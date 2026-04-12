Hétmillió hordós bejelentést tett a sivatagi olajkirályság

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, az Egyesült Államok és Irán között létrejött kéthetes tűzszünet ellenére a Perzsa-öböl több országaiból jelentettek támadásokat a fegyvernyugvás bejelentése után. Most viszont a szaúdi energiaügyi minisztérium közölte, hogy a konfliktus során a támadások által érintett energetikai létesítmények és az olajvezeték működése helyreállt. A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt – áll az Origo cikkében.

Szaúd-Arábia helyreállította a Petroline néven is ismert olajvezetéket, melyet néhány nappal ezelőtt valószínűsíthetően iráni támadás ért (illusztráció)

Fotó: noomcpk

Az olajvezeték kapacitása mintegy tizedével csökkent – most visszaállították

Szaúd-Arábia még csütörtökön közölte, hogy a támadások napi mintegy 600 ezer hordóval csökkentették olajtermelési kapacitását, míg a kelet-nyugati kőolajvezeték átfolyási kapacitását mintegy 700 ezer hordóval. A vezeték nagyon fontos a szaúdi olajexport számára, mivel azon a Hormuzi-szoros érintése nélkül lehet a kőolajszállítmányokat a Vörös-tenger partján álló olajterminálra juttatni, majd ott tankerekbe rakodni.

A szaúdi energiaügyi tárca most azt közölte, hogy pótolta az érintett mennyiségeket a Manifa olajmezőről, ahol a termelés korábban napi 300 ezer hordóval csökkent. A tájékoztatás szerint folynak a munkálatok a Huraisz-létesítmény teljes termelési kapacitásának helyreállítására, miután a létesítmény elleni támadások további 300 ezer hordóval csökkentették Szaúd-Arábia termelési kapacitását.

A minisztérium meglátása szerint a gyors helyreállítás javítani fogja „a helyi és globális piacok ellátásának megbízhatóságát és folyamatosságát”. Erre pedig nagy szükség van az elszálló energiaárak és ellátási bizonytalanságok miatt.

Ugyanakkor a szaúdi olajexportnak az olajvezeték kapacitása mellett is gátat szabhat a Dzsanbúban működő terminál feldolgozókapacitása, a tankerek rendelkezésre állása, valamint az, hogy az olajszállító hajóknak a Bab el-Mandeb-szoroson átkelve kell kijutniuk az óceánra ázsiai piacaik felé tartva. Ezt pedig az Iránt támogató és az Irán támogatását élvező jemeni húszik vonhatják ellenőrzésük alá.

