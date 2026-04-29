Deviza
EUR/HUF364,17 +0,11% USD/HUF311,33 +0,28% GBP/HUF420,34 +0,13% CHF/HUF394,48 +0,28% PLN/HUF85,68 +0,08% RON/HUF71,41 +0,04% CZK/HUF14,95 +0,09% EUR/HUF364,17 +0,11% USD/HUF311,33 +0,28% GBP/HUF420,34 +0,13% CHF/HUF394,48 +0,28% PLN/HUF85,68 +0,08% RON/HUF71,41 +0,04% CZK/HUF14,95 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 101,32 +0,19% MTELEKOM2 494 +0,16% MOL4 028 -0,3% OTP41 980 +0,07% RICHTER12 860 +1,4% OPUS285,5 -1,58% ANY7 460 +0,8% AUTOWALLIS148,5 +0,67% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 147,62 +0,32% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 751,94 +0,24% BUX133 101,32 +0,19% MTELEKOM2 494 +0,16% MOL4 028 -0,3% OTP41 980 +0,07% RICHTER12 860 +1,4% OPUS285,5 -1,58% ANY7 460 +0,8% AUTOWALLIS148,5 +0,67% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 147,62 +0,32% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 751,94 +0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagárak
kitermelési kvóta
Egyesült Arab Emírségek
OPEC
Szaúd-Arábia
olajpiac

Olajárak: rogyadozik az OPEC, kiszámíthatatlan üzemanyagár-változások jönnek, megdöbbentő az arab ország kilépése a kartellből

Az Egyesült Arab Emírségek váratlan kilépése az OPEC-ből megroggyantotta az olajkartellt, többen követhetik a példáját. Ennek eredménye az lesz, hogy az olajárak kiszámíthatatlanul alakulnak, ami a benzinkutaknál is megdöbbenti majd az autósokat.
D. GY.
2026.04.29, 09:12
Frissítve: 2026.04.29, 10:08

Az Egyesült Arab Emírségek sokkoló döntése, hogy kilép az OPEC-ből, nagy hullámokat ver a globális energiapiacokon, rávilágít a nagy hatalmú olajkartell repedéseire, miközben a kitermelési kvóták más tagokat is kilépésre ösztönözhetnek. A jövőben az olajárak szélsőséges ingadozásaira kell felkészülnünk, ami erős hatással lesz az üzemanyagok árára is. 

OPEC olajárak
Sorra léphetnek ki a tagországok az OPEC-ből, hullámvasútra kerülnek az olajárak / Fotó: NurPhoto via AFP

A döntést többhetes rakéta- és dróntámadások előzték meg az OPEC-tag Irán részéről, miközben a Hormuzi-szoros blokádja megzavarta az exportot, nyomást helyezve az ország gazdaságának gerincére.

„Az Egyesült Arab Emírségek kilépése egy újabb fejezet a csoport változó tagságában” – mondta a CNBC-nek nyilatkozva Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke. 

Ha azok az országok, amelyek betartják a kvótáikat, megundorodnak azoktól, amelyek nem, további kilépésekre számíthatunk, ami végső soron az OPEC jelentéktelenné válásához vezethet

– tette hozzá. 

Az elmúlt években több ország – köztük Katar, Ecuador és Angola – is kilépett a szervezetből, a kvótákkal kapcsolatos frusztrációra vagy a nemzeti prioritások változására hivatkozva. 

  • Angola 2024-ben lépett ki, 
  • Katar 2019-ben szüntette meg tagságát.

A kartell régóta küzd az egyenlőtlen kvótabetartással: egyes tagok – például Irak és Kazahsztán – menetrendszerűen túllépik a kitermelési korlátozásokat.

„Bár az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből, nem ők az elsők, és nem biztos, hogy az utolsók” – tette hozzá Lipow. Azok az országok, amelyek belefáradtak abba, hogy OPEC– és OPEC+ partnereik következetesen megszegik a kvótákat, potenciális kilépők lehetnek.

A döntés mögött egy jól ismert feszültség áll: azok a tagok, amelyek jelentős beruházásokat hajtottak végre a kitermelési kapacitás növelésére, egyre kevésbé hajlandók elfogadni az árak támogatására szolgáló kvóták korlátozásait.

Az Emírségek márciusban napi mintegy 2,37 millió hordó olajat termelt, szemben a fenntartható, körülbelül 4,3 millió hordós kapacitásával – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb adataiból.

