Lebukott Európa, kiderült az igazság: habzsolja az orosz gázt, eurómilliárdokat fizet Putyinnak – Ursula von der Leyen ezt nem tudja kimagyarázni

A közel-keleti konfliktus felborította a globális energiapiacot, és Európa látványosan növelte az orosz gáz importját. Miközben Brüsszel tiltást készít elő, a számok azt mutatják: az EU továbbra sem tud elszakadni Moszkvától.

Rekordközeli mennyiségű orosz gáz érkezett Európába 2026 elején / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Látványos fordulat zajlik az európai energiapiacon: az Európai Unió 2026 első negyedévében jelentősen növelte az orosz cseppfolyósított földgáz, vagyis LNG importját.

Az adatok szerint a Szibériában működő Yamal LNG-projektből érkező szállítások 17 százalékkal emelkedtek, és elérték az 5 millió tonnát az év első három hónapjában.

A számok még beszédesebbek, ha mögéjük nézünk. Az EU-tagállamok becslések szerint 2,88 milliárd eurót költöttek erre a gázra, miközben hivatalosan továbbra is az orosz energiafüggőség csökkentése a cél. A paradox helyzetet a közel-keleti konfliktus okozta, amely súlyosan megzavarta a globális energiaellátást.

A legnagyobb kiesést Katar oldaláról tapasztalták, miután a térségben megrongálódott energia-infrastruktúra, és Irán ellenőrzése alá vonta a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Ez a kulcsfontosságú tengeri útvonal a világ egyik legfontosabb energiaszállítási folyosója, így a kiesése azonnal éreztette hatását a piacon.

Ebben a helyzetben az orosz Yamal LNG-projekt gyakorlatilag aranybányává vált. Az EU a teljes export 97 százalékát szívta fel: a 71 szállítmányból 69 Európába érkezett, ebből 25 csak márciusban. Ez jelentős növekedés a 2025-ös 87 százalékos arányhoz képest.

Rekordmagas beszállítás az orosz gáz tilalmának az árnyékában

Az EU korábbi döntése, amely megtiltotta az orosz LNG átrakodását és továbbértékesítését európai kikötőkön keresztül, szintén hozzájárult ahhoz, hogy kevesebb szállítmány jusson Ázsiába. Ráadásul az ázsiai kereslet is visszafogottabb volt az iráni konfliktus kirobbanása előtt.

Ami most jön, ilyet még nem láttunk: Oroszország az összes gázát és olaját ráönti a világra – „Ez a kitermelés reneszánsza" A következő évek a masszív felfedezések időszaka lesz. Az orosz szénhidrogén-kitermelés új lendületet kap: a fő hangsúly a nagyméretű, eddig feltáratlan lelőhelyeken lesz.

A növekvő import egyértelmű üzenetet hordoz: Európa továbbra sem tudja leválasztani magát az orosz energiahordozókról. Sebastian Rötters, az Urgewald nevű szervezet szakértője szerint „egyértelműen látszik, hogy az európai vásárlók nem akarnak leállni az orosz LNG vásárlásával”.