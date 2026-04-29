Olajárak: rogyadozik az OPEC, kiszámíthatatlan üzemanyagár-változások jönnek, megdöbbentő az arab ország kilépése a kartellből

Az Egyesült Arab Emírségek sokkoló döntése, hogy kilép az OPEC-ből, nagy hullámokat ver a globális energiapiacokon, rávilágít a nagy hatalmú olajkartell repedéseire, miközben a kitermelési kvóták más tagokat is kilépésre ösztönözhetnek. A jövőben az olajárak szélsőséges ingadozásaira kell felkészülnünk, ami erős hatással lesz az üzemanyagok árára is.

A döntést többhetes rakéta- és dróntámadások előzték meg az OPEC-tag Irán részéről, miközben a Hormuzi-szoros blokádja megzavarta az exportot, nyomást helyezve az ország gazdaságának gerincére.

„Az Egyesült Arab Emírségek kilépése egy újabb fejezet a csoport változó tagságában” – mondta a CNBC-nek nyilatkozva Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke.

Ha azok az országok, amelyek betartják a kvótáikat, megundorodnak azoktól, amelyek nem, további kilépésekre számíthatunk, ami végső soron az OPEC jelentéktelenné válásához vezethet

– tette hozzá.

Az elmúlt években több ország – köztük Katar, Ecuador és Angola – is kilépett a szervezetből, a kvótákkal kapcsolatos frusztrációra vagy a nemzeti prioritások változására hivatkozva.

Angola 2024-ben lépett ki,

Katar 2019-ben szüntette meg tagságát.

A kartell régóta küzd az egyenlőtlen kvótabetartással: egyes tagok – például Irak és Kazahsztán – menetrendszerűen túllépik a kitermelési korlátozásokat.

„Bár az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből, nem ők az elsők, és nem biztos, hogy az utolsók” – tette hozzá Lipow. Azok az országok, amelyek belefáradtak abba, hogy OPEC– és OPEC+ partnereik következetesen megszegik a kvótákat, potenciális kilépők lehetnek.

A döntés mögött egy jól ismert feszültség áll: azok a tagok, amelyek jelentős beruházásokat hajtottak végre a kitermelési kapacitás növelésére, egyre kevésbé hajlandók elfogadni az árak támogatására szolgáló kvóták korlátozásait.

Az Emírségek márciusban napi mintegy 2,37 millió hordó olajat termelt, szemben a fenntartható, körülbelül 4,3 millió hordós kapacitásával – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb adataiból.