Egyetlen hónap maradt hátra: kifogyhat az üzemanyagból az EU egyik legnagyobb országa, leállhatnak a repülőgépek – azonnal Brüsszelhez fordult
Olaszország repülőüzemanyag-készletei csak május végéig biztosíthatják a légi közlekedést, ám a kormány attól tart, hogy az ellátási zavarok el fognak húzódni. Róma ezért már most Brüsszelhez fordult, mert az uniós szabályok nyomása alatt a nyári szezon könnyen katasztrófává válhat az ország gazdasága számára.
Olaszország egyelőre megőrizte hidegvérét a gyorsan romló energiapiaci helyzetben. Matteo Salvini szerdán közölte, hogy az ország repülőüzemanyag-készletei legalább május végéig elegendőek a repülőtéri működés fenntartásához.
Rövid távon így nem kell járattörlésektől vagy leállásoktól tartani.
A közeljövő azonban jóval nyugtalanítóbb. Az európai piac jelentős részben a Közel-Keletről importál repülő-üzemanyagot, és ezt az ellátási láncot az iráni háború komolyan megzavarta. A szállítások akadoznak, a bizonytalanság nő, a piac pedig reagált: az árak február 28. óta közel 84 százalékkal emelkedtek.
Ez a drágulás már most nyomást helyez a légitársaságokra, még ha eddig sikerült is elkerülni a komolyabb fennakadásokat. A kérdés az, meddig tartható ez az állapot, különösen a nyári csúcsszezon előtt, amikor az utasforgalom jelentősen megugrik.
Salvini szerint Olaszország jelenleg jobb helyzetben van, mint sok más európai ország. A készletek magasabbak, így nincs közvetlen válsághelyzet. Ugyanakkor a miniszter nem próbálta bagatellizálni a helyzetet: hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik az ellátási láncot nemzeti és európai szinten is, hogy elkerüljék a rendszer akadozását.
Az olaszok szabad kezet követelnek Brüsszeltől
A politikai üzenet azonban legalább ilyen fontos volt. Salvini egyértelműen Brüsszel felé fordult, és gyors lépéseket sürgetett. Szerinte az Európai Uniónak rugalmasabb költségvetési szabályokat kellene alkalmaznia, hogy a tagállamok hatékonyabban tudjanak reagálni a háború gazdasági következményeire.
Külön kiemelte az úgynevezett ETS-rendszert, azaz a szén-dioxid-kibocsátási kvóták rendszerét, amely szerinte tovább növeli az energiaköltségeket. Az olasz álláspont szerint ennek felülvizsgálata segíthetne csökkenteni az árakat és enyhíteni a nyomást a gazdaságon.
Az ügy túlmutat az olasz helyzeten. Európai Unió szintjén egyre sürgetőbb kérdés, hogyan kezeljék az energiapiaci sokkot, amelyet egy geopolitikai konfliktus indított el, de amelynek hatásai már a mindennapi gazdasági működésben is érezhetők.
