Külön beszédben foglalkoztak a Bundestagban az Orbán-kormány eredményeivel: döbbenetes csönd lett a teremben – „ő volt a szikla, aki megtörte az őrület hullámait"

Nem csupán Magyarország, de Európa történelmében is lezárult egy korszak. Orbán Viktor miniszterelnök 16 év kormányzás után távozik hivatalából.

Európai kollégai számos alkalommal illették kritikával, olykor jogtalanul is, de az ellenszél ellenére politikai nézetei aktívan formálták az államszövetség sorsát. Már a kezdetektől felhívta a figyelmet a migráció veszélyeire, szót emelt az erőltetett és elhibázott zöldátállás ellen, továbbá számos jóléti intézkedéssel segítette a magyarok mindennapjait.

A német parlamentben ismerték el Orbán Viktort

„Magyarországon egy nagyon sikeres korszak zárul le” – mondta Beatrix von Storch, az AfD politikusa, majd Orbán Viktor eredményeiről beszélt:

75 százalékos gazdasági növekedés 2010 és 2025 között, ami a német kétszerese azonos időszakot vizsgálva.

A bűncselekmények száma 2010 óta 60 százalékkal csökkent, a százezer főre eső bűnelkövetések száma a legfrissebb statisztikák szerint 2200, a németországi 6700-zal szemben.

Az energiaárak egész Európában Magyarországon a legalacsonyabbak, egy kilowattóra áram ára 0,1 euró, míg Németországban 0,3 euró.

A Magyarországon előállított elektromos áram 50 százalékban atomenergiából származik.

A menedékkérők száma Magyarországon 2025-ben 100 alatt volt, míg Németországban ez a szám 168 000.

A német politikus arról is beszélt, hogy ezek a számok a választási eredményekben is megmutatkoztak, mivel Orbán Viktor és a Fidesz négy egymást követő választást nyert 44 és 54 százalék közötti eredménnyel és még a legutóbbi elvesztett választáson is a szavazatok 39 százalékát kapta.

Ezt Németországban már a CSU sem éri el

− tette hozzá von Storch, majd kitért az AfD egyre javuló eredményeire is, és így folytatta:

Megértem, hogy néhányan örülnek Orbán távozásának, mert Orbán eredményeinek fényében a német kormány munkája totális kudarcnak tűnik.

Az AfD politikusa tanáccsal is ellátta kormánypárti kollégáit. Úgy gondolja, hogy mivel Orbán Viktornak a következő időben talán több szabad ideje lesz, akár Friedrich Merz kabinetjének munkáját is segíthetné, mint migrációs, energiaügyi és gazdasági tanácsadó.

Orbán nélkülözhetetlen volt a nehéz órákban Európa számára. Ő volt a szikla, mely megtörte az őrület hullámait

− fogalmazott Beatrix von Storch.