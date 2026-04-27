Deviza
EUR/HUF363,77 -0,62% USD/HUF309,6 -0,96% GBP/HUF419,64 -0,67% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,67 -0,64% RON/HUF71,41 -0,76% CZK/HUF14,94 -0,59% EUR/HUF363,77 -0,62% USD/HUF309,6 -0,96% GBP/HUF419,64 -0,67% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,67 -0,64% RON/HUF71,41 -0,76% CZK/HUF14,94 -0,59%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 651,63 -0,16% MTELEKOM2 508 +0,64% MOL4 078 -0,54% OTP41 900 +0,69% RICHTER12 970 -0,23% OPUS304 -10,53% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 790 -2,09% BUMIX9 198,08 -0,51% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 769,25 -0,19% BUX133 651,63 -0,16% MTELEKOM2 508 +0,64% MOL4 078 -0,54% OTP41 900 +0,69% RICHTER12 970 -0,23% OPUS304 -10,53% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 790 -2,09% BUMIX9 198,08 -0,51% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 769,25 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olaj
mennyiség
Európa
hordó

Áramlik az amerikai olajtartalék Európába, eddig nyolcvanmillió hordóról tudni

A március folyamán felszabadított amerikai stratégiai olajkészletnek Európa az egyik legnagyobb vásárlója az iráni háború következtében kialakult ellátási bizonytalanságban, a készletek szűkülő rendelkezésre állásában. A legutóbbi adatok szerint az eddig kiadott amerikai kőolajból nagyjából 79 millió hordó európai vállalathoz került.
VG
2026.04.27, 14:42
Frissítve: 2026.04.27, 15:04

Az iráni háború a történelem legnagyobb energiapiaci válságát okozta, a várhatóan sokáig elhúzódó helyreállás mellett kezelni kell a most a piacokon jelentkező olajkínálati hiányt is. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a múlt hónapban bejelentette, hogy a közel-keleti feszültségek és a magas energiaárak enyhítésére összehangoltan több mint 400 millió hordó kőolajat szabadítanak fel a globális stratégiai tartalékokból. Az Egyesült Államok ebből mintegy 172 millió hordóval járul hozzá; a felszabadítás 2026. március végén indult, és 120 napon át tart, célja pedig az üzemanyagárak csökkentése. Időközben olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a Trump-adminisztráció több millió hordó olaj kiadását engedélyezte a stratégiai kőolajtartalékból (SPR), és Európa fontos felvásárlóként jelent meg – írja összeállításában az Origo.

gázcső, gázvezeték, vezeték, olaj
Jelentős mennyiség kerül Európába a felszabadított amerikai stratégiai olajtartalékból / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Európába került az eddig felszabadított amerikai olajtartalék jelentős része

A lap arról ír, hogy az Egyesült Államok eddig 79,7 millió hordót adott el 12 vállalatnak, ebből közel 50 millió hordót a brit Vortexának.

A legnagyobb mennyiségek a globális kereskedőházakhoz és a nagy olajvállalatokhoz kerültek:

  • a Trafigura 21,4 millió hordót kapott, 
  • a Shell 18,1 milliót, míg
  • a Marathon Oil és a BP rendre 9,7, illetve 6 millió hordót vásárolt.

A hajózási és árufogalmi adatok szolgáltatásával foglalkozó Kpler szerint az Eagle Versailles nevű szupertanker jelenleg a hollandiai Rotterdam felé tart, fedélzetén mintegy 2,1 millió hordó, közepes kéntartalmú nyersolajjal. A szállítmány az egyesült államokbeli Bryan Mound létesítményből származik, ahol az amerikai stratégiai tartalék egy része található. 

A texasi telephely körülbelül 250 millió hordó olajat tárol, ez az amerikai tartalékrendszer legnagyobb egysége.

Emlékezetes: amikor a Covid–19-világjárványhoz kapcsolódó korlátozások miatt a világ olajfelhasználása jelentősen visszaesett, az amerikai termelésű felesleget részben az egyébként a stratégiai tartalék tárolására szolgáló helyszíneken halmozták fel.

A stratégiai tartalékból történő olajcsere az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DOE) jogi eszköze, amelyet ellátási zavarok – például szélsőséges időjárás vagy vezetékhálózati problémák – esetén alkalmaznak. Ennek keretében a kormány ideiglenesen kölcsönad olajat finomítóknak vagy kereskedőknek, akiknek később ugyanannyi mennyiséget, plusz egy felárat – gyakran extra, hordókban mért mennyiséggel – kell visszaszolgáltatniuk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
