Gigantikus per készül Oroszország és Európa között: 201 milliárd eurót követel Moszkva a befagyasztott vagyonért – ezzel néznek szembe Ursula von der Leyenék

Hatásköri túllépéssel, valamint az uniós jog és eljárások megsértésével vádolta meg az orosz központi bank az Európai Tanácsot abban a keresetében, amelyben az orosz kintlévőségek befagyasztását támadta meg az EU Bíróságán – közölték hétfőn orosz hírügynökségek.

Az orosz központi bank épülete Moszkvában / Fotó: Anadolu via AFP

A keresetet, amelynek tartalma csak most jutott az orosz hírügynökségek birtokába, az orosz központi bank február 27-én nyújtotta be a bíróságnak, megtámadva benne az Európai Tanács december 12-i rendeletét, amely határozatlan időre befagyasztja az orosz eszközöket. A Bank Rosszii az állami vagyon befagyasztásáról szóló határozat hatályon kívül helyezését, valamint az Európai Tanácstól a perköltségek megtérítését követeli.

„A felperes állítása szerint az adott (az eszközök befagyasztásáról szóló) határozat téves alapon született, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének alkalmazásával (amely lehetővé teszi a döntéshozatalt többségi szavazással az EU Tanácsában). Mivel ezek a döntések harmadik ország elleni tiltó intézkedéseknek minősülnek, azokat a 215. cikk alapján kell meghozni, amely a tanács tagjainak egyhangú határozatát írja elő” – állt keresetlevélben.

A kereset kiemeli, hogy az EU ténylegesen visszaélt hatáskörével, megsértette az intézkedések arányosságának elvét, és nem indokolta megfelelő módon a bevezetett korlátozásokat.

„Az ötödik indok a nemzetközi közjogi szerződések és a nemzetközi közjog normáinak megsértése. A felperes állítása szerint a tanács megsértette az államok és központi bankjaik szuverén immunitásának elvét, amely az uniós jogban bírósági ellenőrzés alá tartozó normaként szerepel” – áll a szövegben.

Az Eurocleart is beperelték

Ezenfelül decemberben a központi bank több mint 18 billió rubel (több mint 201 milliárd euró) értékű keresetet nyújtott be az Euroclear letéti intézmény ellen. Az orosz szabályozó hatóság jogellenesnek minősítette az Európai Bizottság arra irányuló terveit, hogy a befagyasztott eszközöket felhasználja.

Az Európai Tanács az Európai Unió állam-, illetve kormányfőit, az Európai Tanács elnökét, valamint az Európai Bizottság elnökét tömörítő uniós intézmény.