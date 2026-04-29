Békésen hajózgat a brit vizeken az orosz árnyékflotta: olajat és hadianyagot visznek – a partiőrség tehetetlen, nincs joguk közbelépni
A szankcionált olajat szállító orosz árnyékflotta békésen hajózik brit vizeken annak ellenére, hogy Keir Starmer kormányfő március végén engedélyt adott a haditengerészetnek a tankerek fedélzetére lépésre. Az azóta eltelt egy hónapban legalább 98 orosz olajszállító hajózott át fennakadás nélkül brit felségvizeken, nagyjából annyi, mint korábban.
Az Egyesült Királyság már február végén jelezte, hogy kész lépéseket tenni az orosz árnyékflottához tartozó tankerek elkobzására, de ilyesmire eddig nem került sor – ahogyan a Reuters elemzése szerint arra sem, hogy Starmer március 25-én elhangzott fenyegetését valóra váltották volna.
A brit haditengerészet a hivatalos oldalán közölt jelentés szerint csak figyelemmel követte, ahogy például a végül Kubában kikötő az Anatolij Kolodkin egy orosz hadihajó kíséretében átkelt a La Manche-csatornán.
Üres brit fenyegetés az orosz árnyékflotta ellen
Az LSEG nyomkövetési adatai szerint 63 hajó haladt el a Balti-tenger és Dél-Európa közötti legrövidebb útvonalon, a La Manche-csatornán a brit partvonaltól számított 12 tengeri mérföldön belül, további 35 hajó pedig főként Észak-Skócia környékén, Nagy-Britannia kizárólagos gazdasági övezetén keresztül, amely nagyjából 200 tengeri mérföld szélességet jelent.
Más európai országok, például
- Franciaország,
- Belgium
- és Svédország
tartóztatott fel az elmúlt időszakban orosz tankereket, a britek mégsem léptek.
Elisabeth Braw, a washingtoni Atlantic Council tengerészeti biztonsági szakértője szerint ez hiba volt. „Gyorsan kell lefolytatni a hajóátvizsgálásokat, különben a tulajdonosok arra a következtetésre jutnak, hogy az egész csak üres fenyegetés volt – és mostanra ez a sajnálatos helyzet” – mondta a brit hírügynökségnek.
Ukrajna keményebb fellépést sürget
Az árnyékflotta mérete és a forgalom alapján pedig lenne mire lecsapni: London 544 hajót szerepeltet a szankciós listáján. A brit vizeken áthaladóknak ráadásul csak egy kis része, a legfrissebb adatok szerint 10 kapcsolta ki vagy manipulálta a nyomkövető rendszereit – tehát nem is rejtőzködnek különösebben.
Az elemzők szerint a problémát jórészt az okozza a britek számára, hogy sok más országgal, így az Egyesült Államokkal, Franciaországgal vagy Svédországgal ellentétben
a parti őrség nem rendvédelmi, hanem polgári hatóság,
és sok jogi és gazdasági bonyodalommal is jár ilyen sok hajó kezelése.
Ukrajna azonban sürgeti Londont a keményebb fellépésre. A brit The Telegraph tudósítása szerint az ukrán szankciópolitikáért felelős Vladiszlav Vlasziuk azzal vádolta Starmert, hogy nem tartja be az ígéretét, miszerint „leszámol” az orosz árnyékflottával.
Szerinte a brit kormányfő bejelentése óta nem csupán tankerek, de
több olyan hajó is áthaladt az Egyesült Királyság felségvizein, amelyek hadianyagot szállítottak Oroszországnak.
„Garantálni kell, hogy a szankciók működnek, és ehhez a következő lépés az, hogy lefoglaljuk a hajókat. Szeretnénk végre ilyesmit látni” – mondta a lapnak. „Mellesleg a franciák már megtették ezt három-négy hajóval, szóval azt hiszem, az Egyesült Királyságnak követni kellene a példájukat” – tette hozzá.
Visszatér Kubába az Anatolij Kolodkin?
Ami az elhíresült Anatolij Kolodkint illeti, a The Barents Observer tudósítása szerint a 250 méter hosszú tanker pénteken áthajózott a orvég-orosz tengeri határon a Kola-öböl felé, ahol várhatóan újra feltöltik olajjal, és ismét útnak indul.
Azt egyelőre természetesen nem lehet tudni, hogy ismét Kuba lesz-e a célállomás, ahová március végén érkezett meg „humanitárius segélynek” minősített olajszállítmányával.
A lap emlékeztetett, hogy
a tanker is az árnyékflotta része.
Tulajdonosa az LLC Juzsnij Flot, egy, az SKF Arktika által irányított és a Szovcomflot csoporttal kapcsolatban álló vállalat.
A tartályhajó a Juzsnij Flottal, az SKF Arktikával és a Szovcomflottal együtt nemzetközi szankciók hatálya alá tartozik.