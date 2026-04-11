Csak most derült ki, megtámadták Németország olajvezetékét: leállt a szállítás veszélybe került a legnagyobb finomítójuk – „Ez szabotázs”

Egy eddig ismeretlen incidens látott napvilágot szombat reggel. Egy észak-olaszországi olajvezeték elleni támadás történt még március végén, ami veszélybe sodorta a benzin-, gázolaj- és repülőgép-üzemanyag ellátását Dél-Németországban. Az eset következtében több napra megszakadt a nyersolaj-ellátás a karlsruhei térség közelében működő Miro finomító számára, amely Németország legnagyobb finomítója.

A Miro olajfinomító, Németország legnagyobb finomítója / Fotó: Philipp von Ditfurth / DPA / AFP

A Politico a Miro finomító szóvivőjére hivatkozva arról számolt be, hogy Transzalpesi Vezetéken (TAL) három napon keresztül, egészen március 30-án hajnali 2 óráig nem érkezett nyersolaj, ezért a meglévő készleteikre kellett támaszkodniuk. A kiesés a Bayernoil finomítóit is érintette a kiesés, a bajorországi Neustadt és Vohburg telephelyek szintén a helyi tárolókészleteik felhasználásával hidalták át a háromnapos fennakadást.

A Welt am Sonntag és a Business Insider által megszerzett információk szerint a vezeték meghibásodását az olasz Alpokban, Terzo di Tolmezzo közelében található szivattyúállomás áramellátása elleni támadás okozta. Két, az ügyet ismerő forrásuk is megerősítette, hogy a kiesés szabotázsakció következménye volt. A német hatóságokat az olasz partnereik tájékoztatták az esetről.

„A Szövetségi Bűnügyi Hivatal kapcsolatban áll az olasz hatóságokkal az ügy kapcsán” – közölte a német belügyminisztérium szóvivője, aki arra a kérdésre, hogy politikai indíttatású, kritikus infrastruktúra elleni támadásról van-e szó, a azt válaszolta, hogy ez az olasz hatóságok folyamatban lévő vizsgálatának tárgya.

A Carnia hegyvidéki közösségeiért felelős helyi rendőrőrs megerősítette, hogy a megrongált villanyoszlop Terzo di Tolmezzo településen található.

„Az ilyen jellegű bűncselekményeket közvetlenül az udinei rendőrkapitányság vizsgálja a tolmezzói rendőrőrs közreműködésével” – mondta egy szóvivő. A tolmezzói rendőrkapitányság nem kívánt nyilatkozni.

A TAL vezetéket üzemeltető vállalat egyelőre szintén nem kommentálta a kiesés okát, ahogy az észak-olaszországi villamosenergia-hálózatot működtető Terna sem kívánt nyilatkozni.