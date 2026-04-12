Hétmillió hordós bejelentést tett a sivatagi olajkirályság

Szaúd-Arábia bejelentette, hogy helyreállította a kelet-nyugati olajvezeték teljes szállítási kapacitását napi 7 millió hordóra, néhány nappal azután, hogy a vezetéket támadás érte. A Petroline néven is ismert olajvezeték szerepe különösen az iráni háború fényében értékelődött fel az elmúlt hetekben, mivel annak révén az OPEC legnagyobb exportálójának számító Szaúd-Arábia a Vörös-tenger partján lévő olajtermináljai felé tudja irányítani a kitermelés jelentős részét.
VG
2026.04.12, 14:49

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, az Egyesült Államok és Irán között létrejött kéthetes tűzszünet ellenére a Perzsa-öböl több országaiból jelentettek támadásokat a fegyvernyugvás bejelentése után. Most viszont a szaúdi energiaügyi minisztérium közölte, hogy a konfliktus során a támadások által érintett energetikai létesítmények és az olajvezeték működése helyreállt. A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt – áll az Origo cikkében.

Szaúd-Arábia helyreállította a Petroline néven is ismert olajvezetéket, melyet néhány nappal ezelőtt valószínűsíthetően iráni támadás ért (illusztráció)
Fotó: noomcpk

Az olajvezeték kapacitása mintegy tizedével csökkent – most visszaállították

Szaúd-Arábia még csütörtökön közölte, hogy a támadások napi mintegy 600 ezer hordóval csökkentették olajtermelési kapacitását, míg a kelet-nyugati kőolajvezeték átfolyási kapacitását mintegy 700 ezer hordóval. A vezeték nagyon fontos a szaúdi olajexport számára, mivel azon a Hormuzi-szoros érintése nélkül lehet a kőolajszállítmányokat a Vörös-tenger partján álló olajterminálra juttatni, majd ott tankerekbe rakodni.

A szaúdi energiaügyi tárca most azt közölte, hogy pótolta az érintett mennyiségeket a Manifa olajmezőről, ahol a termelés korábban napi 300 ezer hordóval csökkent. A tájékoztatás szerint folynak a munkálatok a Huraisz-létesítmény teljes termelési kapacitásának helyreállítására, miután a létesítmény elleni támadások további 300 ezer hordóval csökkentették Szaúd-Arábia termelési kapacitását. 

A minisztérium meglátása szerint a gyors helyreállítás javítani fogja „a helyi és globális piacok ellátásának megbízhatóságát és folyamatosságát”. Erre pedig nagy szükség van az elszálló energiaárak és ellátási bizonytalanságok miatt.

Ugyanakkor a szaúdi olajexportnak az olajvezeték kapacitása mellett is gátat szabhat a Dzsanbúban működő terminál feldolgozókapacitása, a tankerek rendelkezésre állása, valamint az, hogy az olajszállító hajóknak a Bab el-Mandeb-szoroson átkelve kell kijutniuk az óceánra ázsiai piacaik felé tartva. Ezt pedig az Iránt támogató és az Irán támogatását élvező jemeni húszik vonhatják ellenőrzésük alá.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
