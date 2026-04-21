Barátság kőolajvezeték

Az oroszok zöld utat adtak a magyar olajnak, most már az ukránokon múlik a Barátság sorsa

2026.04.21, 13:24
Frissítve: 2026.04.21, 13:36

Előbb indulhat újra a Barátság kőolajvezeték, mint azt Zelenszkij ígérte. Az ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy a hónap végéig készülhetnek el a javítási munkálatok, ám brüsszeli források arról számoltak be, hogy már a mai nap megkezdődhet a szállítás. Az oroszok készen állnak.

A Kreml szerint az orosz oldalon a rendszer technikailag készen áll, de van néhány egyéb feltétel is.

Hamarosan jöhet az olaj

A Barátság vezetéken január óta nem érkezik kőolaj Magyarországra Oroszország irányából. Ma változás állhat be az ügyben, miután mind Ukrajna, mind Oroszország hajlandóságot mutat a szállítás újraindítására.

Ma Brüsszelben voltam, ahol többek között a Barátság kőolajvezeték újraindításáról is egyeztettem. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az ukrán fél kedd dél körül jelenti be, hogy újraindul a vezeték

− írta Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán.

 

A miniszter arról is beszámolt, hogy ha megindul a szállítás, az a kormány több hónapja tartó megfeszített munkájának köszönhető. Véleménye szerint hiába zsarolta az ukrán kormány Magyarországot a vezeték lekapcsolásával, a szomszédban hamarabb fogyott el a pénz, mint itthon az olaj.

Ha Magyarország nem blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, akkor a Barátság kőolajvezetéken soha nem indul újra az olajszállítás. A magyar taktika működött: az ukránok előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból

− írta a miniszter.

Amennyiben az Európai Unió jogrendszere megfelelően működik, és a Bizottság betartatta volna az EU–Ukrajna Társulási Megállapodást, akkor a helyzet most nem lenne ennyire súlyos, ám a közel-keleti válság és a begyűrűző energiakrízis ellenére ez nem így történt − mutatott rá Bóka, majd hozzátette, hogy  

a siker már elérhető közelségben van.

Az ukrán, az orosz és a magyar álláspont

Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy nem változtatott álláspontján, miszerint addig blokkalja az Ukrajna számára égetően fontos 90 milliárd eurós hitelt, amíg nem érkezik olaj a Barátság vezetéken keresztül.

„Megígértük, hogy a Barátság vezeték április végére üzemképes lesz. Talán nem teljes kapacitással, de működni fog” − nyilatkozta Volodimir Zelenszkij a Politicónak, majd hozzátette, hogy reményei szerint ezután Magyarország felhagy az Ukrajna részére szánt hitel folyósításának blokkolásával.

A Kreml álláspontja szerint Oroszország készen áll az olajtranzit újraindítására némi feltétellel.

Orosz oldalon a vezetékrendszer technológiailag készen áll a szállítás újraindítására, ám Kijevnek fel kell hagynia a rendszer támadásával, valamint a zsarolással, mivel a tranzit ezért állt le

nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Ukrán álláspont szerint a vezetéket orosz támadás érte, ám ezt Oroszország nem erősítette meg, az Európai Unió pedig hiába küldött egy delegációt a vezeték állapotának ellenőrzésére, a helyi hatóságok ezt nem tették lehetővé.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
