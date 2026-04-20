Máris itt az újabb olajárrobbanás, továbbra is idegesek a befektetők az iráni háború miatt

A Brent nyersolaj határidős jegyzései több mint 5 százalékkal emelkedtek hétfőn, és áttörték a 95 dolláros hordónkénti szintet. A drágulást a Közel-Keleten ismét fellángolt geopolitikai feszültségek okozták.

A Közel-Keleten kiújultak a feszültségek az amerikai–iráni konfliktusban, így ismét nőtt az olaj ára / Fotó: NurPhoto via AFP

Az áremelkedés közvetlen előzménye az volt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az amerikai haditengerészet tüzet nyitott és elfogott egy iráni zászló alatt hajózó teherhajót az Ománi-öbölben. A hajó figyelmen kívül hagyta a megállásra felszólító parancsot, miközben a Hormuzi-szoroson kívüli irányba tartott.

Iráni részről szintén jelentettek hajók elleni támadásokat, miután Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, azzal érvelve, hogy az amerikai blokád sérti a korábban kötött fegyverszüneti megállapodást. A feszültségek újbóli kiéleződése ellenére Trump azt közölte, hogy amerikai tárgyalók hétfőn Pakisztánba indulnak a béketárgyalások következő fordulójára.

A fejlemények a hosszabb ideje tartó amerikai-izraeli-iráni háború részei, amelynek középpontjában a Hormuzi-szoros áll: a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át. A pénteki fegyverszünet híre ideiglenes enyhülést hozott, ám

az amerikai blokád fenntartása és az iráni ellenlépések miatt a megállapodás törékenynek bizonyult.

A tartós konfliktus eddig példátlan energiaellátási sokkot okozott a világpiacon: jelentős olajszállítmányok maradtak ki, ami növelte az inflációs nyomást több országban, és aggodalmakat váltott ki a globális gazdasági lassulás lehetőségével kapcsolatban. A szoros kapcsán fontos megremlíteni, hogy jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.

A globális tengeri műtrágya-kereskedelem egyharmada halad át rajta. A Perzsa-öböl országai (Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein) a nitrogénalapú műtrágyák (urea, ammónia) nagy exportőrei.

Katar adja a világ héliumtermelésének 30-36 százalékát a földgázfeldolgozás melléktermékeként. A szoros lezárása miatt a termelés jelentősen visszaesett, ami már most hiányt okoz a félvezetőgyártásban, az MRI-készülékekben, a tudományos műszerekben és az űrkutatásban.

Emellett jelentős mennyiségű LPG, petrolkémiai alapanyagok és alumínium halad át a szoroson.