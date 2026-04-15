Óriási veszteség érte az orosz haderőt, Putyin erre nem készült fel: felrobbant a legfontosabb lőszergyár, baj lehet az utánpótlással a frontra – nem az ukránok tették

Kazanyban súlyos robbanás történt az orosz hadiipar egyik stratégiai jelentőségű lőporgyárában. A balesetben több ember megsérült, az egyik üzemcsarnok részben összedőlt.
VG
2026.04.15, 07:00
Frissítve: 2026.04.15, 07:06

Hatalmas robbanás történt az oroszországi Kazanyban működő egyik legrégebbi lőporgyárban. A balesetben többen megsérültek, az egyik üzemcsarnok részben összedőlt.

Robbanás történt az egyik legrégebbi orosz lőporgyárban Kazanyban
Hatalmas robbanás rázta meg a kazanyi lőporgyárat, amely Oroszország egyik legrégebbi hadiipari létesítménye / Fotó: Anadolu via AFP

A detonációt feltehetően a nyomáscsökkentő rendszer meghibásodása okozta. A gyár Kazany Kirovszkij kerületében található, és még a 18. században alapították. Az üzem lőport és különböző hajtóanyag-tölteteket gyárt kézi lőfegyverekhez, tüzérségi eszközökhöz, harckocsikhoz, valamint repülőgépek és hadihajók fegyverzetéhez.

Oroszország stratégiai fontosságú vállalatai közé tartozik. A hatóságok szerint a robbanás következtében több ember sérült meg, azonban a sérültek pontos számát és állapotát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Az elmúlt hetekben több orosz vegyipari és hadiipari létesítményt ért támadás vagy baleset.

Április elején drónnal támadták az egyik jelentős műtrágyagyárat a Voronyezsi területen, Rossos városában. Április 4-én Togliattiban két vegyipari üzem gyulladt ki szinte egy időben dróntámadást követően. Taganrogban is felmerült egy lehetséges dróntámadás, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A kazanyi incidenshez hasonlóan februárban robbanások és tűz ütött ki Votkinszkban, az Iszkander ballisztikus rakétákat gyártó üzemben is. Az ukrán média szerint dróntámadás érte a létesítményt, bár orosz részről ezt hivatalosan nem erősítették meg. A kazanyi robbanás körülményeit továbbra is vizsgálják.

Újraindult a legnagyobb orosz olajkikötő, Ukrajna nem tudta szétbombázni

Oroszország fekete-tengeri kikötője, Novorosszijszk részlegesen újraindította a kőolaj- és üzemanyag-berakodást a Seszharisz terminálról, miután egy dróntámadást követően felfüggesztették a működést. Az oroszországi Seszharisz olajterminál naponta mintegy 700 ezer hordó nyersolaj berakodási kapacitással rendelkezik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
