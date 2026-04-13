Újabb másfél millió hordó olaj eshet ki a piacokról naponta – sokba kerülhet a készülő szuperblokád

Az Egyesült Államok és Irán között szerda óta kéthetes időtartamra kitűzött fegyvernyugvás van érvényben, aminek bejelentése jótékonyan hatott a piacokra és lenyomta az olajárakat a hordónkénti 100 dolláros szint alá. Számos kérdésben ugyanakkor nem sikerült közös nevezőre jutni a feleknek. a kedvezőtlen fejlemények azonnal éreztették hatásukat a Hormuzi-szoros hajóforgalmában. Ráadásul közép-európai idő szerint vasárnap délután Trump elnök bejelentette: blokád alá vonják a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami ebben az értelmezében nem a szoros amerikai hadihajók általi lezárását, hanem azt jelenti, hogy az amerikai erők feltartóztatnak minden, a Perzsa-öböl vizét elhagyó hajót. S bár a bejelentésből nem derül ki egyértelműen, a hajók feltartóztatásának mik a kritériumai, Trump elnök utalásaiból feltételezhető, hogy azokra a hajókra helyeződik a figyelem, melyekről feltételezhető, hogy üzemeltetőik megfizették Iránnak a nemzetközi jogi szempontból minimum aggályos hormuzi díjat – mutatja be az Origo.

Blokád alá vonná az iráni kikötőket az Egyesült Államok, újra 100 dollár fölött jár az olaj ára (illusztráció)

Fotó: Zachary Pearson / US NAVY / AFP

Néhány óra múlva beárazhatja az olajpiac az amerikai blokádot

A lap arról ír, hogy számos kérdőjel van a bejelentett amerikai haditengerészeti blokád körül, amely magyari idő szerint hétfőn délután 16 órakor lép érvénybe. Ami jelenlegi bizonyosnak látszik: a kéthetes tűzszünet továbbra is érvényben marad, az amerikai tengeri blokád pedig magyar idő szerint 16 órától lép életbe, attól kezdődően nem engedik át az iráni kikötőkbe tartó, vagy onnan távozó hajókat.

Erről pedig az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) is kiadta a tájékoztatatását, ami szerint „a blokádot pártatlanul fogják érvényesíteni minden nemzet hajóival szemben, amelyek iráni kikötőkbe és part menti területekre belépnek vagy onnan indulnak, beleértve az Arab(Perzsa-)öböl és az Ománi-öböl összes iráni kikötőjét is. A CENTCOM erői nem akadályozzák a Hormuzi-szoroson nem iráni kikötőkbe és onnan induló hajók szabad hajózását.”

A blokád célja az, hogy Iránt elvágják a saját olajának külföldi piacokra való juttatásának lehetőségétől, ami rendkívül érzékenyen érintené az iszlám köztársaság pénzügyi helyzetét.