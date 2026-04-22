Olyan kapós az orosz olaj, hogy drágább is lehet, mint a Brent

Oroszország és Irán is alaposan kihasználta az amerikaiak engedékenységét, ömlött az iráni és az orosz olaj márciusban Ázsiába, ahol a leginkább megszenvedik a Hormuzi-szoros zárlatát és az energiahordozók hiányát. Moszkva és Teherán is vagyonokat keresett az elmúlt hónapban, és a nagy üzletnek még nincsen vége.

Az Egyesült Államok márciusban adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz és iráni olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek, majd Oroszország esetében meghosszabbította a lehetőséget. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint erre azért volt szükség, hogy stabilizálják az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat.

Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok Indiától Indonézián keresztül Thaiföldig, amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.

Az amerikai blokád sem állítja meg Iránt

Az Indiába exportált orosz olaj mennyisége majdnem megduplázódott márciusban, az iráni kivitel pedig a Kpler árupiaci szolgáltató adatai szerint összességében 7 százalékkal haladta meg az elmúlt 12 hónap átlagát, és elérte a napi 1,84 millió hordót.

Irán csak Indiába 80 százalékkal több olajat szállított,

mint az előző hónapban, napi 130 ezer hordónyit.

Ezt akarta Washington megakadályozni, amikor az amerikai haditengerészet blokád alá vette a Hormuzi-szorost – kérdés, hogy milyen sikerrel. A Bloomberg szerdai tudósítása szerint ugyanis legalább két, becslések szerint négymillió hordó olajjal megrakott szupertanker kicselezte a héten az amerikai hadihajókat, és kijutott a Perzsa-öbölből.

A tankereket a Vortexa követi műholdakkal, mert hetekkel ezelőtt kikapcsolták az automatikus azonosítórendszerüket (AIS), hogy leplezzék a valódi tartózkodási helyüket. Így mozgatnak az árnyékflották milliárdos értékben olajat.

Iránban egyébként az export nélkül gyorsan telnének a tárolók, így kénytelen lenne követni a Perzsa-öböl több termelőjének a példáját, és csökkenteni a kitermelést, hogy csak a hazai keresletet elégítse ki.