Az ukrán hadsereg az elmúlt napokban folyamatosan drónokkal támadja Oroszország kritikus infrastruktúráját. Most az ország legnagyobb olajfinomítóját érte támadás, ahol a robbanásokat követően hatalmas lángok csaptak fel.

Most van baj: szétlőtték a Lukoil olajfinomítóját, 13 millió tonna olaj a tét – égnek az oszlopok, „gyakorlatilag működésképtelen az egész” / Fotó: AFP

Oroszország területén, a határtól távol csaptak le a drónok az olajfinomítóra

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központja támadta meg Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, több mint 1500 kilométerre a határtól − közölte csütörtökön az SZBU.

Ukrán drónok már a második egymást követő napon hajtottak végre sikeres műveleteket Oroszország olajinfrastruktúrája ellen. Ezúttal a Lukoil vállalat, Perm városában található létesítményét érte támadás − olvasható a közleményben.

A permi finomító éves kapacitása körülbelül 13 millió tonna, és üzemanyaggal látja el a polgári szektort, valamint az orosz hadsereget egyaránt. Előzetes információk szerint a támadás során az AVT-4 elnevezésű berendezés sérült meg, amely a kőolaj elsődleges feldolgozásának kulcsfontosságú egysége. A csapás következtében kigyulladtak a vákuum- és atmoszferikus desztillációs oszlopok is.

A károk annyira súlyosak, hogy a finomító gyakorlatilag működésképtelenné vált. Az SZBU emellett csapást mért a Perm nevű szivattyúállomásra is, amely a kőolaj szállítását biztosítja a finomító számára.

Egy nappal korábban ugyanezt az állomást támadták az ukrán drónok, most pedig az egész üzem lángokban áll.

Több helyen csaptak le, az orosz válaszcsapás sem maradt el

Az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy az éjjel csapást mért a Kercsi (Krími) híd védelmét ellátó orosz hadihajókra is.

Olekszandr Hanzsa, a keleti országrészben fekvő Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy egy orosz dróntámadásban 11 ember sebesült meg Dnyipro város térségében, közülük ötöt kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos.

Eközben az orosz alakulatok az észak-ukrajnai Csernyihiv városát támadták, a harcokban három ember sebesült meg, és egy hivatali épületben is károk keletkeztek − közölte a település önkormányzata.