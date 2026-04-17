Külön beszédben foglalkoztak a Bundestagban az Orbán-kormány eredményeivel: döbbenetes csönd lett a teremben – „ő volt a szikla, aki megtörte az őrület hullámait"

A meglepő magyarországi politikai fordulat Európára is hatással lesz, de Orbán Viktor hagyatéka tovább él az unió üléstermeiben.
Nagy Krisztián
2026.04.17., 17:01
Nem csupán Magyarország, de Európa történelmében is lezárult egy korszak. Orbán Viktor miniszterelnök 16 év kormányzás után távozik hivatalából.

Nyugat-Európában kimondták: Orbán Viktor egy korszakalkotó politikus
Nyugat-Európában kimondták: Orbán Viktor egy korszakalkotó politikus

Európai kollégai számos alkalommal illették kritikával, olykor jogtalanul is, de az ellenszél ellenére politikai nézetei aktívan formálták az államszövetség sorsát. Már a kezdetektől felhívta a figyelmet a migráció veszélyeire, szót emelt az erőltetett és elhibázott zöldátállás ellen, továbbá számos jóléti intézkedéssel segítette a magyarok mindennapjait.

A német parlamentben ismerték el Orbán Viktort

„Magyarországon egy nagyon sikeres korszak zárul le” – mondta Beatrix von Storch, az AfD politikusa, majd Orbán Viktor eredményeiről beszélt:

  • 75 százalékos gazdasági növekedés 2010 és 2025 között, ami a német kétszerese azonos időszakot vizsgálva.
  • A bűncselekmények száma 2010 óta 60 százalékkal csökkent, a százezer főre eső bűnelkövetések száma a legfrissebb statisztikák szerint 2200, a németországi 6700-zal szemben.
  • Az energiaárak egész Európában Magyarországon a legalacsonyabbak, egy kilowattóra áram ára 0,1 euró, míg Németországban 0,3 euró.
  • A Magyarországon előállított elektromos áram 50 százalékban atomenergiából származik.
  • A menedékkérők száma Magyarországon 2025-ben 100 alatt volt, míg Németországban ez a szám 168 000.

A német politikus arról is beszélt, hogy ezek a számok a választási eredményekben is megmutatkoztak, mivel Orbán Viktor és a Fidesz négy egymást követő választást nyert 44 és 54 százalék közötti eredménnyel és még a legutóbbi elvesztett választáson is a szavazatok 39 százalékát kapta.

Ezt Németországban már a CSU sem éri el 

− tette hozzá von Storch, majd kitért az AfD egyre javuló eredményeire is, és így folytatta:

Megértem, hogy néhányan örülnek Orbán távozásának, mert Orbán eredményeinek fényében a német kormány munkája totális kudarcnak tűnik.

Az AfD politikusa tanáccsal is ellátta kormánypárti kollégáit. Úgy gondolja, hogy mivel Orbán Viktornak a következő időben talán több szabad ideje lesz, akár Friedrich Merz kabinetjének munkáját is segíthetné, mint migrációs, energiaügyi és gazdasági tanácsadó.

Orbán nélkülözhetetlen volt a nehéz órákban Európa számára. Ő volt a szikla, mely megtörte az őrület hullámait

− fogalmazott Beatrix von Storch.

Orbán Viktornak sorsdöntő kérdésekben volt igaza

Hiába kritizálták számos alkalommal, Orbán Viktornak Európa sorsát befolyásoló kérdésekben már hosszú évekkel ezelőtt rendre igaza volt.

A miniszterelnök egy 2019-es interjúban arról beszélt, hogy Magyarország támogatja a zöldátállást, ám kizárólag akkor, ha az Európai Unió reális és elérhető célokat tűz ki maga elé. Magyarország ekkor vállalata, hogy az 1990-es szinthez képest 2030-ra 40 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, melyet hazánk 2023-ban idő előtt teljesített. A 2050-re kitűzött teljes karbonsemlegességet Orbán Viktor irreálisnak tartotta, és az erőltetett zöldítés napjainkra valóban hatalmas energiaválságot okozott az unióban, továbbá a kontinens autóiparát is hátrányos helyzetbe hozta a nemzetközi versenytársakkal szemben.

A migráció helyzete

A migráció veszélyeire Orbán Viktor már 2015-ben igyekezett felhívni a figyelmet, ám ekkor Nyugat-Európában még javában tombolt a „willkommenskultur”, bárkit tárt karokkal fogadtak. Ennek az eredménye lett, hogy a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkező tömeges, valamint kontroll nélküli bevándorlás letarolta az Európai Unió nyugati részét.

A sokkszerű bevándorlás teljes egészében átalakította a befogadó társadalmak szerkezetét, ekkora mennyiségű, merőben eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező ember integrációja túl nagy kihívásnak bizonyult.

Svédország, amely az egyik legtöbb menekültet befogadó országgá vált az elmúlt években a bevándorlás súlyos hatásaival küzd. Számos nagyváros peremén szegregátumok alakultak ki, vannak olyan terültek, ahol szinte csak közel-keleti gyökerekkel rendelkező bevándorlók élnek.

Malmö egyik utcájának, a Grängesbergsgatannak a nevét a helyiek már teljesen elfelejtették és Shari’ al-Jam’iyatnak hívják, amely arabul annyit jelent, hogy az „egyesületek utcája”. Ennek az oka, hogy több olyan egyesület működik a környéken, amely az arab anyanyelvűek közösségét tömöríti − számolt be a különös helyzetről a svéd nemzeti televízió.

A bevándorlás nem csupán a kultúra átalakulását hozza magával, a bűnelkövetések száma is meredeken emelkedett Svédországban a 2015-ös migrációs hullámot követően. Különösen aggasztó a nők ellen elkövetett nemi erőszakok számának megugrása. Svédországban 2016-ban a nők ellen elkövetett nemi erőszakok száma az előző évhez képest 20 százalékkal emelkedett, amely tendencia azóta is tartós, némi visszaesést csak a Covid–19- járvány hatásai tudtak produkálni.

Egy másik tragikus és hatalmas probléma a bűnszervezetek számának megszaporodása, melynek nyomán bandaháborúk alakultak ki a skandináv ország egész területén. A jelenleg regnáló jobboldali kormánykoalíció választási ígéretei között szerepelt a közbiztonság megszilárdítása, ám a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságok száma még mindig magasabb az európai uniós átlagnál. 2018 januárjától napjainkig 398 ember vesztette életét lövöldözésekben, és több mint 2600 esetet regisztráltak.

Mivel a bűnözők sok esetben fiatalkorúakat vesznek rá a gyilkosságok elkövetésére, ezért a svéd kormány kénytelen volt a büntethetőségi korhatárt 13 évre csökkenteni.

Vonatkozó statisztikák szerint a Svédországban lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények elkövetői 90 százalékban nem etnikai svédek, míg a nemi erőszakot elkövetők esetében ez a szám 63 százalék. Egy friss dán kutatás arra is rámutatott, hogy a Közel-Keletről, valamint Afrikából érkező bevándorlók felülreprezentáltak a bűnelkövetési statisztikákban, míg 

az Ázsiából érkezők szinte alig követnek el erőszakos bűncselekményeket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
