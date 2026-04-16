Totális fordulat: Amerika döntött az orosz olajról, Putyin nem tehet semmit – örülhet Ukrajna, nem jön több tankhajó

Az amerikai kormányzat nem tervezi meghosszabbítani az iráni és az orosz olaj értékesítésére vonatkozó engedélyeket – közölte szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

„Nem hosszabbítjuk meg az orosz olajra vonatkozó általános engedélyt. És nem hosszabbítjuk meg az iráni olajra vonatkozó általános engedélyt sem” – idézte a tárcavezetőt az orosz állami hírügynökség Interfax.

Bessent elmagyarázta, hogy az engedélyek olyan olajra vonatkoztak, amelyet már március elején tartályhajókra raktak. Ezt az olajat már mind értékesítették.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is kedden hasonlót fogalmazott meg: azt mondta, hogy Moszkvának nincs információja arról, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítaná az orosz olaj és kőolajtermékek tranzitjára vonatkozó mentességet.

Ezzel tehát április 11-én lejárt az amerikai mentesség az orosz olaj és kőolajtermékek tranzitjára.

Az amerikaiak az iráni és az orosz olajra is menteséget adtak

Mint korábban beszámoltunk róla, az Egyesült Államok március 13-án adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.

Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok Indiától Indonézián keresztül Thaiföldig, amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin elnök különleges megbízottja szerint a mentesség 100 millió hordó orosz olajat szabadított fel – ez nagyjából egynapos globális kitermeléssel egyezett meg.

Még ennél is nagyobb kritikát kapott azonban az a lépés, amellyel március 20-án ugyancsak 30 napra feloldották az iráni olajra vonatkozó szankciókat.

„Az olajszankciók alóli mentességek azoknak az országoknak kedveznek, amelyek ártani akarnak nekünk” – dohogott Jerry Moran republikánus szenátor, aki felszólította a kormányt, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességeket.