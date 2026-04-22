Olyan kapós az orosz olaj, hogy drágább is lehet, mint a Brent
Oroszország és Irán is alaposan kihasználta az amerikaiak engedékenységét, ömlött az iráni és az orosz olaj márciusban Ázsiába, ahol a leginkább megszenvedik a Hormuzi-szoros zárlatát és az energiahordozók hiányát. Moszkva és Teherán is vagyonokat keresett az elmúlt hónapban, és a nagy üzletnek még nincsen vége.
Az Egyesült Államok márciusban adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz és iráni olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek, majd Oroszország esetében meghosszabbította a lehetőséget. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint erre azért volt szükség, hogy stabilizálják az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat.
Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok Indiától Indonézián keresztül Thaiföldig, amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.
Az amerikai blokád sem állítja meg Iránt
Az Indiába exportált orosz olaj mennyisége majdnem megduplázódott márciusban, az iráni kivitel pedig a Kpler árupiaci szolgáltató adatai szerint összességében 7 százalékkal haladta meg az elmúlt 12 hónap átlagát, és elérte a napi 1,84 millió hordót.
Irán csak Indiába 80 százalékkal több olajat szállított,
mint az előző hónapban, napi 130 ezer hordónyit.
Ezt akarta Washington megakadályozni, amikor az amerikai haditengerészet blokád alá vette a Hormuzi-szorost – kérdés, hogy milyen sikerrel. A Bloomberg szerdai tudósítása szerint ugyanis legalább két, becslések szerint négymillió hordó olajjal megrakott szupertanker kicselezte a héten az amerikai hadihajókat, és kijutott a Perzsa-öbölből.
A tankereket a Vortexa követi műholdakkal, mert hetekkel ezelőtt kikapcsolták az automatikus azonosítórendszerüket (AIS), hogy leplezzék a valódi tartózkodási helyüket. Így mozgatnak az árnyékflották milliárdos értékben olajat.
Iránban egyébként az export nélkül gyorsan telnének a tárolók, így kénytelen lenne követni a Perzsa-öböl több termelőjének a példáját, és csökkenteni a kitermelést, hogy csak a hazai keresletet elégítse ki.
Bajban van a többi régiós olajtermelő
A régióbeli többi országból származó olajexport a Hormuzi-szoroson keresztül 86 százalékkal zuhant a februárihoz képest, a Kpler adatai szerint március 6. óta gyakorlatilag megszűnt.
Szaúd-Arábia, amely az Egyesült Arab Emírségek mellett rendelkezik a szorost elkerülő vezetékkel, az előző havinál 31 százalékkal kevesebb, átlagosan napi 4,32 millió hordó olajat adott el külföldre a Nikkei Asia összeállítása szerint.
A vezeték az ország nyugati felére viszi a kőolajat, ahonnan a Bab el-Mandeb szoroson keresztül jut ki a Vörös-tengerről – amíg a jemeni húszik hagyják. Ezen a szintén kulcsfontosságú átjárón keresztül márciusban 90 százalékkal több kőolaj haladt át, mint februárban.
A többi Öböl menti állammal együtt Rijád is keresi a lehetőségét annak, hogy Irán soha többet ne fenyegethesse a térségbeli olajtermelőket a Hormuzi-szoros lezárásával.
A kereslet felhajtja az orosz olaj árát
A többi olajtermelő esetében is hasonló volt a visszaesés:
- az Egyesült Arab Emírségekből 37,
- Kuvaitból 80
százalékkal kevesebb olajat exportáltak. A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency – IEA) becslése szerint több mint napi 13 millió hordó nyersolaj esik ki a piacról az iráni háború előtti szinthez képest, ha folytatódik a Hormuzi-szoros zárlata – ez a globális ellátás több mint 10 százaléka.
Ezt használja ki Oroszország, amely az előző 12 havi átlaghoz képest 6 százalékkal, napi 5,31 millió hordóra növelte az olajexportját, és
április eleje óta még jelentősebben megugrottak a szállítások a Kpler szerint.
A kereslet felfelé hajtja az orosz olaj árát is: az Urál típust a hét elején hordónként 98 dollár körüli áron kínálták – ez 70 százalékkal több az iráni háború előttinél, és magasabb a Brent és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermedite (IWT) ára a határidős jegyzésekben – előbbi hétfőn 95, utóbbi 90 dollár körül mozgott.
Az Urál típus szerdán reggel 98,05 dolláron állt, a Brent valamivel drágább, 98,4, a WTI olcsóbb, 89,37 dollár volt.
Nőtt márciusban a nyugati félteke olajtermelő országainak exportja is, Brazíliáé például 20 százalékkal, a Panama-csatornán keresztül szállított mennyiség pedig 170 százalékkal februárhoz képest.
A Kpler szerint
az Egyesült Államok nyersolajexportja áprilisban várhatóan 40-50 százalékkal emelkedik majd havi összehasonlításban.
Washington ugyan sürgette a nagy olajvállalatokat, hogy növeljék a termelést, az országnak azonban korlátozott számú, szupertankerek fogadására alkalmas kikötője van, ezért továbbra is bizonytalan, hogy milyen mértékben tudja majd kielégíteni az ázsiai keresletet.