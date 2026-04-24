orosz gazdaság
monetáris politika
Elvira Nabiullina

Kényszerpályára került az egyetlen ember, aki még Putyinnak is ellent mer mondani - muszáj valamit kezdeni a rubel árfolyamával

Miközben az infláció még mindig nem süllyedt a jegybank által elfogadható szintre, egyre több jel utal arra, hogy lépni kell. Az orosz gazdaság egyszerre lassul és küzd a magas inflációval.
K. B. G.
2026.04.24, 14:47
Frissítve: 2026.04.24, 15:02

Az orosz központi bank fél százalékkal 14,5 százalékra csökkentette az alapkamatot, hogy enyhítse a lassuló orosz gazdaságra nehezedő nyomást, miközben megőrzi az óvatosságát is a bizonytalan nemzetközi környezetben. A lépés összhangban van a várakozásokkal, ám a lépés kapcsán a jegybank arra is felhívta a figyelmet, hogy a mögöttes árnövekedési ütem még nem mérséklődött. Ennek ellenére a jegybank folytatta a tavaly nyáron megkezdett kamatvágási ciklusát.

Central Bank of Russia Governor Elvira Nabiullina
Elvira Nabiullina még Putyinnak is ellentmondhat, de nincs könnyű dolga, hiszen az orosz gazdaság szenved, de az infláció továbbra is magas / Fotó: Anadolu via AFP

Nem enged a szigorából az orosz jegybank

Az Elvira Nabiullina vezette jegybank a külső környezetben és a fiskális politika paramétereiben rejlő bizonytalanságra is felhívta a figyelmet, ám nyitva hagyta az ajtót további kamatcsökkentések előtt, ha az infláció lassulása stabilizálódik. 

Az orosz gazdaság 1,8 százalékkal csökkent az év első két hónapjában, amiben a központi bank szigorú monetáris politikája is szerepet játszott. 

A múlt héten már Vlagyimir Putyin orosz elnök is magyarázatot és lépéseket követelt a döntéshozóktól a Bloomberg összefoglalója szerint. A központi bank azonban főként az infláció miatt aggódik, korábban a lassulást ideiglenes jelenségnek nevezte, ahogy a háztartások és vállalkozások alkalmazkodnak a magasabb adókhoz.

A kormányzati költekezéssel és az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanság ugyanakkor egyelőre megakadályozta, hogy a jegybank agresszívebben lépjen. Bár az iráni háború miatt erősödő rubel enyhítheti az inflációs nyomáson, a költségvetés bevételeinek nem kedvez, hiszen az olajat dollárban árazzák. Az erős rubel olcsóbbá teszi az importot, ám ezt az Oroszország ellen bevezetett szankciók nehezítik. A konfliktusnak ráadásul az energia mellett más területeken is lehet árfelhajtó hajtása.

A jegybank tartja a gyeplőt, a kormány szórja a pénzt

Nabiullinát azonban nemcsak a háború lehetséges inflációs hatása aggaszthatja, hanem a költségvetés növekvő kiadásai is. Az első negyedévben 17 százalékkal nőtt a költekezés, így elképzelhető, hogy a kormány a tervezettnél többet költ idén – írta a kamatdöntés előtti jegyzetében az Alfa Bank. A döntést indokló közleményében erre a jegybank is felhívta a figyelmet, hozzátéve, hogy 

a strukturális költségvetési hiány növekedése feszesebb monetáris politikát követelhet meg, mint az alap forgatókönyv.

A gazdasági minisztérium hetente megjelenő adatai szerint az infláció ebben a hónapban 5,7 százalékra csökkent a márciusi 5,9 százalékról, míg az inflációs várakozások 13,4 százalékról 12,9 százalékra mérséklődtek. A központi bank idén 4,5-5,5 százalékos inflációra számít. A gazdaság lassulása miatt azonban a jegybank akár arra is kényszerülhet, hogy a vártnál gyorsabban enyhítsen szigorából, noha az Ukrajna ellen vívott háború miatt egyre súlyosabb gondot jelent a munkaerőhiány is, ami szintén az árak növekedésének irányába hat.