Kilépési kockázatok

Az elemzők több olyan országot is azonosítottak, amelyek „kilépési kockázatot” jelentenek, mivel elégedetlenek az OPEC+ korlátozásaival. Matt Smith, a Kpler vezető olajpiaci elemzője Kazahsztánt nevezte meg kulcsjelöltként, utalva a tartós túltermelésére. 

Kazahsztán tavaly jóval túllépte a kvótáit, így ezt akár egy lehetőségnek is láthatja a kilépésre 

– mondta, hozzátéve, hogy Nigéria is figyelmet érdemel. Nigéria, Afrika legnagyobb kőolajtermelője, egyre inkább a belföldi finomításra helyezi a hangsúlyt – különösen a Dangote-finomító révén –, csökkentve az exportpiacoktól való függését, és ezzel a kvótákhoz való kötődés motivációját.

Smith szerint a Dangote-finomító felfutása lehetővé teszi, hogy az ország több olajat dolgozzon fel belföldön, és magasabb értékű üzemanyagmarzsokat érjen el. Ez csökkenti az OPEC kínálatkorlátozásra épülő stratégiájának jelentőségét, miközben növeli a volumenmaximalizálás és a finomítói profit szerepét.

Nigéria hasonló helyzetben van: nem akarják, hogy korlátozzák őket, és egyre önellátóbbá válva potenciális kilépővé válhat 

– mondta. „A belföldi termelés Dangote-finomítóba terelésével Nigéria kevésbé függ a globális piaci folyamatoktól.”

Olajkút Caracas környékén – Venezulea lehet a következő kilépő / Fotó: AFP

Venezuela lehet a következő

A piaci megfigyelők szerint Venezuela is szóba jöhet. A termelés a vártnál gyorsabban áll helyre, és egy esetlegesen az Egyesült Államokhoz közeledő politikai környezet nagyobb rugalmasság iránti igényt hozhat. „Venezuela lehet a következő, különösen, ha a politikai vezetés egy Amerika-barát irányba mozdul” – mondta Saul Kavonic, az MST Marquee elemzője.

A Kpler szakértője szerint Venezuela azért is esélyes, mert gyorsabban növeli a kitermelést és az exportot a vártnál. 

Márciusban az export meghaladta a napi egymillió hordót, először szeptember óta.

Az OPEC+ jelenleg mintegy napi 2 millió hordós kitermeléscsökkentést érvényesít 2026 végéig.

Nyolc kulcsfontosságú OPEC+-termelő – köztük Szaúd-Arábia és Oroszország – április 5-én megállapodott abban, hogy óvatosan enyhíti az önkéntes termeléscsökkentéseket: májustól napi mintegy 206 ezer hordót vezetnek vissza a piacra a 2023-ban bevezetett 1,65 millió hordós visszafogásból.

Kiszámíthatlan lesz az olajárak mozgása

Az Egyesült Arab Emírségek kilépése egy olyan időszakban történik, amikor az OPEC belső kohéziója gyengül. Több tag – például Irán, Líbia és Venezuela – szankciók vagy konfliktusok miatt mentesül a kvóták alól, ami megnehezíti az egység fenntartását.

Lipow szerint az egyenlőtlen kvótabetartás miatti elégedetlenség további kilépéseket generálhat: „Azok az országok, amelyek belefáradtak abba, hogy mások folyamatosan megszegik a kvótákat, könnyen távozhatnak.”

A csökkenő kohézió növelheti az olajpiacok volatilitását. Bob McNally, a Rapidan Energy Group vezetője szerint a fegyelem lazulása erősebb árkilengéseket eredményezhet: 

A fő hatás az olajárak nagyobb volatilitása lesz.

Mások ugyanakkor úgy vélik, hogy az OPEC alapvető funkciója – a piac stabilizálása – továbbra is fennmarad, még kisebb tagság mellett is. Claudio Galimberti, a Rystad Energy alelnöke szerint a csoport válsághelyzetekben – például a Covid-járvány idején – bizonyított teljesítménye a rugalmasságát mutatja. „Az elmúlt tíz évben a csoport elképesztő módon tudta egyensúlyban tartani a piacot – mondta. – Ha az OPEC+ nem lett volna jelen a Covid idején, óriási volatilitást láttunk volna a piacon.”

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1519 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
