Mutatjuk az olajválság királyait: ők ültek a trónra Putyinnal a közel-keleti konfliktus alatt – rakétaként lőtt ki az árfolyam
Donald Trump meglépte, amitől sokan tartottak: az amerikai hadsereg blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. A válság egyre csak húzódik, míg a stratégiai olajtartalékok lassan kiürülnek és egyelőre nem látni a fényt az alagút végén.
A rossz kilátások ellenére mégis van egy érdekcsoport, amelyik nagyot nyert az utóbbi hetekben. A BP kiugróan jó eredményekkel számol, és a legnagyobb globális olajvállalatok részvényei kilőttek.
A BP nagyot szakít az olajon
A BP közlése szerint a vállalat olajkereskedési üzletága kiugróan jó eredményeket érhet el az első negyedévben, mivel tetemes profitot realizálhat az olajárak emelkedésének köszönhetően.
A cég negyedéves jelentése szerint a BP nettó adóssága 25 és 27 milliárd dollár közé emelkedhet az előző időszak 22 milliárd dolláros szintjéről. Ennek oka elsősorban a működő tőke alakulásában keresendő, amely likviditási mutató a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbsége.
Magasabb olajárak, magasabb marzsok
A globális benchmarknak számító Brent olaj ára nemrégiben többéves csúcs közelében járt, és 120 dollárra (a cikk írásakor 99 dollár környékén van) emelkedett, miután február végén megkezdődtek az amerikai-izraeli hadműveletek Irán ellen. A támadásra válaszul a teheráni vezetés azonnal lezárta a globális olajkereskedelemben kulcsszerepet játszó Hormuzi-szorost, ezzel elvágva az Öböl menti országok legfontosabb kereskedelmi útvonalát.
A háborút megelőzően a Brent nyersolaj hordónkénti ára január és március között 78 dollár volt, az előző negyedévben 63 dollár, míg egy évvel korábban 75 dollár.
Az előrejelzés szerint a vállalat olaj- és gáztermelése negyedéves alapon nagyjából változatlan maradhat.
A rendelkezésre álló adatok szerint a finomítói marzsok hordónként 16,9 dollárra emelkedtek, ami 2,7 dolláros emelkedés. A BP számításai alapján ez a változás 100 és 200 millió dollár közötti bevétellel növelheti a finomított olajtermékek üzletágának eredményét.
Új vezérigazgató, átalakítások és a szárnyaló árfolyam
Meg O’Neill, a BP vezérigazgatója vállalása szerint folytatja az egy évvel ezelőtt megkezdett stratégiai átalakítást. A folyamat elsődleges célja a források átcsoportosítása a karbonsemleges megoldásokat támogató projektekből az olaj- és gáziparba.
A piaci folyamatokra a BP részvénye szépen reagál, a befektetők pedig örülhetnek. Míg az év elején az árfolyam 4,2 font alá is benézett, a cikk írásának időpontjában a papír 5,75 fonton állt.
Örülhetnek az olajvállalatok
Nem a BP az egyetlen vállalat, amelynek papírjai szép hozamot értek el az iráni konfliktus kirobbanása óta. Az olajárak és a finomítói marzsok emelkedésének köszönhetően az amerikai és nyugat-európai olajvállalatok bevételei, valamint részvényeik értéke is megugrott.
2025 októbere óta minden nagypályás nyugati olajvállalat papírjának értéke két számjegyű növekedést ért el:
- A francia TotalEnergies megközelítőleg 60 százalékos pluszban van.
- Az amerikai ExxonMobile és Chevron 36, valamint 26 százalékot növekedett.
- A holland-brit érdekeltségű Shell értéke pedig 28 százalékkal nőtt.
A szaúd-arábiai kézben lévő Aramco papírjai sem teljesítettek rosszul, ám a térségben dúló háború egyelőre óvatosságra inti a befektetőket, azonban a piaci trendeket látva egy esetleges békekötés pozitívan befolyásolhatja ezeket a részvényeket, így érdemes figyelemmel követni a geopolitikai aktualitásokat.
Putyin is jól járt
Habár számos nemzetközi szankció van érvényben az orosz olajra vonatkozóan, az export nem állt le, továbbra is hatalmas a kereslet az Ural típusú kőolajra. A legnagyobb felvásárló jelenleg Kína és India, az orosz árnyékflotta pedig teszi a dolgát, így Moszkva továbbra is hatalmas bevételekre tesz szert az olajeladásokból.
A moszkvai tőzsdén kereskedett Rosznyefty olajipari vállalat részvényei is pozitívan reagáltak a piaci folyamatokra. Míg 2025 októberében az árfolyam 400 rubel környékén állt, a cikk írásának időpontjában egy papír értéke 455 rubel volt.
Az olajárak meredek emelkedésének köszönhetően az orosz költségvetés 2026 áprilisában 9 milliárd dollár értékű extra bevétellel számolhat.
Kína kevésbé szerencsés, de a PetroChina jól teljesít
A háború következményei az ázsiai kontinens országait viselhetik meg a legjobban, valamint itt érvényesülhetnek leggyorsabban a negatív piaci hatások:
Ez egy szóval: őrültség. Nincs értelme annak, amit az Egyesült Államok tesz, mert annyira Iránra összpontosít, hogy szem elől téveszti a folyamatok globális hatásait. A válság először Ázsiát éri majd el, aztán a Csendes-óceán déli térségét, majd az egész világon mindenkit megüt, aki függ az olajtól.
− mondta Jorge Montepeque, az Onyx Capital Group ügyvezető igazgatója.
Mivel a válságot az olaj hiánya okozza, a stratégiai tartalékok pedig lassan kiürülnek, ezért előreláthatóan a háború lezárása után is hatalmas kereslet lesz majd a nyersolajra, valamint az üzemanyagokra.
Mivel a hosszú távú kereslet biztosított, és valószínűleg belátható időn belül ebben nem várható változás, ezért a kínai PetroChina részvényei is jól teljesítenek, jelenleg nagyjából 12 jüant kell fizetni egy értékpapírért, ami megközelítőleg 50 százalékos emelkedés 2025 októberéhez viszonyítva.