Csak most derült ki, megtámadták Németország olajvezetékét: leállt a szállítás veszélybe került a legnagyobb finomítójuk – „Ez szabotázs”
Egy eddig ismeretlen incidens látott napvilágot szombat reggel. Egy észak-olaszországi olajvezeték elleni támadás történt még március végén, ami veszélybe sodorta a benzin-, gázolaj- és repülőgép-üzemanyag ellátását Dél-Németországban. Az eset következtében több napra megszakadt a nyersolaj-ellátás a karlsruhei térség közelében működő Miro finomító számára, amely Németország legnagyobb finomítója.
A Politico a Miro finomító szóvivőjére hivatkozva arról számolt be, hogy Transzalpesi Vezetéken (TAL) három napon keresztül, egészen március 30-án hajnali 2 óráig nem érkezett nyersolaj, ezért a meglévő készleteikre kellett támaszkodniuk. A kiesés a Bayernoil finomítóit is érintette a kiesés, a bajorországi Neustadt és Vohburg telephelyek szintén a helyi tárolókészleteik felhasználásával hidalták át a háromnapos fennakadást.
A Welt am Sonntag és a Business Insider által megszerzett információk szerint a vezeték meghibásodását az olasz Alpokban, Terzo di Tolmezzo közelében található szivattyúállomás áramellátása elleni támadás okozta. Két, az ügyet ismerő forrásuk is megerősítette, hogy a kiesés szabotázsakció következménye volt. A német hatóságokat az olasz partnereik tájékoztatták az esetről.
„A Szövetségi Bűnügyi Hivatal kapcsolatban áll az olasz hatóságokkal az ügy kapcsán” – közölte a német belügyminisztérium szóvivője, aki arra a kérdésre, hogy politikai indíttatású, kritikus infrastruktúra elleni támadásról van-e szó, a azt válaszolta, hogy ez az olasz hatóságok folyamatban lévő vizsgálatának tárgya.
A Carnia hegyvidéki közösségeiért felelős helyi rendőrőrs megerősítette, hogy a megrongált villanyoszlop Terzo di Tolmezzo településen található.
„Az ilyen jellegű bűncselekményeket közvetlenül az udinei rendőrkapitányság vizsgálja a tolmezzói rendőrőrs közreműködésével” – mondta egy szóvivő. A tolmezzói rendőrkapitányság nem kívánt nyilatkozni.
A TAL vezetéket üzemeltető vállalat egyelőre szintén nem kommentálta a kiesés okát, ahogy az észak-olaszországi villamosenergia-hálózatot működtető Terna sem kívánt nyilatkozni.
A Miro finomító szóvivője hangsúlyozta, hogy a vezeték leállása idején minden termék teljes mértékben elérhető maradt. Elmondása szerint az üzemanyag-ellátás a töltőállomásokon nem szenvedett fennakadást. Az ugyanakkor nem világos, hogy a finomító mennyi ideig tudott volna kizárólag a helyszíni tartályokban tárolt készletekre támaszkodva működni.
Nincs még olajhiány, de sérülékeny a helyzet
A szivattyúállomás helyreállítása után a Miro fokozatosan újjáépíti nyersolajkészleteit. A vállalat tájékoztatása szerint a finomító naponta 10 millió embert lát el üzemanyaggal és fűtőolajjal, valamint távhőt biztosít Karlsruhe több ezer háztartása számára. A finomító Baden-Württemberg teljes primerenergia-igényének mintegy 45 százalékát elégíti ki.
Az eset rávilágít a német energiarendszer kritikus infrastruktúráinak sebezhetőségére. „Általánosságban elmondható, hogy a kritikus infrastruktúrák, különösen az energiaszektorban, az átlagnál magasabb fenyegetettségi szintnek vannak kitéve” – ismerte el a belügyminisztérium szóvivője.
A vezeték elleni támadás érzékeny időszakban érte Németországot. Ugyan az üzemanyagok és a földgáz egyelőre nem számítanak hiánycikkeknek, a légitársaságok számára szükséges repülőgép-üzemanyag ellátásában már kezdenek szűk keresztmetszetek kialakulni az iráni háború következtében. A gázolajhiány – amely különösen fontos a szállítás és az ipar számára – szintén nem zárható ki, ha Irán továbbra sem nyitja meg teljes mértékben a Hormuzi-szorost.