Fekete felhők tartanak Európa felé: új Csernobilt emlegetnek, amit a hatóságok el akartak titkolni – „Ez egy igazi ökológiai katasztrófa"
Sűrű, fekete füst borította be az oroszországi Tuapszét egy dróntámadás után, miközben a levegőben mérgező anyagok koncentrációja többszörösen meghaladta a határértéket. A lakók fulladásról és „fekete esőről” beszélnek, a hatóságok azonban csak napokkal később ismerték el a szennyezést, amely egy brutális ökológiai katasztrófához vezethet.
Súlyos környezeti válság alakult ki az oroszországi Tuapsze városában, miután április 20-án dróntámadás érte az egyik legfontosabb ipari létesítményt.
A támadás következtében kigyulladt egy olajfinomító, amely napokig égett, és hatalmas mennyiségű füstöt, valamint mérgező anyagokat juttatott a levegőbe.
A város fölé boruló sűrű, fekete füstfelhő nemcsak látványos, hanem kifejezetten veszélyes is. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látszik, ahogy korom borítja be az utcákat, udvarokat és járműveket. A lakók beszámolói szerint a levegő minősége drámai mértékben romlott, sokan már rövid időre sem mernek kimenni az utcára.
A város már nem tud lélegezni
– mondja egy helyi lakos egy videóban, miközben fekete port próbál letakarítani az otthona körül. Többen „fekete esőről” számoltak be, amely a korom és a csapadék keveredéséből alakulhatott ki.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes online csatornák már olyan történelmi katasztrófákhoz hasonlítják az eseményeket, mint a csernobili katasztrófa vagy a Hiroshimára and Nagaszakira ledobott atombombák. Hivatalosan azonban semmilyen nukleáris veszélyt vagy radioaktív szennyezést nem jelentettek.
Nem vették komolyan az ökológiai katasztrófát
A hatóságok reakciója jelentős késéssel érkezett. Csak a harmadik napon ismerték el hivatalosan, hogy a levegő szennyezett. Az adatok szerint bizonyos területeken a benzol és xilol koncentrációja akár háromszorosan is meghaladta az engedélyezett határértéket. Ezek az anyagok hosszabb távon komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, különösen a légzőrendszerre.
A lakosságot arra figyelmeztették, hogy korlátozzák a szabadban töltött időt, használjanak maszkot, és rosszullét esetén forduljanak orvoshoz. Ennek ellenére sokan úgy érzik, hogy a tájékoztatás későn és hiányosan történt.
Tuapsze nem akármilyen helyszín: a Fekete-tenger partján fekvő város kulcsszerepet játszik az orosz olajexportban.
Itt működik az ország egyik legnagyobb finomítója, amely a Rosznyefty tulajdonában van, ráadásul a város turisztikai szempontból is fontos, hiszen közel fekszik Socsihoz, amely az ország egyik legismertebb üdülőhelye.
A tűz oltása még napokkal később is tartott, miközben a füst nem oszlott el teljesen. Egyre több kérdés merül fel a hosszú távú következményekről: milyen hatással lesz a szennyezés
- a környezetre;
- a tengeri ökoszisztémára;
- és a lakosság egészségére?
Bár az „új Csernobil” jelző túlzásnak tűnik, a helyzet így is súlyos. Egy ipari baleset következményei most valós időben terjednek, és egy egész régió figyeli, hogy mennyire sikerül megfékezni a láthatatlan, de annál veszélyesebb szennyezést.
