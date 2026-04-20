Deviza
EUR/HUF361,79 -0,14% USD/HUF306,94 -0,58% GBP/HUF415,63 -0,12% CHF/HUF394,48 +0,16% PLN/HUF85,54 -0,15% RON/HUF70,95 -0,23% CZK/HUF14,89 -0,21% EUR/HUF361,79 -0,14% USD/HUF306,94 -0,58% GBP/HUF415,63 -0,12% CHF/HUF394,48 +0,16% PLN/HUF85,54 -0,15% RON/HUF70,95 -0,23% CZK/HUF14,89 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 386,25 -1,75% MTELEKOM2 450 +0,16% MOL4 024 -1,57% OTP43 890 -2,14% RICHTER13 000 -1,14% OPUS322,5 -10,91% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 770 -2,65% BUMIX9 158,63 -0,7% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 843,68 -1,3% BUX136 386,25 -1,75% MTELEKOM2 450 +0,16% MOL4 024 -1,57% OTP43 890 -2,14% RICHTER13 000 -1,14% OPUS322,5 -10,91% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 770 -2,65% BUMIX9 158,63 -0,7% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 843,68 -1,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
Chevron
Exxon Mobil
olajkutatás

Elindult a hajsza az olajért: régóta jegelt kutatási projektek támadhatnak fel

A világ legnagyobb olajcégei nyereségük egy részét új kutatási projektekre költhetik szerte a világban. Az olajkutatás új célpontjai távol esnek a Közel-Kelettől, miután a cégek alaposan megégették magukat a térségbeli mezőikkel.
K. B. G.
2026.04.20, 20:04

Az iráni háború miatt kibontakozó energiaválság a világ legnagyobb olajcégeit is lépésre ösztökéli, így egyre több olajkutatási projekt kaphat zöld jelzést, távol a lezárt Hormuzi-szorostól. 

Pumpjack,In,Oil,Well,Of,Oil,Field,On,Sunset,In olaj
Az olajkutatás reneszánszát is hozhatja az iráni háború / Fotó: Maksim Safaniuk / Shutterstock

Új lendületet kaphat az olajkutatás

A The Wall Street Journal összefoglalója szerint az Exxon akár 24 milliárd dollárt is költhet a Nigéria partjainál fekvő mélytengeri mezőkre, míg a Chevron Venezuelában növelné jelenlétét, miközben a BP Namíbia partjainál vásárolt olajmezőket. A TotalEnergies pedig Törökországgal írt alá kutatási egyezséget. A Wood Mackenzie adatai szerint 

az olajóriások együtt mintegy 120 milliárd dolláros értéket teremthetnek a következő években beruházásaikkal.

Bár a Perzsa-öböl térségében lévő eszközeiken az olajcégek jelentős veszteségeket könyvelhetnek el a Hormuzi-szoros lezárása miatt, ezt bőven ellensúlyozza a magasabb olajárak okozta nyereségük, így számos korábban fiókba rakott projekt éledhet fel, miután a vállalatok a részvényesi juttatások növelése érdekében visszanyesték kutatási költségvetésüket.

Kipréselni minden cseppet a meglévő kutakból, vagy új felfedezésekre költeni?

A múlt héten Chris Wright energiaügyi és Doug Burgum belügyminiszter az Exxon, a Chevron és más olajvállalatok vezetőit sürgette, hogy fokozzák termelésüket. Az amerikai politikusok ezzel nyitott kapukat döngetnek, hiszen a cégek igyekeznek élni a magasabb árak jelentette lehetőséggel, ugyanakkor a vállalatok számára főként a már meglévő mezők teljesítmények fokozása lehet inkább kifizetődő és lehetséges a jelenlegi kutatási büdzsék mellett.

A Wood Mackenzie adatai szerint a szektor 2021 és 2025 között évente mintegy 19 milliárd dollárt költött új lelőhelyek felfedezésére. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása veszteségeket is okozott a cégeknek, így például 

az Exxon azt közölte, hogy a konfliktus miatt 6 százalékkal csökkent az olaj- és gáztermelése az első negyedévben.

A háború miatt magukat megégető cégek ezért most inkább elfordulnak a Közel-Kelettől, és a világ más tájain – Afrikában, Dél-Amerikában vagy épp a Földközi-tenger keleti részén – kutatnak új lelőhelyek után, melyekre azért is szükségük van, hogy a következő évtizedben is fenntartsák nyereségüket. Ezek a beruházások és lelőhelyek csak évek múltán fordulhatnak termőre, de segítik az olajkínálat diverzifikálását, még ha rövid távon aligha pótolják is a háború miatt kieső termelést.

Schreiner Parker, a Rystad Energy elemzője szerint 

az olajkutatás legjobb barátja a tartósan magas olajár, 

és közép- valamint hosszú távon a Perzsa-öbölből származó olaj árát kockázati prémium is terheli majd.

A hetvenes évek olajválságai megteremtették a lehetőséget például az Észak-tenger olajmezőinek kitermeléséhez, ám érdemes arra is emlékezni, hogy a felhozatal felpörgetése évekig tartott.

Energiaválság

Energiaválság
1474 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
