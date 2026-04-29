Brüsszel aggódik: Putyin az olaj segítségével szerezhet befolyást Ázsiában

Már hónapok óta tart a válsághelyzet a Hormuzi-szoros térségében. Az amerikai–iráni béketárgyalások megrekedtek, a tankerhajók pedig a Perzsa-öbölben vesztegelnek miközben az energiaárak szokatlanul magasak. Elemzők szerint a válság az ázsiai országokat viseli meg a legjobban, de van valaki, aki jól jár a kialakult helyzettel. Oroszország tárgyalásokba kezdett a délkelet-ázsiai országok vezetésével, akiknek égető szükségük van földgázra és nyersolajra. Az Európai Unió nem nézi jó szemmel Vlagyimir Putyin térnyerését, de a szükségleteket nehéz lesz felülírni.

Az olajválság a világrend átrendeződéséhez vezethet

A délkelet-ázsiai kormányok versenyezni kezdtek az orosz olajért, mivel az elhúzódó válság hamarosan térdre kényszerítheti az energiaimportra szoruló országokat. Amennyiben a moszkvai vezetésnek sikerül hosszú távú szerződéseken keresztül befolyást szereznie a régió energiaellátása felett, az geopolitikai és gazdasági előnyt jelenthet Vlagyimir Putyin számára.

Bár az orosz energiahordozók továbbra is nemzetközi szankciók alatt állnak, az Egyesült Államok több ország esetében is feloldotta a korlátozásokat. Erre jó példa Szerbia esete, ahol az elmúlt hónapokban több alkalommal is meghosszabbították a határozott időre szóló engedélyeket.

Oroszország jelenleg több ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) tagországgal tárgyal olaj- és gázbeszerzésről, ám ez a fordulat a világrendre is hatással lehet:

Az ellátási láncok átalakulása a megszokott regionális szövetségi rendszer felborulásához vezethet

− mondta Chester Cabalza, a manilai International Development and Security Cooperation agytröszt alapítója és elnöke.

Délkelet-Ázsia megközelítőleg napi 2 millió hordó olajat termel, miközben a kereslet eléri a napi 5 millió hordót, így a térség nettó energiaimportőrnek számít. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy

2024-es adatok szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó nyersolaj 84 százaléka és a cseppfolyósított földgáz 83 százaléka ázsiai piacokon került értékesítésre.

Oroszország eddig az alábbi délkelet-ázsiai országokkal folytatott tárgyalásokat nyersolaj- és földgázbeszerzésről:

Vietnám miniszterelnöke, Pham Minh Chinh Moszkvában járt, ahol megállapodást írt alá olaj- és gázegyüttműködésről.

Prabowo Subianto, Indonézia elnöke Vlagyimir Putyinnal tárgyalt energetikai együttműködésről.

Mianmar katonai vezetői is Moszkvába utaztak, és energetikai megállapodásokról tárgyaltak.

Malajzia miniszterelnöke, Anwar Ibrahim arról számolt be, hogy az ország nemzeti olajvállalata, a Petronas tárgyalásokat folytat Oroszországgal olajbeszerzésről.

A Fülöp-szigetek energiaügyi minisztériuma pedig bejelentette, hogy az Egyesült Álamok meghosszabbította az orosz olajra vonatkozó szankciómentességet.

Miközben a délkelet-ázsiai országok vezetői egy esetleges energetikai katasztrófa elkerülésén dolgoznak, az elmezők szerint Oroszország nemcsak üzletelne, de a regionális erőviszonyokat is átalakítaná.