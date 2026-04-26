Olajarmageddon: 500 millió hordónyi tűnt el a kínálatból az iráni háború miatt

Az iráni háború eddig 50 milliárd dollárnyi kieső olajkínálatot okozott a világnak, ez nagyjából az idénre várt, kb. 271 milliárd dolláros magyarországi GDP-nek mintegy 18 százaléka, azaz csaknem az ötöde. Még abban az esetben is, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom már ma teljes kapacitással helyreállna, az olaj- és LNG-kínálat helyreállása hónapokig, sőt egyes esetekben évekig is eltarthat – mutat rá az Origo cikke.

500 millió hordó olaj esett ki április közepéig a kínálatból az iráni háború miatt

500 millió hordó olaj 50 milliárd dollár értékben: ez már most brutális számla

A lap felidézi, hogy a háború kitörése után hat héttel a Közel-Keleten a nyersolaj- és kondenzátumkínálat össessített kiesése elérte a 430 millió hordót április 10-ig. Ez a mennyiség hozzávetőlegesen Magyaroszág hétévnyi olajfelhasználásával megegyező mérték. Az elemzőcég becslése szerint márciusban a közel-keleti nyersolaj-kínálat napi átlagban 9 millió hordóval csökkent februárhoz képest, és a visszaesés jelentős részéért Szaúd-Arábia volt felelős.

A hetedik hét végére viszont a kiesés mértéke tovább emelkedett, és mostanta a teljes kiesés elérte az 500 millió hordót.

Ez hozzávetőleg 50 milliárd dolláros bevételkiesést jelent, figyelembe véve, hogy a háború kezdete óta az olajár átlagosan 100 dollár körül alakul

– mondta Johannes Rauball, a Kpler vezető nyersolaj-elemzője.

Azért, hogy ez a mennyiség gondolatban könnyebben megragadható legyen, álljon itt két referenciapont ahhoz, hogy mire elegendő 500 millió hordó kőolaj. Ez a mennyiség:

közel egy teljes havi olajfogyasztásnak felel meg az Egyesült Államokban, vagy

több mint egy hónapnyi európai olajkeresletnek.

A kínálat drasztikus visszaesése miatt a készletek gyors ütemben apadnak. A Kpler szerint április közepére a szárazföldi készletek 41 millió hordóval csökkentek, ami napi 2,7 millió hordós készletcsökkenési ütemet jelez.

A globális olajkészletek márciusban 85 millió hordóval csökkentek. A Közel-Keleten kívüli készletek különösen nagy mértékben, 205 millió hordóval (napi 6,6 millió hordóval) estek vissza, miközben a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás továbbra is akadozott. Még ha az iráni háború véget is érne, a piacok kiegyensúlyozása hónapokig, sőt, évekig is eltarthat, hiszen nem csak a logisztikai kihívások nehezítik azt, hanem az is, hogy a termelőkapacitások jelentős része leállt a Perzsa-öböl térségében.

