek ki azóta, hogy közel 50 nappal ezelőtt elkezdődött az iráni háború – a válság utóhatásai elemzők és a Reuters számításai szerint hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lesznek.
- Az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi pénteken azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros nyitva van egy Libanonban kötött tűzszüneti megállapodást követően,
- az amerikai elnök, Donald Trump pedig kijelentette, hogy szerinte „hamarosan” megszületik egy megállapodás az iráni háború lezárásáról, bár az időzítés továbbra is bizonytalan.
A február vége óta tartó válság során több mint 500 millió hordó nyersolaj esett ki a globális piacról a Kpler adatai szerint – ez a modern történelem legnagyobb energiakínálati zavara.
Másképp fogalmazva, a piacról kiesett 500 millió hordó olaj egyenértékű:
- a globális légi közlekedési kereslet 10 hétre történő visszafogásával;
- azzal, mintha világszerte 11 napig egyetlen jármű sem közlekedne az utakon;
- vagy azzal, mintha a világgazdaság öt napig egyáltalán nem jutna olajhoz – mondta a Reutersnek Iain Mowat, a Wood Mackenzie vezető elemzője.
Elképesztő mennyiségű nyersolaj esik ki a piacról – hosszú távon
Továbbá ez megfelel:
- közel egyhavi olajkeresletnek az Egyesült Államokban, vagy több mint egyhavi teljes európai olajfelhasználásnak a Reuters becslése szerint;
- az amerikai hadsereg mintegy hatéves üzemanyag-fogyasztásának (évi körülbelül 80 millió hordóval számolva a 2021-es pénzügyi év alapján);
- elegendő lenne a globális nemzetközi hajózási ipar működtetésére körülbelül négy hónapig.
Főbb tények:
A Perzsa-öböl menti arab országok napi mintegy nyolcmillió hordó nyersolajtermelést veszítettek márciusban, ami nagyjából megegyezik a világ két legnagyobb olajvállalata, az ExxonMobil és a Chevron együttes termelésével.
A szaúdi, katari, egyesült arab emírségekbeli, kuvaiti, bahreini és ománi repülőgépüzemanyag-export a februári 19,6 millió hordóról márciusra és április eddigi részére összesen mindössze 4,1 millió hordóra esett vissza a Kpler adatai szerint. Ez a kiesés nagyjából 20 ezer oda-vissza repülőjáratnak felel meg a New York-i JFK repülőtér és a londoni Heathrow között a Reuters becslése szerint.
Mivel a konfliktus kezdete óta a nyersolaj ára átlagosan hordónként körülbelül 100 dollár, a kiesett mennyiség mintegy 50 milliárd dollár bevételkiesést jelent – mondta Johannes Rauball, a Kpler vezető olajpiaci elemzője.
Ez nagyjából Németország éves GDP-je 1 százalékának felel meg, vagy kisebb országok, például Lettország vagy Észtország teljes gazdasági teljesítményével egyenértékű.
Évekig tarthat a teljes helyreállítás
Annak ellenére, hogy Aragcsi szerint a Hormuzi-szoros nyitva van, a termelés és a szállítás helyreállása várhatóan lassú lesz. (A legújabb hírek szerint a szorost Irán ismét lezárta, szigorúan ellenőrzi a tankhajók áthaladását.) A Kpler adatai szerint
- a globális szárazföldi nyersolajkészletek áprilisban eddig mintegy 45 millió hordóval csökkentek.
- Március vége óta a termeléskiesés elérte a napi körülbelül 12 millió hordót.
A kuvaiti és iraki nehezebb nyersolajmezőknek négy-öt hónapra is szükségük lehet, hogy visszatérjenek a normál működési szintre, ami a készletek további csökkenését eredményezheti a nyár folyamán – mondta Rauball. A finomítói kapacitásokban keletkezett károk, valamint a katari Ras Laffan LNG-komplexum sérülései miatt a regionális energia-infrastruktúra teljes helyreállítása akár évekig is eltarthat.