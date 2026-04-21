Nagyon úgy tűnik, összeomlottak az amerikai-iráni béketárgyalások: a hírre elszálltak az olajárak, már 100 dollárnál is járt a Brent

Kedden este ismért meredeken emelkedtek az olajárak, miután JD Vance amerikai alelnök tervezett iszlámábádi látogatását – amelynek célja az iráni háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdése lett volna – elhalasztották, mivel Irán nem reagált az Amerikai Egyesült Államok tárgyalási javaslataira.

Ismét felfelé kúsznak az olajárak / Fotó: Shutterstock

A Bloomberg tudósítása szerint a Brent nyersolaj csaknem 6 százalékos ugrást követően hordónként éppen 98 dollár fölött mozgott, miközben reggel még 94 dollár környékén tartózkodott. A júniusi szállítású West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzése valamivel több mint 91 dolláron állt. A Pakisztánba tervezett második tárgyalási fordulót az utolsó pillanatban kínálkozó esélyként értékelték a feszültség enyhítésére, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok és Irán között megkötött tűzszünet szerdán lejár.

Miközben JD Vance látogatásának elmaradása az olajárakat felfelé rántotta, a New York-i részvénypiacok esni kezdtek a hírre.

A béketárgyalások meghiúsulására utal az is, hogy Steve Witkoff and Jared Kushner, az iráni háború két főtárgyalója a CNN tudósítása szerint kedd délután úton volt Miamiból Washingtonba. Pedig a Belbiztonsági Minisztérium repülőgépe, amelyen tartózkodik a két politikus, eredetileg Iszlamabádba, a tárgyalások helyszínére tartott volna.

Nem kedvezett a tárgyalásoknak, hogy Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában többször üzent az iráni rezsimnek. Hangsúlyozta, hogy Washington nem siet megállapodást kötni, és megismételte, hogy amennyiben nem születik áttörés, újraindítja Irán bombázását és nem hosszabbítja meg a tűzszünetet sem.

Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője az IRIB állami televíziónak elmondta, hogy még nem született végleges döntés arról, hogy Irán részt vesz-e az Egyesült Államokkal Pakisztánban folytatott béketárgyalásokon.

Az ok világos, ez nem határozatlanság kérdése. Ellentmondásos üzenetekkel, következetlen viselkedéssel és elfogadhatatlan lépésekkel szembesülünk az amerikai oldalról

– mondta Baghaei.Hozzátette, hogy ez magában foglalja az iráni hajók elleni amerikai támadásokat és a Hormuzi-szoros blokádját. „Az Egyesült Államok ezek a lépései tengeri kalózkodásnak és állami terrorizmusnak minősülnek, különösen, ha két iráni hajóról van szó” – mondta, hozzátéve, hogy az ilyen viselkedés „megkérdőjelezi” Amerika szándékait és komolyságát.